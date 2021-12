Voldtektstiltalt realityprofil løy for produksjonen: – Jeg ville bli kjendis

Realitydeltakeren i 20-årene sier han møtte 14-åringen på sjekkeappen Tinder og derfor trodde hun var voksen. De to har aldri hatt sex, sier han.

Torsdag forklarer han seg for retten.

Mannen står tiltalt for voldtekt og seksuell omgang med et barn mellom 14 og 16 år. Påtalemyndigheten mener at han og en 14 år gammel jente først hadde frivillig samleie, før han voldtok henne senere på kvelden.

Hendelsen fant sted en lørdag i juli 2019. Både tiltalte og jenta, som i dag går på en videregående skole, er enige om at dette er den eneste gangen de har møttes.

Det er også det eneste de to er enige om.

– Vet ikke hvorfor hun sier det

Ifølge jenta hadde en venninne av henne avtalt med tiltalte og hans kamerat at de fire skulle møtes hos tiltalte. Hun mener at venninnen hadde snakket med en av de to unge mennene på Snapchat.

Tiltalte, på sin side, sier at han møtte jenta på sjekkeappen Tinder, som har aldersgrense 18 år. Han trodde derfor at hun var voksen.

Realitydeltakeren mener at kommunikasjonen deretter flyttet seg til Snapchat, og at han inviterte jenta og venninnen hennes hjem til seg, der han hadde en kamerat på besøk.

Da jenta gikk av bussen, og tiltalte ifølge egen forklaring hentet henne på holdeplassen, var hun alene.

– Jeg syntes det var rart, for jeg trodde at begge to skulle komme, sier han.

Jenta har forklart at de tre lekte drikkeleker, at hun fikk alkohol av de eldre guttene, og at hun etter hvert hadde frivillig sex med tiltalte. Deretter, da hun ville dra, ble hun truet til å ha sex med ham igjen.

– Jeg prøvde fysisk å vri meg vekk, men han slo meg i ansiktet med knyttet neve. Jeg begynte å blø neseblod, fortalte jenta i retten torsdag.

Realityprofilen mener imidlertid at jenta selv hadde med seg drikke, at de aldri lekte drikkeleker, og at ingen hadde noen seksuell kontakt.

– Gjør du deg noen tanker om hennes forklaring? spør statsadvokaten i saken.

– Nei, ingenting. Jeg vet ikke hvorfor hun sier det, svarer han.

– Har ingenting å skjule

Den påståtte voldtekten ble først anmeldt i august 2020, mer enn et år etter hendelsen.

Da tiltalen ble kjent denne høsten, hadde mannen i mellomtiden vært med på innspillingen av en realityserie som ennå ikke var sendt på TV. Dermed oppsto en offentlig debatt om hvorvidt sesongen skulle trekkes.

Produksjonsselskapet besluttet å sende sesongen, men straffet mannen ved å ilegge ham en økonomisk sanksjon. Årsaken var at mannen i castingprosessen hadde unnlatt å fortelle at han var under etterforskning for voldtekt, hvilket er et kontraktsbrudd.

– Det er ingenting som har skjedd. Det er grunnen til at jeg meldte meg på [realityprogrammet] i ettertid. Jeg vet at jeg ikke har gjort noe. Jeg løy til og med til produksjonen fordi jeg vet at jeg ikke har gjort noe, sier han i retten.

– Jeg ville bli kjendis og leve det livet der, og da tenkte jeg at det var helt greit. Jeg har ingenting å skjule, sier han.

For den fornærmede kvinnen har det vært svært belastende å se tiltalte på TV, ifølge hennes bistandsadvokat.

Produksjonsselskapet har svart at de ikke legger seg opp i straffesaken, som retten må avgjøre, og mannens forsvarer mener det ville bidratt til forhåndsdømming å trekke sesongen.

«Oppe å pula»

Blant påtalemyndighetens bevis er en Snapchat-logg mellom tiltaltes kamerat og kameratens daværende kjæreste.

Klokken 22.31, mens tiltalte, kameraten og fornærmede var hjemme hos tiltalte, skrev kameraten til kjæresten at han sitter alene og drikker.

Kjæresten spurte derfor hvor tiltalte var.

«Oppe å pula», heter det i svaret fra tiltaltes kamerat. Kjæresten spør hvem han har sex med, og kameraten skriver «03shie, show».

En time senere på kvelden har de to snakket sammen igjen. Da skriver tiltaltes kamerat til kjæresten at han «er stuck med [tiltalte] og 04show»

Påtalemyndigheten mener at svaret henviser til jentas alder.

– Jeg vet ikke hva det skal bety, svarer tiltalte.

Endret forklaring

Realityprofilen blir også konfrontert med at han har endret forklaring på flere punkter i retten.

I politiavhør i november 2020 og januar 2021 sa han blant annet at han ikke møtte jenta på bussholdeplassen. Han sa også at han og kameraten reiste samtidig fra hjemmet hans den aktuelle kvelden.

Dessuten forklarte han at han dro rett hjem fra byen senere på kvelden, uten å dra på nachspiel.

På alle tre punkter har han endret forklaring.

– Det er rart, da må jeg ha blandet. Jeg husker at jeg sa ha det til henne på busstoppet. Det er jeg veldig, i hvert fall ganske, sikker på, sier mannen i dag. Samtidig er han klar på at han var svært beruset og derfor kan ha glemt enkelte detaljer.

Mannen sier han husker jentas besøk ganske godt fordi han ble så overrasket da hun viste seg å være yngre enn 18 år gammel.

Reagerte ikke på brukernavn

I politiavhør har han sagt at han og kameraten spurte jenta om alderen da hun kom hjem til ham.

– Jeg fikk sjokk da hun sa hun var 14 år gammel, sier han i retten.

I avhør har han sagt at hun oppga å være 16 eller 17 år gammel.

– Når man, ut ifra det man ser, tenker seg at en person er 18 år, også kommer det frem at man er mye yngre, da blir man uansett sjokkert, sier han.

Spørsmålet om alder kan bli relevant for en eventuell straffutmåling dersom retten finner det bevist at han har hatt seksuell omgang med og/eller voldtatt jenta.

Ifølge jenta sa hun tidlig at hun var 14 år gammel, og ifølge henne uttalte mannen at han hadde hatt sex med en jente på hennes alder tidligere. Dette bestrider tiltalte.

Aktor lurer blant annet på om han ikke stusset på at jenta har et brukernavn på Snapchat som involverer navnet hennes og tallene som representerer året hun er født.

– Gjorde du deg noen tanker om det?

– Nei, det gjorde jeg egentlig ikke. Et brukernavn kan være tatt av noen andre, og da må du egentlig bare skrive noe annet. Jeg tenkte ikke på det med tallene, sier han.

Det er satt av fire dager til rettssaken som begynte torsdag, men det er ventet at hovedforhandlingen er ferdig etter tre dager.