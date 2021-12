Ble historiske vinnere av LEGO Masters

I løpet av høsten har 16 deltakere fordelt på åtte par kjempet om tittel Norges første LEGO Masters. Inn i finalen sto det tre lag igjen, som fikk i oppgave å bygge hva enn de ønsket i løpet av 25 timer – den største oppgaven deltakerne har hatt hittil.

Finaleparene var «tvillingene» Øyvind og Ole Jakob Viske Bjelland (21), Are Odland (32) Grzegorz «Gregor» Górczyński (37), og Ebbe (15) og Joakim Wang (50) – og vinnerne ble historisk.

Serien gikk til Ebbe og Joakim – noe som gjør Ebbe til den yngste LEGO Masters-vinneren i programmet historie.

25 timer LEGO-bygging

Etter en eventyrlig høst med historie LEGO-byggverk sto det igjen tre håpefulle lag som var klar for i gi det siste de hadde i årets finale. Den siste og avgjørende oppgaven ga de gjenværende deltakerne friheten til å bygge akkurat det de måtte ønske – med 25 timer på klokken.

Deltakerne gikk alle for forskjellige historiefortellinger. Ebbe og Joakim valgte å bygge en større versjon av det kjente LEGO-settet «Skull Island» fra 1995.

Are og Gregor gikk for idéen om en by med gruvearbeidere som levde av å grave frem diamanter. Ole Jakob og Øyvind bygget en by fra gresk mytologi.

Brikkemester Legernes lot seg imponere, ikke bare i finalen, men gjennom hele sesongen, av finalistene som sto igjen til slutt.

– De viste nye sider som ikke har blitt sett før i LEGO Masters-sammenheng. De hadde en unik og imponerende måte å gjennomføre både historiefortellingen og det visuelle, forteller han til TV 2 over telefon.

Vanskelig å holde det hemmelig

Selv om Legernes har vært den eneste som har tatt avgjørelser rundt byggene før, fikk han denne gangen hjelp av de tidligere deltakerne. De fikk én stemme hver, som de kunne gi til det bygget de var mest imponert over.

Etter at brikkemester fikk dele ut 10 poeng, og de resterende fikk dele ut ett poeng hver, var det avgjort – Joakim og Ebbe var vinnerne av LEGO Masters Norge.

– Det har vært en vanskelig hemmelighet å holde, forteller Joakim og ler da TV 2 ringer han og Ebbe.

Selv om de har visst at de var vinnerne i litt under et halvt år, føler de ikke at livet er veldig annerledes.

– Vi må minne hverandre på at det faktisk har skjedd, sier Ebbe og tror det kommer til å føles mer ekte når de ser finalen.

VINNERE: Ebbe og Joakim

Duoen ble vinnerne av 500 000 kr og et gavekort med verdi av 100 000 kr fra Lekekassen. Planene er allerede klar for hva premien skal brukes til.

– Vi skal sørge for at Ebbe at har en god porsjon sparepenger, så halvparten går til det. Den andre halvparten går til familie relatert kos, forteller Joakim.

Legernes kan også avsløre at sjørøver-byggverket til Ebbe og Joakim var hans favoritt til å vinne finalen.

– De var min favoritt i finalen. Særlig på grunn av de autentiske og rike detaljene ved bygningene, og det yrende folkelivet i oppsettet. Man ble trukket inn i en piratfilm – det var enestående, skryter brikkemesteren.

– Talentet Ebbe og kunstneren Joakim, legger han til.

Far og sønn hadde allerede et sterkt forhold gjennom LEGO, men har kommet enda nærmere.

– Jeg har lært hvor mye jeg kan stole på faren min, og hvor stor klippe han er for meg, forteller Ebbe.

Ingen sure miner

«Tvillingene» Øyvind og Ole Jakob tok andreplassen, noe de er svært fornøyd med.

– Da vi meldte oss på så hadde vi ingen intensjon og om å komme til finalen. Vi skulle bare forsøke å henge med lengst mulig – vi overrasket oss selv, forteller Ole Jakob over telefon.

Selv om de ikke vant, fikk de også en premie. Dette var noe de ikke forventet, men er veldig takknemlig for.

– Vi trodde ikke vi skulle få noe, så det å få en tur til LEGOLAND og gavekort på 30 000 i LEGO var veldig gøy. Det føltes veldig godt å bli verdsatt på denne måten da vi hadde kommet så langt, fortsetter han.

Begge er enige om at de nye vennskapene er det beste med opplevelsen, og de å kunne få gode relasjoner til andre LEGO-entusiaster.

– Fellesskapet var det beste, forteller Øyvind.

TILBAKE: Alle deltakerne var tilbake for finalen. Foto: LEGO Masters/TV 2

Are og Gregor havnet på tredjeplass, og også for dem har opplevelsen vært mer enn de kunne drømt om. De gikk inn i konkurransen som bekjente, og kommer nå ut som gode kamerater.

– Det er kjekt med hobbyer, det blir ikke meningsfylt før du kan dele det med noen, forteller Are om den gode relasjonen han har med LEGO-partneren.

At de kom på tredjeplass har ingenting å si for dem, og forteller at deltakelsen i seg selv føltes som en seier.

– Det er helt fantastisk, vi var veldig overrasket over at vi klarte å komme så langt, forteller Gregor.

– Noe av det største var å komme gjennom nåløyet, det var en lang prosess for å få bli med på det. Så jeg sitter igjen med en stor takknemlighet for å ha fått deltatt, forteller Are.

