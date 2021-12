Tørrlagt Kristian Valen (47) tilbake på scenen: – Jeg føler meg klarere nå!

I høst har Kristian Valen (47) turnert i Norge med sitt show «Fartøy Valen seiler igjen».

Denne uken ble komikeren på nytt rammet av smittevernsrestriksjoner, men valgte allikevel og avholde showet sitt i Ibsenhuset i Skien med 50 publikummere i salen.

Kollaps

Rett før pandemien brøt ut i mars 2020, måtte Valen avlyse et show i Sandefjord etter 30 minutter. Komikeren innså da at han trengte hjelp.

ANALYSE: Kristian Valen og kjæresten Karen Ånensen forbereder nytt show. Foto: Ditlev Eidsmo/TV 2.

Nok engang er Valen tilbake på veien og denne gang er det en helt annen person som står på scenen i Skien enn for noen år tilbake.

HOTELLROMMET: Kristian gjør seg klar til show i Skien, og får tips om antrekk av kjæresten. Foto: Ditlev Eidsmo/TV 2

– Jeg har ikke gjort noen andre endringer annet enn at jeg har kuttet alkoholen. Jeg er nok klarere nå enn jeg var før. Jeg får mer igjen av en forestilling og sitter med kjæresten min på hotellrommet og analyserer showet. Nå er det hundre prosent fokus og jeg spiller ut hele følelsesregisteret på scenen, forteller Valen til TV 2.

FRISYRE: Valen fikser sveisen før han skal på scenen i Skien. Foto: Ditlev Eidsmo/TV 2

Åpen om problemene

Det sto mye i avisene da Valen gikk på en smell på scenen i Sandefjord, i mars, 2020, og det verserte mange rykter. Nå er han dønn ærlig om hele episoden i showene sine og han innrømmer at smellen førte til en reality-check.

GENERALPRØVE: Kristian Valen i full gang med prøver før showet. Foto: Ditlev Eidsmo/TV 2

Han la seg inn på avrusningssenteret Vangseter, hvor han fikk den nødvendige hjelpen han trengte. Der traff han mange mennesker i samme situasjon som hjalp ham i riktig retning, og han lærte mye om seg selv.

– Jeg måtte tenke på meg selv, la ut en pressemelding hvor jeg fortalte at jeg la meg inn på rehabilitering. Jeg vil ikke legge skjul på noe og jeg fleiper jo om det også fra scenen. Jeg har ikke sluttet og gå ut og være sosial, men endringen er at jeg kjører bil hjem igjen etterpå, sier han.

NY GIV: Kristian Valen er for fullt tilbake etter kollapsen og stråler på scenen. Foto: Ditlev Eidsmo/TV 2

Kjæresten

I januar 2019 kunne Valen avsløre at han hadde fått seg ny kjæreste, 36 år gamle Karen Ånensen fra Kopervik. I mars senere det året ble det frieri og paret tok forholdet et skritt videre. De har utviklet et godt samarbeid og Karen hjelper nå til med Kristians karriere.

– Nå jobber vi sammen så det er utrolig fint. Vi slet litt i starten med å finne balansen mellom det private og jobb, men nå går det veldig bra. Vi er i gang med endel spennende prosjekter, både konkrete tv-serier og bokprosjekt, sier Valen.

KJÆRLIGHET: Karen og Kristian samarbeider og kjærlighet og jobb går hånd i hånd. Foto: Ditlev Eidsmo/TV 2

Endring i utseende

Mange har lagt merke til Kristians Valens endrede utseende og spekulert i om det er botox . Til TV 2 forteller Valen ærlig om hva som har skjedd med ham.

– Jeg har fått nye tenner, fikset det i Spania. Jeg hadde mellomrom og klarte ikke å drikke brus engang. Jeg har også gått opp og ned i vekt. Når du er på avvenningsklinikk får du mye tabletter og da blåser du litt opp. For å finne trøst i det leste jeg om Ben Affleck, som opplevde det samme, forteller han.

SHOWTIME: Kristian Valen gir alt på scenen til tross for koronarestriksjonene. Foto: Ditlev Eidsmo

Koronaåret 2020 ga komikeren et inntektsstup, og nå hadde han gledet seg til å underholde sitt publikum før jul og få skikk på økonomien, men slik gikk det ikke. Nå synes han ekstra synd på alle ildsjelene i bransjen som må lide og høre på alle historiene til alle kollegaene som sliter økonomisk.

– Vi går på scenen og gir alt for de som kommer her i kveld. Og det blir en spesiell opplevelse for de og for meg, som fører til at vi får mye bedre kontakt. Men ser du på det økonomiske aspektet så sitter regnskapsføreren min og river seg i håret og ber meg avlyse showet, avslutter Valen.