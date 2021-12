– Han burde gi bort hjernen til forskning

– I den kampen påvirket ikke åpningene resultatet. Magnus' store fordel var at han var i stand til å spille bra veldig lenge og gjøre mange gode trekk, som om det skulle være for evig, sier Veselin Topalov (46) til Chess24.

Bulgareren ble verdensmester i 2005, og toppet FIDE-ratingen i et par perioder etterpå.

Topalov er skuffet over at VM-kampen ikke var jevnere, men mener at folk flest forventet litt vel mye av Jan Nepomnjasjtsjij. Han lar seg derimot begeistre av Carlsen.

Sjakkgeniet fra Lommedalen tok ledelsen etter tidenes lengste VM-parti. Der Nepomnjasjtsjij gjorde flere grove tabber i de neste partiene, fortsatte Carlsen å spille som før.

– Hjernen hans funker like bra etter fem, seks eller syv timers spill, mener Topalov.

– Hvordan klarer han det?

– Det må du spørre han om. Etter min mening burde han gi bort hjernen sin til forskning, for bare da kan vi finne ut av det. Fysisk er han også veldig sterk, noe som hjelper, svarer bulgareren.

TIDLIGERE VERDENSMESTER: Veselin Topalov, her under Norway Chess i 2016. Foto: Carina Johansen

VM-tittelen var Carlsens femte i langsjakk.

Nå spørs det om han kommer til å forsvare den i 2023. I en podkast med sponsoren Unibet uttalte han at det ikke betydde så mye som tidligere, og at det positive ikke har oppveid det negative med en slik anstrengelse.

Hvis supertalentet Alireza Firouzja (18) blir utfordrer, kan derimot pipen få en annen lyd.

– For dem som regner med at jeg skal spille VM neste gang, så er sjansen stor for at de blir skuffet, veldig stor, sa Carlsen.

– Dersom en annen enn Firouzja vinner kandidatturneringen, er det lite sannsynlig at jeg spiller neste VM-match, sier nordmannen i intervjuet.