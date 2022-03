Stopperkjempens utrolige historie – ble påkrevd psykolog

Se Atlético Madrid - Cádiz på TV 2 Sport Premium 1 og Play i kveld kl. 21.00!

«PUMBA»… «PUMBA»… «PUMBA»… gjentok det på Estadio Alfredo Di Stéfano i oktober 2020. Det var første gang på 15 år at Cádiz dro til en bortekamp i LaLiga mot Real Madrids A-lag, en kamp som ble spilt på klubbens treningsanlegg Valdebebas og uten publikum. Derfor ble «PUMBA»-ropene hørt tydeligere enn noen gang.

Hver gang Real Madrid slo et innlegg, ropte en forsvarer fra Cadiz «PUMBA» før han nikket bort ballen. Kampen endte 0-1 og selv om Cádiz bare hadde 25% ballbesittelse, hadde den «PUMBA»-ropende forsvarsspilleren sørget for at de hadde flere avslutninger på mål enn Real Madrid. Det var første gang noensinne at Cádiz beseiret Los Blancos på bortebane.

Forsvarsspilleren som ropte «PUMBA» og nikket vekk alle farene fra Madrid var Rafel Jiménez Jarque, bedre kjent under fotballnavnet «Fali».

Men hadde det ikke vært for at han gikk til psykolog, hadde ikke Fali vært på banen i det hele tatt den dagen.

Da korona kom til Cádiz

Da korona-pandemien først rammet Spania, spilte Cádiz i den spanske andredivisjonen. De hadde toppet divisjonen siden kampdag én og var på vei mot et historisk opprykk til LaLiga. Men så ble all fotball stoppet og da Cádiz etter hvert kunne begynne å trene igjen, nektet en av lagets viktigste spillere å komme.

Fali satt livredd hjemme i leiligheten sin, og turte ikke å gå utenfor døren. I stedet brukte han sin kones mobiltelefon, da han ikke eier en, for å få leveranser hjem.

– Jeg har ingen intensjoner om å spille, det er for mange risikoer akkurat nå. Jeg kommer ikke tilbake før det er en vaksine, sa han i et intervju med den spanske radiostasjonen Cadena Cope.

VILLE IKKE SPILLE: Fali hadde ingen intensjoner om å spille fotball da koronapandemien slo ut for fullt. Foto: JAVIER SORIANO

Hvis det betydde at karrieren var over, måtte det være slik. Samtidig nektet han å få betalt.

– Jeg har sagt til klubbpresidenten at jeg ikke har tenkt å motta noen lønn, det ville være skammelig å ikke hjelpe lagkameratene mine på trening og i kamper og likevel få betalt. Jeg sa til ham at hvis han i det hele tatt gir meg én euro, vil jeg gi den tilbake.

I øyeblikket var det elleve kamper igjen av sesongen og Cádiz trengte bare å vinne fem for å sikre opprykk til den spanske toppdivisjonen, noe som ville forandre livet til Fali.

– Å nå den høyeste divisjonen ville løst alt i livet mitt, men jeg er klar til å gi opp alt for min og mine døtres helse. Det blir trangt økonomisk, men jeg har spart litt penger, forklarte Fali til Cadena Cope.

For bare noen få år siden så Fali på LaLiga som en umulig drøm. Han vokste opp i en romersk familie i Valencia, hvor han droppet ut av skolen som barn, giftet seg som 16-åring og fikk sitt første barn som 17-åring.

Et liv i fattigdom

Fali begynte å spille i Villarreals ungdomslag som tiåring, men kom til slutt til «sitt» Levante da han var 16 og vekslet fotball med hardt arbeid for å ha råd til mat på bordet til familien.

– Om morgenen jobbet jeg på en skrothaug og på kveldene trente jeg. Jeg var 16 år men hadde allerede mentaliteten til en 30-åring, sa han i et intervju med den spanske avisen AS.

Etter å ha spilt i den spanske tredjedivisjonen for Levante B og senere UD Huracán, ble han rekruttert i 2015 av Nástic Tarragona, som spilte i den spanske andredivisjonen.

