Svenske ordførere ønsker nordmenn velkommen - på én betingelse

Ordførerne i to av de svenske grensekommunene er ikke bekymret for at nordmenn skal ta med seg koronasmitte over grensen.

– Oppfordringen er at det er bare å komme så lenge de er friske. Da spiller det ingen rolle om man snakker norsk eller svensk.

Det sier ordfører i Eda kommune, Johanna Söderberg, til TV 2.

Eda kommune huser blant annet tettstedet Charlottenberg, som er et populært handlested blant nordmenn.

VELKOMMEN: Norske kunder er hjertelig velkommen i svenske butikker. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Krever koronapass

Torsdag kunngjorde svenske myndigheter at de vil kreve vaksinepass for innreisende fra EØS, inkludert Norden. Dermed må du enten være fullvaksinert, ha hatt covid-19, eller ha avlagt negativ koronatest, for å komme inn i landet.

Fredag ble det dessuten klart at innreisereglene for enkelte områder i Sverige blir endret på retur til Norge, ved at det innføres krav om innreisekarantene. Dette gjelder dersom man ikke har gyldig, verifiserbart koronasertifikat og dreier seg om regionene Dalarna, Jämtland, Jönköping og Södermanland.

Men når det gjelder nordmenn som reiser til Sverige, er ordførerne tydelige på at krav om vaksinepass i Sverige gjør det tryggere å ta imot norske turister.

– Det er bekymringsverdig at smitten er så høy, men på kjøpesentrene langs grensen er det mye færre kunder enn før, og de er veldig dyktige til å informere folk om å holde avstand, sier ordfører i Strømstad, Kent Hansson, til TV 2.

– Vi ønsker dem velkomne, og mener det blir enda tryggere og sikrere å få dem hit om de har gyldig koronapass, sier Söderberg.

GRENSEKONTROLL: Strømstad-ordføreren ønsker nordmenn velkomne, men sier de bør være forberedt på køer ved grensen, på grunn av kravet om koronapass. Foto: Tommy Pedersen / TT NYHETSBYRÅN / NTB

Enkelte er bekymret

Selv om Hansson selv ønsker nordmenn velkommen, utelukker han ikke at deler av befolkningen ikke tar imot med åpne armer. Han tror eldre mennesker og andre som er mer utsatt for alvorlig sykdom kan være litt skeptiske.

– Men de fleste i Strømstad tror jeg ser ganske mykt på situasjonen, og tenker at vi må lære oss å leve med det, sier han, og fortsetter:

– Jeg tror ikke stengte grenser er løsningen.

Söderberg forteller at situasjonen er den samme i Charlottenberg.

– Det finnes alle sorter mennesker. Noen er naturligvis redd for smitte, men mange har også slektninger og venner på andre siden av grensen som de vil treffe, sier hun.

Stengte grenser

Under deler av koronapandemien har Sverige vært vurdert som «rødt» land av norske myndigheter, og reisende har måttet gå i karantene i ti dager etter å ha vært i Sverige.

Det førte til at arbeidsløsheten i Strømstad kommune på kort tid føk opp med hele 75 prosent. Dette bekymret ordfører Hansson.

– Arbeidsløsheten er naturligvis et kjempestort problem for oss som bor og jobber i Strømstad, sa han til TV 2 i november 2020.

Varsler nye tiltak

Smittetrenden er stigende også i Sverige, og i forrige uke innførte landet en rekke nye anbefalinger for å dempe den økende smitten.

Blant tiltakene var anbefaling om munnbind, avstand, og å unngå trengsel på serveringssteder.

Det varsles nå at det kan komme nye tiltak til uken, men direktør i Folkhälsomyndigheten, Karin Tegmark Wisell, sier at disse ikke skal ramme folks julefeiring kraftig. Samtidig oppfordret hun uvaksinerte til å kun feire jul med sine nærmeste, og det samme gjelder dem som føler seg syke.

– I Sverige ligger vi bedre an enn i Europa, men også her økes belastningen på helsetjenestene, sa sosialminister Lena Hallengren (S).