Det å kjøpe bil blir sjelden sett på som en veldig god investering. En avskrivning på en tusenlapp eller to i uka er slett ikke uvanlig på en nybil til 500.000–600.000 kroner.

Men det trenger ikke å være slik. Handler du smart, går det faktisk an å tjene penger. Til dels mye penger også. Over noen år kan man faktisk oppleve at bilens verdi dobler seg flere ganger, om man har et langsiktig perspektiv.

Det er selvfølgelig bruktbiler vi snakker om. Klassiske biler. Det er ikke nødvendigvis bare dyre og eksklusive modeller heller. Her snakker vi om relativt alminnelige biler som for eksempel Suzuki, Volvo, Land Rover og Mazda.

Det er bilnettstedet hagerty.com har gjort en undersøkelse på hvilke klassiske biler som har steget mest i pris i året som har gått. Og biler de tror fortsatt vil øke i verdi. Med det som utgangspunkt har laget en topp 10-liste med det de mener er smarte bilkjøp i 2022.

Prisstigning i 2022

I utgangspunktet kan det være ganske unnselige biler som har vært glemt i en periode, men som frår e hyggelig verdiøkning. Her finner vi eldre biler som nesten har nådd bunnen på tapskurven og forventes å tiltrekke seg mer interesse fra samlere og bilinteresserte framover. Variasjonen er ikke bare stor, men veldig stor. Hvor ellers finner du en Ferrari og en Suzuki på samme liste?

Om du har en av disse bilene i garasjen eller på en låve – og har hatt den der i noen år – så har du gjort noe smart. Å ha en av disse er nemlig mye bedre enn å ha pengene i madrassen.

Dette er topp 10-listen:

1965-1970, Cadillac DeVille:

1970-modell Cadillac DeVille convertible.

Tidligere er det Cadillacs halefinnede forgjengere fra 1950-tallet som har hatt mest samlerstatus. Mye tyder nå på at eldre modeller kommer etter. Gjennomsnittsverdien på 1965-1970 DeVille økte med 14 prosent mellom 2020 og 2021.

Enn så lenge får man disse gigantene relativt billig, selv om man må budsjettere mye for drivstoff.

1983-1997, Land Rover Defender:

Land Rover er en legendarisk bilmodell. Fortsatt er de billige, men det er i ferd med å snu nå.

Selv med en ny versjon i produksjon, forblir den originale Land Rover Defender selve legenden. Det var den som startet alt og den som er kjent for ekspedisjoner over hele verden. Framkommeligheten er legendarisk, det samme er det enkle designet.

Bilen finnes i utallige versjoner og med mange ulike motorer, både bensin og diesel. Du får den i lang og kort utgave og den finnes som pickup med plan og som lukket og med kanvas-tak.

1969-1974, Ferrari 246 Dino:

Ferrari Dino har så langt ikke hatt skikkelig aksept blant samlere. Nå er det i ferd å endre seg.

Dino ble oppkalt etter Enzo Ferraris sønn Alfredo "Dino" Ferrari, og ble ikke solgt med den berømte steilende hesten på emblemet. Kanskje er det derfor den ikke ble skikkelig anerkjent? Uansett; Dino hadde en tverrstilt V6 bak sjåføren.

Den ble bygget som en hyllest til Dino, som før sin død i 1956 kjempet for V6-motorer hos Ferrari (noe bilprodusenten vender tilbake til). Kun 3.761 biler ble bygget.

1963-1967, Mercedes-Benz SL:

Mercedes SL har kostet mye penger en stund allerede, men den blir neppe billigere med det første.

Mercedes W113 heter den egentlig, men vi kjenner den gjerne som "Pagoda", eller SL. En bil som absolutt er en klassiker allerede. Mercedes bygde nesten 50.000 Pagoda mellom 1963 og 1971. Det inkluderte 230SL, 250SL og toppmodellen 280SL med størst motor.

