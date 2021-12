Nå har HamKam fått nok: Vil nekte Rekdal å ta med seg denne mannen

Kjetil Rekdal er enig med Rosenborg om de personlige betingelsene.



Slik TV 2 forstår det er også Rosenborg klar for å betale utkjøpsklausulen som Rekdal har i sin kontrakt med HamKam. Ifølge TV 2s opplysninger er den på 400.000 kroner.



Likevel er ikke alt avklart mellom Kjetil Rekdal, Rosenborg og HamKam.



Det skyldtes nemlig en helt annen mann: Geir Frigård.

Kjetil Rekdal er nemlig svært tydelig på at han nærmest skal ha med seg assistenttreneren fra HamKam til Lerkendal. På den annen side ønsker HamKam sterkt å beholde Frigård på Briskeby.

Frigård blir sett på som høyaktuell til å kunne ta over som HamKams nye hovedtrener.

– Beklager, jeg skulle gjerne ha hjulpet deg og kommet med en kommentar, men jeg har ikke så mye å si for øyeblikket, sier Frigård til TV 2.

– Har du tenkt noe på hvor du ønsker å være framover; På Lerkendal eller på Briskeby?

– Jeg har ikke lyst å si noe om det nå, sier Frigård på høflig vis.

Dermed lar vi det være med det.

Frustert HamKam-ledelse

På Hamar er frustrasjonen naturligvis stor om dagen: På mange måter var man forberedt på at Kjetil Rekdal kunne forsvinne, men at man skulle bli ytterligere ribbet faller HamKam-ledelsen tungt for brystet.

Det skjer på toppen av at Kjetil Rekdal første gang møtte Rosenborg uten at HamKam i det hele tatt var informert.



Det gjør forhandlingsklimaet anspent: For der Rekdal allerede hadde en avtalt klausul, er situasjonen en helt annen for Geir Frigård.



HamKam frykter å stå ribbet igjen og har ingen planer om å la Frigård gå for en billig penge. Ettersom Rekdal er krystallklar på at han ønsker å ha med seg Frigård til Trondheim, kan avtalen i verste fall ryke på grunn av dette.

Slik TV 2 forstår det er det planlagt møtevirksomhet på Hamar torsdag ettermiddag.

– Jeg kan ikke snakke nå, skriver sportssjef Espen Olsen i HamKam til TV 2.

Slik TV 2 forstår det var Rosenborgs håp i utgangspunktet å presentere Kjetil Rekdal som klubbens nye hovedtrener fredag. Det kan drøye ytterligere nå.

RBK-styreleder Ivar Koteng har ikke besvart TV 2s henvendelser i forbindelse med denne saken.