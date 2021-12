Kilder til TV 2: Rekdal enig med Rosenborg

Kjetil Rekdal og Rosenborg har kommet til enighet om betingelsene som gjør 53-åringen til Rosenborg-trener, ifølge TV 2s opplysninger.

Partene har det siste døgnet forhandlet og slik TV 2 forstår det har de nå blitt enige om en kontrakt som strekker seg over flere år, trolig en treårskontrakt.

Nå gjenstår det bare at HamKam og Rosenborg blir enige om betingelsene for en overgang, ifølge TV 2s opplysninger.

I utgangspunktet skulle det være enkelt å løse: Rekdal har nemlig en klausul i kontrakten sin som gjør at det allerede er avtalt hva kompensasjonen skulle være hvis en klubb som Rosenborg dukker opp.



Samtidig vet TV 2 at HamKam ikke er veldig fornøyd med at Rekdal møtte Rosenborg før HamKam i det hele tatt ble informert. Slike ting kan bidra til å forsinke prosessen med å presentere Rekdal på Lerkendal, får TV 2 opplyst.

I HamKam sier man det er lite nytt siden i går.

– Vi er ikke så mange ansatte her, så jeg har jobbet med litt andre ting i dag, sier daglig leder Bent Svele i HamKam.

Verken styreleder Ivar Koteng i Rosenborg eller Rekdal-agent Morten Wivestad har besvart TV 2s henvendelser om saken torsdag.