Bengt (67) overlevde Alexander Kielland-ulykken – en tilfeldig oppdagelse reddet livet hans

Bengt Hammer var 25 år gammel da plattformen han bodde på kantret i Nordsjøen. Tilfeldigheter gjorde at han overlevde katastrofen.

Klokken er 05:00 og kalenderen viser 27. mars 1980. Bengt Hammer har akkurat våknet. Fra sengen ligger han og lytter til været. Det høres dårlig ut.

25-åringen tar på seg en undertrøye. Over den knepper han igjen en flanellskjorte, mens livet på dongeribuksen blir festet med favoritt-beltet kjøpt i København.

I messa serveres det egg og bacon.

Arbeidsdagen starter 06:00 hver dag, men i dag er været for dårlig. Helikopteret som skal frakte ham og offshore-kollegene til plattformen Eldfisk B, er innstilt.

Det ser ut til å bli en avslappende dag på lugaren.

Hammer bor på boligplattformen Alexander L. Kielland på Ekofiskfeltet i Nordsjøen.

En helt vanlig formiddag

Lunsjtid nærmer seg, og han møter opp i messa. Mens de spiser, blir de oppmerksomme på nødutgangen og skiltet som henger på døren.

– Vi oppdaget plutselig at skiltet sto på engelsk og spansk. Ikke på norsk. Vi stusset over det, og tenkte at det var litt artig. Vi var jo på en norsk oljeplattform, sier Hammer til TV 2.

Det han ikke vet, er at akkurat den nødutgangen skal være med på redde livet hans kun timer senere.

Boligplattformen Alexander L. Kielland (t.v) og Albuskjell 2/4. Foto: NTB

Etter lunsjen blir det vist film for arbeiderne som bor i boligriggene – som er et ombygget mudrom. Hammer husker ikke hva den handlet om. Klokka er nå nærmere 13.00.

– Etter filmen gikk vi tilbake til messa for å ta oss litt kaffe og te.

Alexander Kielland-ulykken Alexander Kielland-plattformen var en oljeplattform eid av Stavanger Drilling. Det amerikanske oljeselskapet Phillips Petroleum brukte den som boligplattform for arbeidere på Ekofiskfeltet.

27. mars 1980 lå Alexander Kielland oppankret til boreplattformen Edda. Det var kraftig vind og store bølger, og i 18.30-tiden ble et av plattformens fem ben revet av. Under en halvtime senere hadde plattformen kantret og lå under vann. 212 arbeidere var ombord på plattformen da ulykken skjedde. 123 mennesker mistet livet, mens 89 kom seg unna med livet i behold. Det ble umiddelbart nedsatt en granskingskommisjon for å avdekke ulykkesårsaken. Ett år senere konkluderte kommisjonen med at ulykken skyldtes en sveisefeil utført av det franske verftet som hadde produsert plattformen. Ulykken førte til en omfattende sikkerhetsreform på norske sokkel. Overlevende og etterlatte opplevde kommisjonens etterforskning som mangelfull, og flere mente at man ikke var blitt lyttet til i tiden under og etter granskningen. Flere har tatt til orde for at ulykkesårsaken på granskes på nytt. I 2019 besluttet Riksrevisjonen å gjennomgå myndighetenes behandling av ulykken. I 2021 la revisjonen frem sin rapport, hvor de kritiserte myndighetenes behandling av de overlevende og etterlatte. Riksrevisjonen fant derimot ikke grunnlag for å granske ulykken på nytt.

To høye smell

En i mannskapet kommer bort til Hammer. Han lurer på om ikke 25-åringen kan hjelpe til med å kjøre en film i mannskapsrommet som ligger vegg i vegg.

– Dette var før VHS. Det var 32-millimeters film. Man måtte bytte filmspole underveis i filmen, og det var det ikke alle som kunne, forklarer Hammer, som i dag er 67 år.

Han svarer at han kan stille opp, og får beskjed om å møte kl 18.00 i mannskapsrommet.

– Jeg hadde aldri vært i det rommet før, men jeg stilte opp og satt på filmen. Jeg mener å huske at det var australsk krim, men den var ikke kjent, erindrer han.

25-åringen setter seg på en høy stol som er boltret fast i gulvet. Han slipper derfor å reise seg for å skifte filmspole.

Klokken 18.20 smeller det.

– Vi var vant med å høre smell og dunk fra sjøen som slo opp under plattformen. Men plutselig kom det ett smell til – og da skjedde det.

Hele Alexander L. Kielland-plattformen velter bakover. Alle i rommet forsvinner ned i en krok. Hammer sitter igjen i den fastboltede stolen.

