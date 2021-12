FHI med klar vaksineoppfordring

Saken oppdateres.

Bodø kommune har opplyst til TV 2 at de sliter med å få innbyggerne til å ta den tredje dosen. Oslo kommune opplever at folk takker nei til en oppfriskningsdose siden det nærmer seg jul, og at de heller vil ta den senere.

Denne utviklingen prøver FHI å motvirke. De oppfordrer alle til å takke ja til oppfriskningsdosen når man får tilbud.

– Vi antar at flere fullvaksinerte vil bli smittet fremover, særlig med omikronvarianten. Derfor er det viktig at alle som nå tilbys oppfriskningsdose velger å takke ja så snart de får tilbudet, sier Geir Bukholm, assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet, i en pressemelding.

Mister beskyttelsen

FHI viser til at beskyttelsen hos fullvaksinerte synker med tiden som går siden siste dose, og mer for omikron enn for deltavarianten.

For de eldste i samfunnet vil en oppfriskningsdose være nødvendig for å opprettholde god beskyttelse mot å bli alvorlig syk, mener FHI.

Bukholm sier at det er for tidlig å tallfeste akkurat hvor god og hvor langvarig beskyttelse oppfriskningsdose gir mot den nye virusvarianten, men mener at det er tydelige tegn på at beskyttelsen øker.

Han mener også at begge vaksinetypene som benyttes i Norge er svært gode vaksiner. De likner hverandre i hvordan de er bygget opp og virker, og begge vil bli brukt til oppfriskningsvaksinering.

En del av innbyggerne må belage seg på å få oppfriskningsdose med en annen vaksine enn den de fikk som de to første dosene.

– Vi har god erfaring med kombinasjon av koronavaksinene fra Moderna og BioNTech/ Pfizer både i Norge og i utlandet. Slik kombinasjon gir minst like god beskyttelse som å få alle dosene av sammen vaksinetype, sier Bukholm.

– Moderna er et like godt valg

Bukholm mener det samme gjelder oppfriskning med mRNA-vaksine for de som tidligere har fått vaksinen fra AstraZeneca.

– For oppfriskningsdosen er koronavaksinen fra Moderna et minst like godt valg som den fra BioNTech/Pfizer, sier han.

De skriver at Moderna-vaksinen gir generelt et noe høyere nivå av antistoffer enn vaksinen fra BioNTech/Pfizer. Høyt antistoffnivå er viktig for beskyttelse mot smitte med de ulike virusvariantene.

– Nå skal svært mange tilbys oppfriskningsdose i løpet av få uker, dermed vil ikke begge vaksinetypene til enhver tid være tilgjengelig. Jeg oppfordrer dere til å takke ja til den vaksinen som tilbys slik at vi øker beskyttelsen for den enkelte og samfunnet raskt, sier Bukholm.