Så direkte uvanlig er den ikke. Bilene har allerede etablert seg som klassikere, men Hagerty mener at prisene skal ytterligere opp neste år.

1985-1995, Suzuki SJ:

80-talls ikonet, Suzuki SJ, er i ferd med å få samlerstatus. Click to add image caption

Suzuki SJ, den lille "jeepen", eller Samurai, som den ofte kalles, fikk et uheldig rykte for å velte da den var ny. Nå har den fått sin renessanse. Entusiaster sett pris på dens gode terrengegenskaper.

Dette var også forgjengeren til den mer moderne Suzuki Jimny. Bilene er lette, kurante å skru og byr på mye, men enkel bilglede. Men det begynner å bli vanskelig å finne skikkelig fine eksemplarer.

2008-2012, Tesla Roadster:

Elbil som klassiker? Ja - alt tyder på at denne Teslaen blir det.

Roadster var Teslas aller første modell og den bygger i utgangspunktet på en Lotus Elise. Men er så klart med elektrisk motor. En del biler fant også veien til Norge, før Model S kom i 2013 og satte fyr på hele elbilmarkedet.

Nå mener altså Hagerty at denne elbilen er i ferd med å bli en klassiker med dertil prisstigning.

1966-1967, Pontiac GTO:

Mange mener at Pontiac GTO var den første muskelbilen. Dette er 1967-modell.

1964-modellen av Pontiac GTO anses for å være bilen som lanserte muskelbil-ballet. Trolig med rette. Den oppfølgende 1966-modellen fikk dristigere design. Det året var også det siste for GTOs originale 389-kubikktommers V8 med "Tri-Power" trippel-forgassere. 1967-modeller fikk en 400-kubikk-tommers V8 med fireports-forgassere.

Bilene har definitivt vært amcar-klassikere en god stund allerede. Nå begynner andre enn amcar-entusiastene å få øynene opp for GTO også. Det betyr fort ytterligere prisøkning.

1992-1995, Porsche 968:

Porsche 968 ble ingen stor suksess. Kun 13.000 biler ble produsert.

968 var modellen som avsluttet Porsche 924- og 944-perioden. Den hadde samme plattform, men var oppdatert med andre lykter foran og bak. Særlig pop-opp lyktene foran ga særpreg. Motorene var firesylindret på 3 liter og montert foran.

Den helt store suksessen uteble for 968. Kun snaut 13.000 biler ble produsert. Det gjør den relativt sjelden. Nå er altså prisene på vei opp.

1975-1993, Volvo 245:

Volvo 245 er i ferd med å bli en kultbil. Kanskje er det nå du skal kjøpe en?

Hos Volvos Herregårdsvogner legges det mer vekt på solid byggekvalitet og det praktiske, enn på akselerasjon og morsomme kjøreegenskaper. Bilene har en lojal tilhengerskare og de begynner nå å tiltrekke seg oppmerksomhet fra samlere.

De mest på påkostede 245-ene, som GLT og Turbo, har allerede oppnådd kult-status, ifølge Hagerty. Det er fortsatt mulig å få tak i en slik bil relativt rimelig. Dette til tross for at mange biler ganske enkelt ble brukt opp og kassert, sier Hagerty.

1979-1985 Mazda RX-7:

Mazda RX7 byr på typisk 80-talls-design.

Den første generasjonen Mazda RX-7 ble lansert med en 1,1-liters wankelmotor som yter 100 hk. De siste to årene fikk RX-7 den drivstoffinnsprøytede 1,3-liters 13B-motoren, som økte ytelsen til 135 hk. Det betydde 0-100 Km/t på ca. 8,0 sekunder, og i kjent wankel-stil – høyt turtall.

Dette sammen med en 50/50 vektfordeling ga bilen mye karakter. Til tross for en del rustproblemer, finnes mange biler igjen. Produksjonsantallet var nemlig på flere hundre tusen biler. Nå kan det altså være verdt å sjekke ut om noen gode eksemplarer er til salgs.

