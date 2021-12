Branns «nedrykksekspert»: – Obos-ligaen blir knalltøff

For fjerde gang på sju år har Kasper Skaanes (26) rykket ned fra Eliteserien til Obos-ligaen. Nå spår han en utfordrende sesong for Brann på nest øverste nivå i 2022.

Det var en skuffet Brann-gjeng som torsdag formiddag landet på Flesland etter en av norsk toppfotballs mest høydramatiske kvalifiseringskamper gjennom tidene.

Etter 120 minutter med kaos og straffesparkkonkurranse var nedrykket et faktum for Brann. Som i 2014 endte sesongen i tragedie for rødtrøyene.

– Det er kjipt for alle som er glad i klubben. Vi skal gjøre vårt beste for å få klubben på rett vei igjen, sier en tydelig skuffet Kasper Skaanes til TV 2 dagen etter Branns skjebnesvangre tap mot Jerv.

Skaanes omtaler onsdagens kvalifiseringskamp som «sinnssyk»:

– Det har vært litt oss i år. Vi kan ikke si det er uflaks heller. Vi er nødt til å finne ut av det, så blir det forhåpentligvis en forandring, sier han om 2021-sesongens sjansesløseri.

Fjerde nedrykk på sju år

Da Shuaibu Ibrahim satte Jervs åttende og avgjørende straffespark var det klart at Skaanes måtte turen ned en divisjon for fjerde gang i karrieren.

I 2014 ble det nedrykk med Brann som 19-åring. Fire år senere ble det nok en gang nedrykk, denne gang med med Start. I 2020 rykket også sørlendingene ned med Skaanes på laget før bergenseren reiste «hem» til Brann foran årets sesong.

Den endte med nok et nedrykk.

NY KLUBB, NYTT NEDRYKK: Kasper Skaanes forlot Brann til fordel for Start i 2018. Det endte med nedrykk i første sesong på Sørlandet. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

Nå belager bergenseren seg på en tredje sesong på nest øverste nivå, noe Skaanes tror blir alt annet enn enkelt for Brann.

– Det er aldri kjekt å rykke ned, det er hakket kjekkere å rykke opp. Jeg tror Obos-ligaen kommer til å bli knalltøff. Jeg synes det ser ut som mange lag ser bra ut og er på vei til å gjøre mye riktig. Det kommer til å være knalltøft og sannsynligvis leve hele veien inn. Så har jeg troen på at vi selvfølgelig skal kjempe helt i toppen og ende med opprykk, så klart.

– Hvordan vil du sammenligne nedrykket med Brann i 2021 og 2014?

– Det er fryktelig bittert, kjipt, trist og leit å rykke ned uansett. Det var veldig tungt i 2014 og veldig tungt i år. Så håper jeg at vi kan gjøre noenlunde det samme året etter med direkte opprykk, svarer mannen bak Branns tredje av fire scoringer på Intility Arena.

DEN FØRSTE SKUFFELSEN: Kasper Skaanes spilte kampen da Brann rykket ned mot Mjøndalen i 2014. Foto: Terje Bendiksby

– Vi skal rett opp igjen

Skaanes håper at han kan bruke erfaringen sin på nest øverste nivå til å hjelpe laget mot et opprykk, slik Brann klarte på første forsøk i 2015.

På 54 kamper i Obos-ligaen har den anvendelige spilleren scoret ni mål, det samme antallet som han har klart på 130 kamper i Eliteserien.

– Jeg har vært med på det og vet hva det går i. Vi har en veldig ung tropp som har levert veldig, veldig bra i år, som garantert kommer til å ta dette veldig tungt. Vi er nødt til å se fremover. Vi får ikke gjort noe med det som skjedde i går. Vi må se fremover og jobbe mot opprykk, det er det eneste som teller, sier Skaanes.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen sier følgende om Branns opprykkssjanser:

– Brann kan absolutt ikke spasere seg til et opprykk. Det blir 16. mai for motstanderne når Brann kommer på besøk. De er laget alle vil slå, og det kommer til å bli en helt annen verden for dem å spille i Obos-ligaen.

Brann-trener Eirik Horneland ser også for seg tøffe oppgjør kommende sesong.

– Min analyse av Obos-ligaen er at den blir ekstremt tøff. Det er masse lag der som har ambisjoner og kvalitet. Nå går det tre lag fra Eliteserien ned i Brann, Stabæk og Mjøndalen. I tillegg så er det lag som er på gang i Obos-ligaen, så den er beintøff, sier Horneland til TV 2.

Skaanes tror at Brann har nivået inne til å slå godt fra seg neste sesong.

– Hvis vi spiller slik vi gjorde i går, kommer vi til å vinne de fleste av kampene. Det er så rart å si etter å ha tapt og rykket ned, men det var veldig mye bra i den kampen, sier Skaanes.

– Så målsettingen er at Brann skal vinne Obos-ligaen?

– Ja, det er klink. Vi skal rett opp igjen, det er det eneste som betyr noe.