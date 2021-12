Kvalik-helten forklarer fingerbruken – sendte flere stikk

Jervs Øystein Øvretveit vartet opp med fire strafferedninger mot Brann. For hver redning holdt han opp en finger – nå forklarer han betydningen.

Med Jerv i 1-0-ledelse fikk Brann straffe på Intility onsdag kveld. Den reddet Øystein Øvretveit, som snudde seg til kamera og holdt opp én finger.

I andreomgang fikk Brann sin andre straffe for kvelden - også den reddet Jerv-målvakten. Denne gang holdt han opp to fingre.

I straffesparkkonkurransen reddet Øvretveit to nye straffespark, og for hvert av dem holdt målvakten opp en ny finger. Til slutt kunne han telle totalt fire fingre for fire strafferedninger.

Stikk til BTs sportskommentator

Men det var ikke tilfeldig feiring av Øvretveit som forklarer bakgrunnen for fingerbruken til TV 2 dagen derpå.

– Første straffen, da jeg reddet den, var det egentlig et stikk til Anders Pamer. Da tok jeg opp én finger for å vise 1eren på børsen, forklarer Øvretveit.

Han referer til at han fikk karakter 1 på børsen av Bergens Tidenes sportskommentator etter at han stod i mål for Brann da de sist rykket ned i 2014 etter tap for Mjøndalen.

– 1eren har ikke gnagd meg, jeg spilte jo langt fra min bedte fotballkamp den kampen der. Men det var kanskje en litt urettferdig 1er, det var det, sier Øvretveit med et smil.

Det er Pamer enig i.

– Det er helt forståelig, sier Pamer til TV 2 og humrer når han blir fortalt om stikket.

– Han leverte en veldig dårlig kamp i Mjøndalen, men 1eren var kanskje i strengeste laget, men det får jeg ikke gjort noe med nå. Men jeg vet at han er en profesjonell spiller, og at han kommer med et lite stikk til meg er han vel unt og vel fortjent, fortsetter han.

Pamer roser samtidig Øvretveit etter onsdagens prestasjon.

– I denne kampen var han banens klart fremste spiller, og han viste hvor høyt nivå han kan holde når han er på sitt beste.

Øystein Øvretveit hadde en langt verre kvalikkveld borte mot Mjøndalen i 2014 enn han hadde som Jerv-keeper onsdag. Foto: Terje Bendiksby

Og Øvretveit bærer ingen nag.

– Fotball er følelser, og han er en mann med masse lidenskap for Brann. At karaktersettingen hans lar seg påvirke litt av egne følelser er egentlig bare fint, for han bidrar til å skape lidenskap og engasjement til klubben, og det trenger Brann.

Nytt stikk på redning nummer to

På strafferedning nummer to hadde Øvretveit et annet budskap da han holdt oppe to fingre.

– Det ble sagt en del ufine ting fra Brann-supporterne, så da jeg reddet straffe nummer to måtte jeg snu meg til dem og si «ja, det var straffe nummer to», sier Øvretveit og forklarer videre:

– Når jeg da tar tre og fire, måtte jeg jo bare holde det gående, sier han og ler.

– Hvem var fireren til?

– Litt for meg selv, egentlig.

– Har du alltid vært god på straffer?

– I Jerv har jeg egentlig ikke reddet så mange straffer, men jeg var god da jeg var yngre. Tydeligvis har jeg spart opp redningene mine til kampen i går, så det var fint å ta de ut nå.