Han hopper ned på gulvet, seiler mot døren og åpner den. Han kaster et blikk i motsatt retning. Utsikten fra vinduene på veggen viser ikke lenger himmelen, men rett ned i den kalde, voldsomme sjøen.

Under vinduene ligger personene som satt i messa da plattformen veltet. Hammer ser at de forsøker å trekke seg oppover gulvet. De henger etter bordbeina – som også er boltret fast i gulvet.

Han rekker å stusse over hvorfor ingen skriker etter hjelp. Han hører ingen rop. Alt er stille rundt ham.

Men, det stemmer ikke. Rundt Hammer kan det høres høylytte hyl. Han enser det bare ikke.

Dramatiske minutter

Han vet godt hvor nødutgangen er. De diskuterte jo skiltet på døren tidligere på dagen. Hammer kaster seg videre fra bord til bord. Plattformen har fått en slagside på 35 grader.

25-åringen er nå nedenfor nødutgangen. Han må, fra bordet han klamrer seg til, hoppe for å nå dørhåndtaket. Hvis han bommer, havner han nederst i rommet sammen med de andre.

– Jeg tok sats og hoppet opp så jeg akkurat fikk tak i håndtaket. Heldigvis slo døren rett vei, altså nedover.

Hammer kommer seg ut døren og ut på dekk. Han får øye på en kasse med redningsvester, og knyter på seg en.

– Jeg gikk til en livbåt, og åpnet luken som var akterut (bakerst i båten, journ.anm). Så krøp jeg om bord og begynte å rope.

«Go to the lifeboat», gjentar 25-åringen flere ganger. Hvorfor på engelsk, lurer han fortsatt på den dag i dag.

– Det var kun nordmenn og noen få utlendinger om bord på plattformen. Det er ikke lett å vite hvorfor jeg plutselig snakket engelsk.

Mens han roper og hoier, ser han flere personer som forsøker å berge livet ved å klatre til toppen av plattformen.

Bildet viser plattformens ene ben som brakk og forårsaket katastrofen. Foto: Erik Thorberg/NTB

Livbåten sitter fast

Livbåten, som rommer 50 personer, blir fylt opp med 27 stykker. De har ikke tid til å vente noe særlig lenger. Hammer forsøker å få i gang motoren.

– Motoren gikk rundt, men den ville ikke starte. En i mannskapet hadde et triks. Han åpnet ventilene, og da fikk motoren et så høyt omdreiningstall at vi fikk motorkraft.

– Det eneste som gjensto nå var å låre båten og løsne krokene. Begge skulle slippe samtidig, men det skjedde ikke.

Livbåten henger og dingler etter den bakerste kroken, og treffer i ny og ne den høye sjøen med akterenden.

Hammer forstår at han må få opp luken i taket på styrhuset. Han ønsker å klatre ut for å få løsnet kroken de henger fast i.

Det smeller i livbåten, og de blir slått mot plattformen. Luken, som Hammer røsker og drar i, har kilt seg fast under sammenstøtet.

Det kommer et nytt brak. Hammer faller ned og ligger nå i bunnen av båten.

– Plutselig var vi under selve plattformen. Jeg så rett oppunder Kielland. En stor bølge hadde løftet livbåten opp og knust hele styrhuset som jeg sto i.

Han kommer seg på beina. Nå som styrhuset er knust, får han fatt i kroken.

Livbåten er fri.

– Det ble gitt full gass. Vi kjørte over en annen livbåt som lå under vann. Den var tom.

«Nå er det mange som drukner»

De verste bølgene måler han til åtte meter høye. 25-åringens posisjon i livbåten gjør at han er den eneste som kan se ut.

«Flyter plattformen fortsatt?», spør de andre om bord. Hammer svarer stadig: «Ja, den flyter.»

Så må han gi kontrabeskjed. Boligplattformen Alexander L. Kielland synker i Nordsjøen.

– Da var det en som sa: «Nå er det mange som drukner.» Akkurat da kom det en høy bølge som slo inn over oss. «Nå drukner vi òg», ropte jeg.

På mirakuløst vist kommer livbåten seg opp av sjøen igjen. Hammer forstår i dette øyeblikket at de faktisk kommer til å overleve.

De fire bena som synes over vannoverflaten. Hele plattformen tippet rundt. Foto: Erik Thorberg/NTB

– Et helikopter kom over oss, men kjørte rett forbi. Det skjønner jeg, for vi hadde ikke fått radiokontakt med noen.

