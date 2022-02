LaLigas yngste trener: Satte nedslående rekord – nå må han hindre nedrykk

Se Getafe - Levante på TV 2 Sport Premium 1 og Play i kveld fra kl. 20.55!

Denne sesongen har ikke vært Levantes på noen som helst måte. Laget ligger sist i LaLiga. I tillegg til å være det eneste laget som kun har én seier denne sesongen, har det også blitt historisk ved å bli det første laget noensinne til å gå 25 LaLiga-kamper uten seier.

Nå håper klubben at sesongen kan reddes av en 36 år gammel italiener som for ti år siden sendte CV-en sin til 20 spanske klubber i håp om en trenerjobb.

Alessio Lisci er mannen som har fått i oppgave å redde Levante. Han ble født i Italia i 1985, og spilte selv fotball for Guidonia i Serie D. Den store lidenskapen var aldri på banen for ham, men utenfor den. Han begynte å jobbe som hovedtrener for ulike ungdomslag i Lazio, før han i 2011 satte seg ned og sendte CV-en sin til 20 spanske klubber. Lisci visste at han ville trene i LaLiga, og med de 20 brevene begynte den lange veien til spansk toppfotball.

Fra ungdomslag til A-lag

Italieneren fikk to svar og to tilbud i form av praksisplasser. Ett fra Atlético de Madrid som tilbød muligheten til å trene et 8-mannslag, og ett fra Levante som tilbød ham muligheten til å være assistent for klubbens U18-lag mens han fikk ansvaret for et av klubbens yngste lag.

Lisci flyttet dermed til Valencia hvor han fikk jobbe som assistent for Miguel Ángel Villafaina i klubbens Juevenil A (U-18 lag).

DRØMMEN OPPFYLT: Etter å ha gått gjennom rekkene i Levante, er Lisci nå hovedtrener. Foto: LALIGA

– Jeg kunne være der fra januar 2011 til slutten av sesongen, men drømmen min var å bli lenger og at jeg kunne gjøre det var mye takket være Villa, som ba meg bli som assistenten hans. Han har vært en stor inspirasjon for meg, sa 36-åringen til den spanske avisen Las Provincias.

I løpet av de to første årene i Levante jobbet Lisci som representant for det italienske matvaremarkedet i Valencia for å forsørge seg selv. I klubben var han også ansvarlig for Alevin D (U-10) som han vant ligaen med i løpet av sin første sesong. Han tok seg deretter gjennom klubbens ungdomslag og vant også titler med Infantil E (U-12) og Infantil C (U-13).

Da Miguel Ángel Villafaina fikk sparken fra sin trenerrolle i Levante i 2016, betydde det også at Alessio Lisci sluttet. Deretter dro han tilbake til Roma, men det tok ikke lang tid før telefonen ringte. Lisci kom tilbake til Levante, nå som hovedtrener for klubbens Juvenil B, som han vant ligaen med i 2017.

I 2020 fikk italieneren i oppdrag å overta klubbens B-lag, Atlético Levante, i den spanske tredjedivisjonen og dermed hadde han trent Levante på alle ungdomsnivå. Bare 12 måneder senere kom samtalen han hadde drømt om fra klubbpresident Quico Catalán: Levantes hovedtrener Javier Pereira hadde fått sparken og nå ville de at Alessio Lisci skulle ta over.

– Jeg er veldig stolt, for nå har jeg virkelig lykkes. Jeg er en LaLiga-trener, uttrykket en fornøyd Lisci under sin første pressekonferanse som Levantes hovedtrener.

– Etter at jeg hadde snakket med presidentskapet og det var blitt offisielt, prøvde jeg å ringe foreldrene mine, men mobilen min kunne ikke brukes på grunn av alle meldingene jeg mottok. Så jeg bare smilte og gratulerte meg selv for alt jeg har oppnådd, det er et øyeblikk jeg aldri vil glemme. Nå er tiden inne for å bevise at jeg også fortjener det.

Han skulle være midlertidig hovedtrener og fikk to kamper for å bevise hvorfor Levante skulle gi ham jobben permanent. Først en cupkamp mot Hurancán Melilla og deretter en seriekamp mot et Osasuna i storform.

REDNINGSMANN?: Alessio Lisci har en tung oppgave foran seg. Italieneren må berge Levantes plass i den spanske førstedivisjonen. Foto: LALIGA

Under sin debutkamp på Levante-benken kunne Lisci bare lene seg tilbake og smile mens laget hans kjørte over Huracán med en 0-8-seier, den eneste kampen Levante hadde vunnet hele sesongen. Overkjøringen ble etterfulgt av et 0-0-resultat mot Osasuna i ligaen og klubbledelsen bestemte at Lisci skulle få jobben permanent.

Men det er ikke et mirakel som har oppstått. Kampen mot Osasuna ble fulgt av ligatap mot Espanyol og nederlag i cupen på straffespark mot Alcoyano.

Divisjonens yngste trener: – Det er en stor fordel

Lisci, som er LaLigas yngste trener, har imidlertid på en eller annen måte fortsatt gitt håpet tilbake til Levante og raskt vunnet tilliten til spillerne i troppen. Spillere som ikke er mye yngre enn ham selv. Roberto Soldado er til og med seks måneder eldre. Men det er noe Lisci selv mener er kun til fordel for ham.

– Det er en stor fordel, fordi jeg forstår dem og hva de trenger, det gjør det også mulig å ha tettere samtaler. Du tjener resten på det du gir dem. Hvis du er ærlig mot dem og får dem til å se at det du gir dem fungerer på banen, så respekterer de deg selv om du er 60 eller 15 år gammel, forklarer italieneren.

Etter en sesonghalvdel med kun elleve poeng på 21 LaLiga-runder, skal det mye til for at Alessio Lisci skal klare å berge Levantes sesong. Samtidig har han ingenting å tape, og hvilken bedre mulighet til å starte et comeback enn kveldens kamp mot bunnrival Getafe?