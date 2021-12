Ekspert med klar oppfordring: – Bestill sydenferien nå

Mens omikron-varianten presser flytrafikken ned, stuper prisene på billetter.

Denne uken tilbød Wizz air for eksempel billetter for ni kroner på strekningen Torp-Gdansk.

– Flyselskapene har to valg under denne smittebølgen. De kan strupe kapasiteten eller legge billetter ut for billigsalg, sier den uavhengige flyanalytikeren Hans Jørgen Elnæs til Økonominyhetene på TV 2 Nyhetskanalen.

Tror på opptur

De neste ukene tror han det blir mulig å sikre seg billige billetter til sommerferien, før situasjonen kan bli snudd på hodet inn mot sommeren.

– Påsken kan bli en opptur, og sommeren forventes å bli en av tidenes beste. Det kan også bety underskudd på kapasitet som vil drive billettprisene opp, sier Elnæs.

– Bestill nå

Derfor tror Elnæs det kan være et fornuftig å bestille sydenferien nå – i alle fall for dem som har litt is magen.

– Jeg tror det er strategisk smart å bestille flybilletter nå. Jeg tipper at selskapene komer til å kompensere en dårlig januar med et ganske stort salg på sommerbilletter.

– Dette gjør de for å generere nødvendig kontantstrøm. Og da får vi kanskje så lave priser i januar som vi ikke har sett før.

– Kjøper du nå og opplever at også sommeren 2022 blir avlyst, kan du i alle fall trøste deg med at billettene var billige, sier Elnæs.

OPPFORDRING Bestill nå, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Vil slite

Og hvis pandemien ødelegger også neste sommerferie, er det ikke bare turistene som vil slite.

– Da må kanskje Trygve Slagsvold Vedum frem med sjekkheftet til norske flyselskaper. Det holder ikke på noen måte bare å kutte flypassasjeravgiften for en periode, spår Elnæs.

Men foreløpig peker alle prognoser mot en bra sommer, ifølge Elnæs.

– Det ligger et oppdemmet reisebehov i markedet som går snart to år tilbake i tid. Det er mange nordmenn som reiser utenlands også nå før jul, og det tror jeg vil forsterke seg fra påske og utover.