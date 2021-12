Ny Premier League-kamp utsatt av smittehensyn

Oppgjøret er det seneste i rekken av kamper som ikke lar seg gjennomføre som følge av koronasituasjonen i den engelske toppdivisjonen, melder Sky Sports.

Utsettelsen ble bekreftet av klubbene torsdag ettermiddag.

Begge klubbene peker på smitte i Leicester-troppen som årsak til utsettelsen.

Tottenham har også slitt med et større smitteutbrudd den siste tiden. Sist helgs ligakamp mot Brighton ble derfor utsatt. Det samme ble London-klubbens conferenceliga-møte med franske Rennes.

Onsdag bekreftet i tillegg Leicester-manager Brendan Rodgers at han har ni spillere som er uaktuelle til torsdagens kamp som følge av koronasmitte og skader. Han hevdet da at en forespørsel om å få kampen utsatt ikke ble innvilget av Premier League-ledelsen.

Torsdag har situasjonen tatt en ny vending.

Mange utsettelser

Virussmitte i en rekke klubber skaper store problemer rundt gjennomføring av kamper i den engelske ligaen. Tirsdag ble Brentfords kamp mot Manchester United utsatt på grunn av smitte i United. Et større antall spillere skal være koronarammet.

Onsdag fulgte Premier League opp med å utsette oppgjøret mellom Burnley og Watford. Der var det for mange smittede i sistnevnte klubb.

Aston Villa har også hatt smitte i klubben den siste tiden. Det samme har Brentford, Brighton og Chelsea.

London-klubben har tre bekreftede smittetilfeller.

Torsdag tok Brentford-manager Thomas Frank til orde for at all kampaktivitet i Premier League bør settes på pause i en uke for å gjenvinne kontrollen over smittespredningen i ligaen. Han hevdet å ha snakket med flere managerkolleger som ønsker det samme.

Runder flyttes?

– Smittetilfellene går i taket i alle Premier League-klubbene. Alle sliter med det og har trøbbel, sa Frank ifølge Sky Sports.

– Å utsette den kommende runden og også ligacuprunden vil gi alle minst en uke, eller fire eller fem dager, til å vaske ned treningsanlegget, slik at alt er rent og du bryter kjeden, fortsatte han.

Får dansken det som han vil, blir kommende helgs runde samt neste ukes ligacupkamper satt på vent og flyttet.

En rekke kamper på lavere nivå i engelsk fotball er også utsatt den siste tiden på grunn av positive virusprøver.

(©NTB)