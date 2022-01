Snart kan du få betalt for å parkere på flyplassen

Til et pilotprosjekt på parkeringsplassen P10 på Oslo lufthavn jakter et team med forskere ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) elbileiere som skal på ferie neste år.

Mens du ligger på en kritthvit strand, står på ski i Alpene eller er på en lang jobbreise kan du faktisk komme til å tjene penger ved å parkere på Oslo Lufthavn på Gardermoen fremover.

Etter planen skal det i mars nemlig settes opp fem såkalte toveis elbilladere.

De skal gjøre det mulig for flyplassen å låne batteriet («vehicle-to-grid») i perioder hvor strømmen fra strømnettet er ekstra dyr, for så å fylle opp elbilbatteriet igjen når strømmen er billig.

Pilotprosjektet heter «NeX2G», og blir det en suksess kan det på mange måter være med å revolusjonere hvordan vi foredler strømmen i fremtiden.

Kort fortalt lar elbileierne, mot en eller annen form for kompensasjon, flyplassen bruke batteriet i bilen deres mens de er på reise. Når de kommer tilbake skal bilen være ladet opp igjen.

Overgangen til mer og mer grønn energi er nemlig også en overgang til mindre forutsigbar energitilgang. Vi kan ikke styre hvor mye og når det skal blåse, være sol eller regne – faktorer vi er avhengige av for å lage grønn energi. At det heller ikke er mulig å lagre energi fra vind- og solkraft gjør at man må bruke strømmen fra dette når vinden er der og når solen steker.

Jakter elbileiere som vil delta

På Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) sitter to av hodene bak «NeX2G».

Førsteamanuensis Thomas Martinsen leder hele prosjektet, mens førsteamanuensis Heidi S. Nygård har ansvaret for den delen av prosjektet som går på bruk av maskinlæring til å lage modeller som kan forutsi når det vil være lurt å bruke strøm med tanke på pris, og når det ikke er det.

LEDER PROSJEKTET: Thomas Martinsen ved NMBU. Foto: NMBU

– Dette handler om å utnytte strømnettet best mulig. Hvis vi kan flate ut forbruket, så utnytter vi kapasiteten i det nettet vi allerede har bedre, forteller Martinsen.

De fem laderne skal plasseres på parkeringsplassen P10, like ved terminalen på Oslo Lufthavn.

Når de er på plass ønsker forskerne seg deltakere som kunne tenke seg å la flyplassen bruke bilbatteriet deres mens de selv er på reise. Men, enn så lenge er det kun ett bilmerke som støtter denne typen toveisladere, ifølge forskerne: Nissans modeller Leaf og e-NV200.

Det hodene bak pilotprosjektet nå er på jakt etter er derfor eiere av Nissan-elbiler som har tenkt seg på reiser på over et døgn en gang fra mars/april neste år.

– Vi har god tro på at vi får fylt opp laderne, og håper at det er en del entusiaster som har lyst til å delta. Det mange er opptatt av er om batteriet får slitasje på grunn av dette, men la oss si at vi lader batteriet opp og ut én til to ganger om dagen. Da er det ikke snakk om noe mer enn som at du hadde brukt bilen vanlig de dagene, forklarer Martinsen.

Selv om muligheten med vehicle-to-grid foreløpig kun er mulig for Nissan-biler per nå, har stadig flere produsenter varslet at de kommer med samme løsning.

– En sum som er interessant for folk

Hvor mye man skal få betalt for å la flyplassen få tilgang til bilbatteriet er foreløpig ikke bestemt. Men Martinsen er klar på at det må være såpass at bileiere ser verdien i å gjøre det.

– Det må være en sum som er interessant for folk. Det må det være. Og så er jo parkeringsplassen veldig nærme terminalen, så det er en attraktiv parkeringsplass i utgangspunktet. Å kunne stå gratis på Gardermoen har jo en verdi, det koster jo fort over tusen kroner å stå der, sier han.

Martinsen har selv tro på at pilotprosjektet kan bli en suksess.

– Ja, det har jeg. Men så gjenstår det å se hvor økonomisk det er. Fem ladere er ikke mye, men om man utvider slik at veldig mange biler kan gjøre dette, så er potensialet stort.

TRO PÅ SUKSESS: Thomas Martinsen leder prosjektet som han mener det ligger mye potensiale i dersom man kan gjøre det samme i stor skala. Foto: Privat

Tanken med pilotprosjektet er å beregne hvor lønnsomt det kan være for en institusjon som Oslo lufthavn å utnytte muligheten for å benytte seg av strøm fra energilagre, som for eksempel et oppladet elbilbatteri.

