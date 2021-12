Wade er et levende mirakel: – Jeg merket ingenting

At han nå lever, er et mirakel.

I toppetasjen på et hus ved Narvik sentrum er juleroen i ferd med å senke seg. Parets eldste datter er full av energi og ser frem til å overraske nissen, mens det nyeste familiemedlemmet nok ikke er klar over hvilken høytid vi er inne i.

Wade er tydelig i godt humør da TV 2 kommer på besøk, og familien tar gjestfritt imot undertegnede.

At han i løpet av karrieren skulle ende i Narvik, ville nok ingen satt penger på for noen år siden. Enda færre hadde nok trodd at han i det hele tatt skulle være i live.

Historien til Wade MacLeod er unik. Han er et levende mirakel.

Canadieren har overlevd fire hjernesvulster. Han har sett mørket komme og trodd at det var enden.

Det hele begynte en februardag i 2013.

EN KRIGER: Wade MacLeod fikk dødsdommen, men kjempet seg tilbake. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

På størrelse med golfball

– Jeg fikk et anfall på isen og de løftet meg inn i garderoben. Etter å ha undersøkt meg fant legene ut at jeg hadde en hjernesvulst på størrelse med en golfball, sier Wade.

Frem til denne kvelden hadde canadieren lagt bak seg flere gode sesonger på hockeybanen. Fremtiden så lys ut. Han kunne nå helt opp i idretten han elsker.

Det legene sa, sjokkerte ham.

– Jeg merket ingenting før jeg fikk anfallet. Da legene sa det, ble jeg så redd, sier han.

Han fikk fjernet den godartede svulsten og gjennomført etterbehandlingene i seks måneder. Så var han igjen tilbake på isen.

FOR ALLTID: Karly og Wade har vært gjennom mye. Etter hans første behandling giftet paret seg. Foto: Privat

– Det knuste meg

På college møtte Wade sin store kjærlighet, Karly. De har holdt sammen i tykt og tynt.

Etter at han var frisk igjen, giftet paret seg. De dro så på en tre ukers bryllupsreise i Italia.

Da de kom tilbake, fant Wade ut at han igjen måtte opereres. Svulsten var tilbake.

– Det knuste meg, men jeg ga ikke opp min drøm om å igjen spille hockey, sier han.

Igjen kjempet han seg tilbake.

Så fikk paret sitt første barn, Ava.

– Det var den lykkeligste tiden i livet mitt. Jeg var på toppen av verden, sier Wade.

Det snudde brått da en ny svulst ble oppdaget og måtte fjernes.

Trodde han så enden

Han hadde nå kjempet seg igjennom tre behandlinger. Tre svulster var fjernet.

I august 2018 var datteren blitt syv måneder gammel. Faren så frem til å se henne vokse opp, og var lykkelig over å være kvitt sykdomsplagene.

Det var frem til han fikk et nytt anfall. Denne gang da han slappet av på sofaen.

To timer senere fikk han et nytt.

– Jeg trodde et sekund før det svartnet at dette var enden. Karly var ved siden av meg og holdt hånden min, mens jeg trodde at jeg skulle dø, sier 34-åringen.

Denne gang var svulsten ondartet.

DØDEN NÆR: Wade får et kyss av datteren etter hans siste operasjon. Foto: Privat

Skjulte dødsdommen

Han forsto alvoret og kjempet for livet. Samtidig hadde Karly snakket med legene og fått noen dokumenter hvor det sto tydelig at Wade kun hadde 3-5 år igjen å leve.

Han ville ikke få se datteren vokse opp.

– Det var ingen sjanse for at jeg skulle vise han hva jeg hadde lest. Jeg måtte ha det for meg selv, for at han skulle bevare styrken, sier hun.

Hun så ektemannen som hun ble kjent med på college, da han var en lovende hockeyspiller, kjempe for livet. Å stå ved siden av med et lite barn og hjelpe han, var tungt.

STO STØTT: Karly MacLeod har gjort sitt beste for å støtte ektemannen gjennom alle hans sykdomsperioder. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

– Å se sin mann sånn er hjerteskjærende. Jeg elsker han av hele mitt hjerte. Jeg skulle ikke gå noe sted. Jeg ville gjøre alt for han, men det var vanskelig. Wade ble tynnere og tynnere og hadde ikke lenger styrken til å bære vår datter opp om kvelden. Jeg husker å måtte hjelpe han å dusje. Det er ikke noe et ungt forhold skal måtte gå gjennom, sier Karly og ser bort på Wade.

Han trosset prognosene og med tiden viste undersøkelser at han var i ferd med å igjen overvinne kreften. Det var også da han snublet over papirene om egen dødsdom.

– Jeg er glad for at hun ikke viste meg det da jeg var på det sykeste. Da kunne jeg ikke håndtert det, sier Wade.

Med et mirakel overlevde han kreften.

Her har Wade akkurat fått beskjeden om at han er kreftfri:

Det store målet

Etter hver behandling har han måttet trene seg opp. Han har gjentatte ganger måttet lære seg å snakke. Etter den siste behandlingen brukte han mellom fire og fem måneder på å lære seg å snakke og gå.

Helt siden han i 2013 fikk beskjeden om at han hadde en hjernesvulst på størrelse med en golfball, har det vært noe han har vært fast bestemt på å klare.

– Dette skulle ikke bli årsaken til at jeg måtte legge opp som hockeyspiller. Jeg skulle ikke la det skje, sier han mens det gnistrer av øynene.

Wade lyser opp når han snakker om hockey. Det er tydelig at det betyr mye for ham å være tilbake på isen.

Han har jobbet beinhardt for å komme dit igjen, og han er klar for å kjempe for å komme tilbake til sitt tidligere nivå.

I høst signerte han en kontrakt med 1. divisjonslaget Narvik. Han har hevdet seg i ligaer med et langt høyere nivå enn denne, men 34-åringen ser nå det å få sjansen på nivå to i Norge som en stor mulighet.

– Jeg er så takknemlig for å få spille igjen. Det å spille profesjonelt igjen så lenge helt usannsynlig ut. Forhåpentligvis kan jeg være med å rykke opp med dette laget, sier han.

FAMILIELYKKE: Familien på tre ble til fire etter Wade sin siste operasjon. Fra venstre: Karly, Ava, Wade og familiens nyeste tilskudd Georgia. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

Ikke redd

For Karly, som hele veien har stått ved hans side, er det rørende å nå se ektemannen tilbake på isen, der han har det aller best.

– Jeg kan ikke se for meg han leve et liv uten hockey. Målet var alltid å spille hockey igjen, sier hun.

Etter å hatt hjernesvulst fire ganger, er det naturlig å frykte at det kan skje igjen, men Wade tenker ikke slik.

– Kreften er borte. Det er ingen sjanse for at den kommer tilbake. Jeg er fast bestemt på at jeg skal bli gammel med Karly, Ava og Georgia, sier 34-åringen.