Slik feirer de et helt spesielt jubileum

Nissan har gjennom ti år markert seg sterkt som elbilprodusent. De startet på mange måter ballet, med sin Leaf.

En folkelig og litt rar bil, som med årene har blitt oppjustert og pusset på – og som er verdens mest solgte elbil. For noen år siden kom andre generasjon av Leaf.

Nå har de imidlertid fått laget en helt "ny" elbil – som samtidig er 35 år gammel. Det er nemlig så lenge siden den første bilen rullet ut fra Nissan-fabrikken i Sunderland, England. Den første modellen de bygget her var familiebilen Bluebird.

Og for å markere jubileet, har de laget elbil av nettopp en Bluebird – og gitt den navnet Newbird.

Denne bilen var et vanlig syn, også på norske veier, tilbake på 90-tallet. Men som du ser, eksospotta mangler ... Foto: david shepherd

Har skjedd mye du ikke kan se

Fra utsiden ser den helt original ut – med unntak av de fargerike stripene. Men under skallet er det altså gjort en viktig endring. Fossilmotoren er tatt ut, og blitt erstattet med drivlinjen til en Nissan Leaf.

Det er en 40 kWt batteripakke – fordelt mellom bagasjerommet og motorrommet, for å gi best mulig balanse i bilen.

I tillegg er blant annet bremser og understell modifisert, for å takle den økte vekten.

Knut Arne Marcussen er kommunikasjonssjef for Nissan i Norge.

– Dette er et kult konsept hvor Nissan forener fortid, nåtid og fremtid. Nissan Bluebird er en ikonisk modell mange nordmenn har et kjært forhold til. Det var den første bilen som ble produsert ved fabrikken i Sunderland og det ble solgt flere tusen eksemplarer av den her i Norge. Nå og fremover har Nissan har fullt fokus på å elektrifisere bilparken. Om noen måneder får vi nye Ariya til landet. Den etterfølges av ikke mindre enn 15 nye elbiler fram mot 2030 og vi har stor tro på at de vil være midt i blinken for norske elbil-kjøpere, sier Knut Arne Marcussen som er kommunikasjonssjef hos den norske importøren.

Ingen rakett

Som et lite nikk til elektrifiseringen, er Nissan-logoen i Bluebilrd-grillen belyst.

Lading skjer via samme sted som du ville fylt drivstoff, om den hadde bensinmotor. Men noe hurtiglading må du se langt etter. 6,6 kWt er maks kapasitet.

Ytelsene er heller ikke egnet til å skremme noen. 0-100 km/t tar rett i underkant av 15 sekunder. Mens rekkevidden anslås (bilen er ikke typegodkjent) til drøyt 200 kilometer.

Interiøret er mer eller mindre identisk med hva det var originalt. Men girspaken er endret.

Bygger om klassikere

Det var forresten ikke Nissan som stod for selve ombyggingen. Det ble nemlig gjort av Kinghorn Electric Vehicles.

Det familieeide verkstedet har spesialisert seg på å bruke Leaf-motorer og batteripakker til å elektrifisere klassiske biler.

– Ved å bygge om klassiske biler, gir vi dem nytt liv. De blir like morsomme å kjøre, men mer driftssikre og helt uten utslipp. Men Newbird mener vi at sjelen til Bluebird er med fortsatt, med et hjerte fra Leaf, sier eieren George Kinghorn.

10,5 millioner biler

Siden åpningen i september 1986 er det blitt produsert i overkant av 10,5 millioner biler på Nissan-fabrikken i Sunderland.

Av de 6.000 ansatte er det fortsatt 19 som har vært med helt fra starten for 35 år siden. Fabrikken er svært viktig for lokalsamfunnet. Sunderland ligger i et av Storbritannias fattigste områder. At Nissan etablerte seg her, var en stor opptur for byen.

Mens det tok 22 timer å bygge en Bluebird, lages nå en Leaf på 10 timer. Over 200.000 Leaf er produsert her.

Under panseret finner vi Leaf-motoren og deler av batteripakken. Foto: david shepherd

Elektrisk SUV

Neste elektriske modell ut fra Nissan er altså SUV-en Ariya. Den kommer neste år, og kan bli en storselger i Norge.

Ariya er 4,6 meter lang og kommer med mulighet for både for- og firehjulsdrift – og kan leveres med to batteripakker.

Minste batteripakke er på 63 kWt. Rekkevidden her er på 360 kilometer. Den største batteripakken er på 87 kWt. Her opererer Nissan med en rekkevidde på inntil 500 kilometer, da med tohjulsdrift.

Les mer om Ariya her

Video: Nissan Leaf som bruktbil: Dette må du vite

