Simon Nitsche om frierhenvendelser etter Skal vi danse: – Tøft gjort

29-årige Simon Nitsche er for mange kjent som det blide, lysluggede sportsankeret i TV 2. I høst fikk han bryne seg på noe helt annet, da han erstattet det vante nyhetsstudioet til fordel for dansesenteret under Skal vi danse.

Sammen med dansepartner Helene Spilling (25), imponerte Nitsche både dommere og seere underveis i konkurransen, og danset seg hele veien til topps.

VANT: TV 2-sportsanker Simon Nitsche og dansepartner Helene Spilling kunne slippe jubelen løs da seieren var et faktum under årets Skal vi danse. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Har ikke landet helt

Én måned etter seieren har Skal vi danse-vinneren returnert tilbake til hverdagen. Nylig ledet han Humoraksjonen på TV 2, og nå venter en velfortjent ferie frem til jul.

– Det har vært helt fantastisk. Jeg føler jeg ikke helt har landet enda, fordi det var så intenst da det sto på. Jeg har fått en ny vennegjeng som jeg er glad jeg har blitt kjent med. Men det har også vært fint å komme tilbake til sitt vanlige liv. Jeg har klart å nyte tilværelsen etter Skal vi danse, og kost meg med seieren, sier han overfor TV 2.

– Ga mersmak

Selv om danseeventyret er over, kommer ikke sandefjordingen til å legge danseskoene på hylla med det første. Fremover er han nemlig ikke fremmed for å besøke Spillings nye dansestudio, som tidligere huset Skal vi danse-øvingene.

– Jeg møtte Helene og danset slowfox for noen dager siden. Det kjente jeg var litt avrusning. Og det satt fader meg fortsatt – littegrann. Å komme innom der en gang i uken, det kan hende er aktuelt, for nå har jeg brukt så utrolig mye tid på det, sier han, og fortsetter:

– Helene sier jeg må gå kurs og drive på regelmessig, så jeg vurderer å danse regelmessig. Det ga såpass mersmak.

Når dansemakkerne ikke svinger seg på senteret, holder de kontakten på andre måter.

– Vi har blitt gode venner. Vi ringes på FaceTime, møtes og drikker kaffe. Vi har fått et veldig fint vennskap ut av dette. Det er hyggelig, deler han.

Mye oppmerksomhet

Med deltakelse i et av landets største TV-programmer følger det naturligvis med seg en hel del oppmerksomhet – både under og etter.

– Jeg har fått mange hyggelige meldinger fra folk i alle aldre, som har fulgt med og vært på «team Helene og Simon». Det er først nå at jeg merker hvor mange som har støttet oss. I Skal vi danse var vi veldig i bobla, mens nå kan folk stoppe meg på gata, se og peke på meg å si: «Deg har jeg brukt mye penger på i det siste». Det er veldig gøy, sier han blidt.

FAVORITTER: TV 2-profil Simon Nitsche og danseinstruktør Helene Spilling ble vinnere av årets Skal vi danse. Her avbildet under den syvende sendingen av programmet. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Videre er 29-åringen takknemlig for alle stemmene, og mener han hadde hele lokalmiljøet i Sandefjord i ryggen.

– De som sier de har heiet på oss fra start, og de som har brukt veldig mye penger på meg, kan oppsøke meg i Bergen over nyttår, så skal jeg spandere en kaffe.

På spørsmål om Nitsche har mottatt noen frierhenvendelser, svarer han spøkefullt:

– Ingen brev i postkassen, før han beskjedent legger til:

– Det er litt. Ikke mye, litt. Og det som kommer er veldig hyggelig, og jeg mener alltid at det er tøft gjort av de som tar kontakt på den måten. Det er ikke så lett å treffe noen under pandemien, så det er bare hyggelig at noen skriver.

Love Actually og pinnekjøtt

Etter nyttår vender Nitsche tilbake i programlederdressen igjen, klar for å losje seerne gjennom sportsnyhetene. Men før den tid skal TV 2-profilen feire jul, og da har han planene klare.

– Colin Firth er min favoritt. Jeg må bare få han i turtlenecken en gang i monitor i løpet av julen, da er jeg fornøyd. Rene tradisjoner er Love Actually, julebrus og pinnekjøtt. Hvis de tre er på plass – da finner jeg stemningen.

– Jeg skjønner at de vil ha valuta for pengene

– Har du noen nyttårsforsetter?

– Nei, det pleier jeg ikke å ha. Man sitter og lover masse greier på nyttårsaften – det vet jeg koker bort – i hvert fall hos meg. Da er det bedre å ikke love noe. Jeg skal bare kose meg videre, kjøre på, avslutter han.

