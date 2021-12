– Viser at det er mulig å komme langt

Det er en spesiell grunn til at Marit Røsberg Jacobsen er ekstra stolt over å være på landslaget.

Vinter-temperaturen har ankommet Barcelona og de norske håndballjentene har funnet frem boblejakka i Spania. Og det er én nordlending som koser seg.

– Jeg synes det egentlig var litt deilig. Klar og deilig luft. Jeg tror jeg er den eneste som synes det var litt godt. Alle andre sier det er kaldt, sier Marit Røsberg Jacobsen til TV 2 lattermildt.

27-åringen er vokst opp i Narvik og er den eneste i den norske troppen som kommer fra et sted lenger nord enn Trøndelag.

– Det er ganske kult å være den eneste som representerer nord. Og jeg viser at det er mulig å komme så langt som å være på landslaget. Jeg har blitt godt tatt imot over lang tid nå, så de begynner å bli vant til et par ord og fraser, sier nordlendingen.

– Er du den «typiske» nordlendingen?

– Jeg tror nok jeg er rolig, men de kjenner meg godt og hvis det går litt hardt for seg på oppvarming eller noe, så kan det komme et par gloser, innrømmer Røsberg Jacobsen og smiler.

Har funnet sin plass

I fjor kom Røsberg Jacobsen, for tredje sesong på rad, på «Årets lag» i den danske eliteserien. Hun har også tidligere blitt kåret til «Årets spiller» i Danmark.

– Jeg føler virkelig at jeg har funnet min plass og har fått en stor rolle i klubben. Jeg liker å ta ansvar og kvalitetene mine kommer godt frem. Jeg elsker å spille der. Når man trives på den måten er det vanskelig å ikke lykkes på banen, forteller høyrekanten.

STORSPILLER: Marit Røsberg Jacobsen har kommet på Årets Lag i den danske eliteserien tre sesonger på rad. Foto: John Randeris / Ritzau Scanpix

Langslagsspilleren kom til danske Esbjerg sommeren 2018 fra Byåsen. Nå har hun kontrakt til sommeren 2024 og tilbringer hverdagen med flere av de andre norske håndballjentene: Henny Ella Reistad, Vilde Mortensen Ingstad, Kristine Breistøl, Sanna Solberg-Isaksen og Marit Malm Frafjord.

Malm Frafjord har meldt at hun gir seg som håndballspiller når inneværende sesong er over. Og til sommeren kommer landslagskollega Nora Mørk.

– Det ser jeg på som en kjempe stor fordel. Da kan vi samarbeide enda mer, forteller Røsberg Jacobsen om Mørk før hun legger til:

– Og så er Nora helt rå.

– Gi dem litt juling

Hittil i VM har kantspilleren scoret 22 mål på syv kamper. Etter seier i kvartfinalen over RHF er Norge klare for semifinale mot vertsnasjon Spania.

– Det er helt rått. Det er akkurat der vi ønsker å være og nå skal vi kjempe om medalje. Kampen mot RHF gir oss en selvtillit og en trygghet, hvor vi viser at vi står på bakover og det blir nøkkelen mot Spania, sier Røsberg Jacobsen som gleder seg til å kjenne på stemningen i Granollers.

– Jeg forventer at de går ut i hundre med publikum i ryggen og trykk i hallen. Det blir nok en intens kamp, men jeg håper vi kan få brukt litt krefter og stå bra bakover. Rett og slett gi dem litt juling, slår Narvik-jenta fast.