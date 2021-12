Derfor vil Norge vente med koronapass

Sverige vil fra 21. desember kreve koronapass for folk som reiser fra Norden til Sverige.

– Vi ser en økende smittespredning i Europa, men også i våre naboland. I Sverige har vi nå krav om koronapass med innreise fra alle land unntatt Norden. I dag vil regjeringen fatte et slikt vedtak at det blir et slikt krav også for de nordiske landene, sa statsminister Magdalena Andersson (S) på en pressekonferanse torsdag.

I Storbritannia stemte den britiske nasjonalforsamlingen onsdag for å innføre krav om koronapass på større samlinger.

I Norge mener helsemyndighetene derimot at effekten vaksinene har mot spredningen av omirkonvarianten, er for usikker til at de anbefaler å bruke koronapasset.

– Folkehelseinstituttet har derfor anbefalt å avvente bruk av koronasertifikat. Vi anbefaler ikke å bruke det nå, sier statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt i Helse- og omsorgsdepartementet til TV 2.

Gjør forløpende vurderinger

Bjørkholt sier at bruken av koronapass vurderes forløpende basert på ny kunnskap.

– Vi ser på om det bør legges til rette for mer utstrakt bruk av koronasertifikat i Norge, som et forebyggende tiltak mot nedstengninger og videre smitteøkning. Det vil antagelig kreve en lovendring, sier han.

Har snudd

I forrige uke ble det kjent at Helsedirektoratet har snudd i saken. Fra å være for koronapass uttalte direktøren sist torsdag at omikronvarianten gjør et koronapass unødvendig.

Folkehelseinstituttet (FHI) har tidligere anbefalt bruk av koronapass som kontaktreduserende tiltak. Til NRKs Dagsnytt 18 onsdag framholdt FHI-direktør Camilla Stoltenberg at de har vurdert om koronapass bør brukes som et middel for å bremse smitterisikoen blant uvaksinerte.

– Vi har vurdert å bruke sertifikatet til ikke å la uvaksinerte være med der andre er med, fordi risikoen for å bli alvorlig syk hvis de blir smittet, er så høy, sa Stoltenberg.

På sin halvårlige pressekonferanse onsdag konstaterte også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at det er mulig å innføre koronapass.