STOPPERKJEMPE: Fali avbildet i duell med Real Madrids Vinícius Júnior. Foto: JAVIER SORIANO

– Jeg reiste i min fars varebil. Vi hadde aldri hatt mer enn 5-10 euro verdt av bensin i varebilen fordi vi bare brukte den på skroten, men for en så lang tur fylte vi den helt, noe som førte til at vi sprengte tanken. Vi visste ikke om vi ville klare oss hele veien dit og tilbake eller om vi ville bli strandet. Det tok mer enn fem timer fra Valencia til Tarragona.

– Da vi ankom, så presidenten og sportsdirektøren oss komme i varebilen og onkelen min kom ut, en to meter lang romer med Real Madrid-emblemet tatovert på leggen. Da spurte presidenten «Hva i helvete er dette?» og sportsdirektøren svarte «Det er Nástics nye rekrutt, Fali», fortalte Fali i Cadena Cope-intervjuet.

Etter mager spilletid i Nàstic ble midstopperen lånt ut til FC Barcelona B i den spanske tredjedivisjonen. Han kom til et lag som desperat trengte en leder. Selv om de var sist i divisjonen, ble Fali møtt av en garderobe med ungdommer som danset og ikke så ut til å bry seg om situasjonen.

– Jeg slo av musikken deres og guttene så på meg. Jeg var 22 år gammel, men det var som om jeg var 35 og jeg sa at det ikke kunne være slik. Jeg har en familie å forsørge og hvis vi ikke vinner kamper får jeg ingen ny kontrakt. Så hvis du ikke løper, løper jeg etter deg.

Etter det vant Barça B syv strake kamper uten å slippe inn et eneste mål, de kom seg ut av nedrykksplassene og var til og med nær ved å komme til sluttspillet. Fali fikk ny kontrakt og spilte totalt to sesonger for Barça B som i løpet av sin andre sesong vant opprykk til den spanske andredivisjonen.

Valencia forlot banen i protest

Det var i Barcelona han også fikk sin første store lønnsslipp. Han dro rett til en stor lekebutikk og brukte alt på leker til barna sine.

– Jeg hadde ikke førerkort, så jeg fylte tre drosjer med leker. De så på meg som om jeg var gal. Men jeg tenkte på alle årene jeg hadde passert leketøysbutikker og ikke engang hadde råd til å kjøpe en dukke. Jeg forstår at det jeg gjorde den dagen kanskje ikke var det beste, men siden jeg ikke hadde vært i stand til å gjøre noe slikt før, bestemte jeg meg for å fylle en taxi for døtrene mine, og de var overlykkelige.

Frykter fortsatt viruset: – Vi har ikke vunnet enda

Etter at han kom tilbake til Nàstic, ble Fali til slutt lånt ut til Càdiz sommeren 2019, hvor han ble en nøkkelspiller da laget dominerte den spanske andedivisjonen totalt. LaLiga og et liv han bare kunne drømme om var rett rundt hjørnet da korona-pandemien slo til og plutselig var hele Falis karriere i fare.

Livredd satt han i leiligheten og var klar til å gi opp alt. Det ble til slutt påkrevd at han fikk hjelp av psykolog slik at han kunne komme tilbake til laget og fotballbanen. Cádiz vant opprykk og neste sesong sprang Fali rundt for tomme tribuner i den spanske toppdivisjonen og ropte «PUMBA». Mens han nikket bort farer, førte han Cádiz til en utrolig sesong – hvor de endte på 12. plass.

I løpet av førsesongen i sommer led han så av det han var mest redd for. Fali fikk covid og smittet kona og døtrene. Heldigvis slapp de unna med en mildere variant, men frykten er der fortsatt.

– Jeg er fortsatt redd. Tilfellet mitt var mildt, jeg mistet bare lukten og smaken. Men det er folk i nabolaget vi var veldig glade i som har dødd. Vi har ikke vunnet over denne pandemien enda, og jeg kan fortsatt ikke se på nyhetene, fortalte 28-åringen i et intervju med El Mundo.