Tanken er at man skal kunne droppe å bruke strøm fra strømnettet i perioder hvor kapasiteten på det er presset, og prisene dermed høye.

– Her må vi fremskrive og beregne hvor mye strøm vi hadde brukt hvis vi ikke hadde benyttet oss av elbilene. Og så skal vi se på det fra Avinors perspektiv, er dette noe som kan være lønnsomt for dem og hvor mye må man betale bilisten for at de blir med på dette, sier Martinsen.

Samtidig skal forskerne se på pilotprosjektet i et samfunnsøkonomisk perspektiv og hvilke muligheter det kan gi i fremtiden.

– Hvis Statnett kan stole på at disse laderne blir brukt, så kan de kanskje redusere nettutbyggingen i området. Det er en fordel for oss alle, for da bli investeringene mindre.

– Et marked som kommer til å komme

Når «NeX2G»-prosjektet settes ut i live, er det Martinsens NMBU-kollega, Heidi S. Nygård, ved fakultet for realfag og teknologi, som sammen med en doktorand skal styre det fra universitetet.

Derfra skal de jobbe med såkalte maskinlæringsalgoritmer, en spesialisering innen kunstig intelligens, som på sikt skal lære seg å styre alt helt selv, uten at noen følger med.

– Fra 2025 skal det være mulighet for toveislading på alle nye elbiler, så vi ser jo at dette er et marked som kommer til å komme. Så vi ønsker å ha et pilotprosjekt for å teste ut konseptet i liten skala, slik at vi er klare til det rulles ut på alle biler.

– Fem ladere er ikke nok til å dekke effekt- og energinivået på Gardermoen, men det er nok til å samle inn data for å se om det fungerer i praksis, sier Nygård.

FORSKER: Heidi S. Nygård, førsteamanuensis ved fakultet for realfag og teknologi ved NMBU. Foto: NMBU

Hun forklarer at bakgrunnen for at de valgte en flyplass for prosjektet, er nettopp det at folk parkerer der over lengre tid, ikke bare over natten, som mange gjør hjemme.

– Vi tror det er lettere å få med folk på dette fordi de da ikke er hjemme og det ikke er noen sjanse for at de må bruke bilen midt på natten på grunn av noe akutt, og da risikerer å møte en bil med tomt batteri fordi det er tomt.

I motsetning til dem som mener at elbiler er en trussel fordi de krever mye av strømnettet, ser Nygård på dem som en mulig ressurs.

– Mange snakker om at de er truende for kraftsystemet fordi man lader dem opp på tidspunkter når nettet allerede er belastet, men vi prøver heller å se på dem som en ressurs for nettet, ikke som en trussel, sier hun.

– Skal informere godt

«NeX2G» er støttet av Norges forskningsråd. Det er fakultetet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) og fakultetet for realfag og teknologi (REALTEK) som koordinerer prosjektet, mens Statnett, OsloMet, Avinor, Elvia og Lyse er eksterne samarbeidspartnere.

Arbeidet med prosjektet begynte 1. januar i år og varer til 31. desember 2024. Laderne skal stå på flyplassen hele perioden, hva som skjer etter det er uvisst.

– INTERESSANT FOR AVINOR: Harald Nygaard Kvam, kommunikasjonssjef ved Oslo lufthavn. Foto: Oslo lufthavn

– For Avinor er det interessant å finne ut mer om potensialet som ligger i batteriene til den voksende elbilandelen som benytter våre parkeringsarealer, og hvordan dette kan benyttes i et bærekrafts-, samfunns- og kundeperspektiv. Gjennom prosjektet ønsker vi, sammen med de andre partnerne, å få kunnskap om mer fleksibel energibruk gjennom å se på batteriene i parkerte elbiler som midlertidig energilager, sier kommunikasjonssjef ved Oslo lufthavn, Harald Nygaard Kvam, til TV 2.

Han lover at flyplassen skal informere godt til dem som velger å stille bilen sin til disposisjon.

– Ved å bruke mer energi om natten og mindre om morgenen og ettermiddagen vil dette kunne redusere effekttopper og dermed behovet for utbygging av kraftnettet. Dette vil være både samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk gunstig. Vi skal informere godt til de som bruker disse plassene, når den tid kommer, sier han.