Rekordmange migranter vil til Europa

Så langt i år har over 184.000 migranter tatt seg ulovlig inn i Schengenområdet. Det viser en oversikt EUs grenseovervåkningsorgan Frontex publiserte torsdag formiddag.

Det er 60 prosent mer enn samme periode i 2020. For november i år må vi helt tilbake til rekordåret 2015 for å finne tilsvarende tall, slår pressemeldingen fast.

I rene tall er det fortsatt Middelhavsruten fra Nord-Afrika til Italia som er den mest brukte, med nesten 65.000 ulovlige grensepasseringer.

Spent i øst

Nytt av året når det gjelder migranter er den såkalte østlige ruten, fra Hviterussland og inn i Litauen og Polen.

EU beskylder den hviterussiske presidenten Aleksandr Lukasjenko for å ha iscenesatt denne flyktningstrømmen, som hevn for at unionen innførte sanksjoner mot landet i mai.

MEDISINSK STØTTE: Polske tjenestemedlemmer leverer medisinsk støtte og transporterer en migrant på den polsk-hviterussiske grensen. Foto: NATIONAL DEFENCE MINISTRY

I denne delen av Europa har det vært hele 13 ganger flere grensepasseringer enn samme periode i fjor. Det står fortsatt mange hundre migranter og flyktninger på hviterussisk side og forsøker å komme seg inn i Polen, men det er nå en bedring å spore, mener Frontex.

– I november har situasjonen på denne grensen blitt de-eskalert, men det er fortsatt spent, slår pressemeldingen fast.

– Skyver fra seg ansvaret

Kommunikasjonsansvarlig Tiril Skarstein i Flyktninghjelpen mener tallene fra Frontex er lite oppsiktsvekkende.

– 22 000 mennesker til Europa i løpet av november er ikke så høyt. Det utgjør det antall mennesker som flykter fra Afghanistan til Iran i løpet av 3-5 dager, sier Skarstein til TV 2.

LITE OPPSIKTSVEKKENDE: Skarstein peker på at 22 000 flyktninger til Europa ikke er så mye i forhold til antallet som flykter fra Afghanistan til Iran. Foto: Emrah Gurel / AP

Ifølge Flyktninghjelpen huser nå Iran minst 3,6 millioner flyktninger fra Afghanistan, og mange har vært der i lang tid. Mange ønsker å dra videre til Europa, men for øyeblikket er dette svært vanskelig.

– Europa er blitt en festning og det er nærmest umulig å komme inn. Restriksjoner i samband med koronapandemien har gjort det enda vanskeligere, sier Skarstein.

- SKYVER FRA SEG ANSVARET: Tiril Skarstein i Flyktninghjelpen mener Europa har sluttet å ta ansvar for mennesker på flukt. Foto: NRC.

– Europa har skjøvet fra seg ansvaret for å ta imot flyktninger.

Rekordmange på flukt

Ifølge Flyktninghjelpen er det minst 84 millioner mennesker på flukt i verden i dag og Skarstein tror ikke tallet vil bli mindre til neste år.

Når gjelder Europa, er det blitt strammet såpass mye inn på grensene at hun mener det er for tidlig å spå om situasjonen fremover. Samtidig vil behovet for beskyttelse øke.

– Vi ser at koronasituasjonen har forverret sult og lidelse i allerede kriserammede områder. Det kommer som ekstra byrde for sårbare mennesker. De humanitære utfordringene er kjempestore og vi må bidra til økt støtte, sier Skarstein til TV 2.