Bølgene er høye, og båten tar inn vann fra styrbord side. Flere i båten spyr – også Hammer.

Det tar mange timer før de blir reddet. Helikopteret frakter dem til plattformen Ekofisk Hotell.

Ubehagelige blikk

Flanellskjorten og dongeribuksen sitter som klistret til kroppen. 25-åringen er gjennomvåt og iskald. Han får utdelt en oransje kjeledress.

– Jeg klarte ikke å kle av meg selv. De måtte kneppe opp både belte, bukse og skjorte. Jeg var så kald og sliten. Klærne jeg hadde på meg, så jeg aldri igjen.

05:30 på morgenen lander Hammer på Sola flyplass i Stavanger. For akkurat 24 timer siden spiste han egg og bacon i messa på Kielland-plattformen.

Uten verken klær eller undertøy, går turen til Stavanger sentrum. Sammen med flere andre, må Hammer traske gatelangs iført den oransje kjeledressen.

– Det var ikke noe gøy å gå der. Alle forsto hvem vi var og hvor vi kom fra. Det var mange lange øyne, og ikke ett eneste smil. De så på oss som om vi kom fra en annen verden.

En av de siste omkomne funnet løftes ombord i et helikopter for transport til land. Foto: Knut Nedrås/NTB

Returnerte til Nordsjøen

Kun 28 dager etter ulykken, er 25-åringen tilbake i Ekofiskfeltet. Denne gangen entrer han Edda – Kiellands naboplattform.

– Hvordan var det å returnere etter så kort tid?

– Det var faktisk litt terapi. Overvinne skrekken, på en måte. Og så var det jo kolleger der som hadde opplevd det samme som meg. Så det ble ganske bra.

27. mars er det 42 år siden den skjebnesvangre dagen. Ulykken blir omtalt som den verste i Nordsjøen siden andre verdenskrig.

123 mennesker mistet livet. 30 har aldri blitt funnet.

– Tenker du ofte tilbake?

– Ja, ikke vonde tanker, men det er klart at de vil være der for evig og alltid.

Hammer mistet mange gode venner og kolleger den nevnte dagen, men det er spesielt én han ønsker å fremheve.

– Paul Paulsen. Han var min aller beste kollega og en slags mentor. Han druknet, og det var det verste av alt. Det tok jeg utrolig tungt. Han hadde så mye han kunne fortelle om livet – som dessverre ikke hadde startet så godt. Jeg ble så glad i ham.

Paulsen ble 51 år gammel. Den da 25 år gamle Hammer så opp til mannen fra Haugesund.

– Han hadde hatt en fryktelig tung ungdomstid, men så hadde alt snudd og livet hans ble en solskinnshistorie. Og så skulle ikke han få lov til å leve. Det var helt forferdelig.

Tror på tilfeldigheter

Det er enkelt for Hammer å tenke at en rekke tilfeldigheter var årsaken til at han overlevde den katastrofale ulykken.

– Hvorfor var jeg i mannskapsrommet den kvelden? Jeg hadde aldri blitt spurt tidligere, og heller aldri vært i det rommet før.

Dersom han ikke hadde blitt spurt, ville han mest sannsynlig ha sett en film i mudrommet sammen med de andre. Kun to fra dette rommet overlevde.

– Hadde jeg fått åpnet luken i taket på livbåten, hadde jeg blitt drept da styrehuset ble knust av Kielland.

I dag jobber 67-åringen på en gassfabrikk på Melkøya utenfor Hammerfest. 14 dager på, og 14 dager av.

Hjemme har han fortsatt den oransje kjeledressen. Den henger i skapet, som et slags minne.

Kjeledressen fra Phillips Petroleum. Foto: Screen Story/TV 2

Blir dokumentarserie

I høy sjø på kveldstid ble ett av boligplattformens fem ben revet av, og i løpet av 20 minutter tippet hele Alexander L. Kielland rundt.

Av 212 om bord var det kun 89 som overlevde tragedien.

Etter to mislykkede snuoperasjoner, ble plattformen senket med 50 kilo sprengstoff i 1983. Restene etter den tidligere boreplattformen ligger nå på 712 meters dyp.

En norsk granskingskommisjon konkluderte med at ulykken skyldtes en sprekk eller sveisefeil gjort av det franske verftet som bygget plattformen.

Likevel er det mange som fortsatt ikke har slått seg til ro med den offisielle forklaringen.

I 2019 ble det vedtatt at Riksrevisjonen på nytt skal gjennomgå ulykken, og undersøke hvordan myndighetene ivaretok ansvaret sitt.

