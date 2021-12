– Er blitt til en vits på grunn av inkompetent ledelse

Brann måtte ta den tunge veien ned i Obosligaen etter en playoff-thriller mot Jerv onsdag kveld.

Bergenserne kom tilbake tre ganger, men i straffekonken var Jerv best. Dermed kulminerte skandalesesongen på verst tenkelig vis for Brann.

De seneste sesongene har lag som Lillestrøm og Viking slått sterkt tilbake etter å ha rykket ned til nivå to. Tanken om at enkelte aspekter ved nedrykk kan være bra, er ikke BT-kommentator Anders Pamer enig i.

– Nei. Det er ikke noe kjekt for Brann og Bergen å spille 1. divisjon. Det er ingenting fint med det. Sånne ideer om at Brann skal ned det og bare ta rennefart opp igjen. Dette er veldig, veldig dumt for Sportsklubben Brann og byen, sier Pamer til TV 2.

Krever utskiftninger

Kommentatoren er klar på at det bør skje endringer.

– Jeg tror det er nødvendig med utskiftninger i ledelsen for å gjenopprette tilliten etter det verste året i Brann i fredstid.

– Jeg mener Vibeke Johannesen bør ta det ansvaret i og med at hun er daglig leder for en klubb og en virksomhet som har underprestert så til de grader. Jeg mener også at styreleder Birger Grevstad bør skiftes ut.

Men om det faktisk kommer til å skje, er Pamer langt fra trygg på.

– Jeg er usikker om det kommer til å skje. Det er opp til henne og opp til styret. Jeg tror det er det riktige. Johannesen har vært i Brann i syv år. Hun jobber knallhardt med de beste intensjoner, men nå er det på tide med et skifte.

– Det er blitt en hel serie med dårlige veivalg og feilslåtte strategier som hun er ansvarlig for og har vært svært delaktig i selv, Det har endt med at Brann rykker ned. Da bør hun ta det ansvaret og takke for seg.

Pamer melder også om svært nedtrykket stemning i byen mellom de syv fjell.

– Det er selvfølgelig en sterk fortvilelse og sorgreaksjoner ute og går. Og selvfølgelig sinne rettet mot de ansvarlige for at dette kunne skje.

– Ufattelig skuffende

Det er ingen tvil om at nedrykket preger Bergen og bergenserne dagen derpå. Stabæks Yaw Amankwah er blant dem som rister på hodet av gamleklubben.

– Jeg er ikke så opptatt av Jerv-kampen. Den var spennende, helt sinnssyk og kommer til å stå igjen i historiebøkene for alltid. Men kampen er revnende likegyldig med tanke på hva som er de store problemene i Brann. Om de taper eller vinner mot Jerv spiller mindre rolle. Nedrykk spiller selvfølgelig en rolle, men saken er hvordan de havnet i den situasjonen de havnet i. Det er ufattelig skuffende for alle bergensere og alle som er glade i norsk fotball, sier Amankwah.

– Rosenborg og Brann skal være norsk fotballs to flaggskip. Per dags dato er den ene klubben i knestående og den andre ligger med brukket rygg. For alle oss spillere i andre klubber er det de to største kampene i året. Da jeg scoret mot Brann i vår, var det et minne for livet. At de rykker ned, er et enormt tap for norsk fotball, fortsetter han.

Tipper mediesjefen i Brann sitter og blør ut av ørene hver gang styreformannen uttaler seg Yaw Amankwah

– Småkonge-mentalitet på sitt aller verste

Styreleder Birger Grevstad tror Brann har gode muligheter til å returnere til det gode selskap.

– Hvis dette er nivået i Obosligaen, så vinner vi Obosligaen lett. Vi var bare uheldig. Vi var ikke flinke nok foran mål, sa styrelederen etter kampen mot Jerv.

Dagen derpå modererer han seg noe.

– For det første var det ironisk sagt på en ellers tung dag. For det andre sa treneren til Jerv at de var blitt overspilt og rundspilt i 90 minutter. Jerv ble vel nummer tre i Obosligaen. Det var en ironisk kommentar, understreker Grevstad.

Amankwah er ikke nådig i sin evaluering av ledelsen i klubben.

– Hvis det er hans nivå, rykker Brann ned i 5. divisjon. Det er en 5. divisjonsuttalelse. Det er respektløst og viser den nonchalante småkonge-mentaliteten på sitt aller verste. Han er styreleder for Brann og skyter fra hoften. Her lirer han av seg en uttalelse som er gratis motivasjon for alle Brann sine motstandere i 2022, motstandernes trenerne trenger ikke å holde noe tale før de skal møte Brann, det holder å henge dette sitatet på veggen. Jeg leste at han ville satse og trykke på de rette knappene. For det første: Hvorfor har de ikke trykket på de rette knappene i hele år? Og for å trykke på de rette knappene: På et brett med mange knapper må man vite hvilke knapper som er rett å trykke på. Det er overhodet ingenting som tilsier at Birger Grevstad og Vibeke Johannessen har peiling på hva som er de rette knappene å trykke på, sier Stabæk-midtstopperen og fortsetter:

– Grevstad svekker tilliten til klubben for hvert eneste sekund han står foran en mikrofon. Som klubbens øverste beslutningstaker må man evne å skape tillit gjennom måten man opptrer i media. Jeg tipper mediesjefen i Brann sitter og blør ut av ørene hver gang styreformannen uttaler seg. Han virker totalt uforberedt, sier Amankwah.

– Er det håp for Brann med den ledelsen de har?

STERKE MENINGER: Yaw Amankwah er ikke imponert over Brann-ledelsen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Som spillere blir vi til enhver tid evaluert. Det er spillerbørs i avisen. Spiller du en dårlig kamp får du stolpen. Det er selvfølgelig ydmykende. Journalister har meninger om hva du har levert og prestert. Når jeg uttaler meg om ledelsen i Brann handler det ikke om karakterdrap og personkarakteristikker. Da handler det om at de er en del av fotballbransjen. Jeg evaluerer de på samme måte som vi blir evaluert. Jeg mener svaret på det spørsmålet er soleklart nei. Det er ingenting som verken styreleder eller daglig leder har vist de siste årene som tilsier at de er i nærheten av å ha den kompetansen som skal til for å få skipet på riktig kurs, sier Amankwah.

Tidligere Brann-helt Thorstein Helstad etterlyser en mer ydmyk holdning.

– Jeg lurer litt på hvor mye han har sett og fått med seg. Jeg savner ydmykhet hos Grevstad. Det kan være det koker litt, men vær for all del ydmyk. Det er ikke bare-bare å rykke opp på første forsøk. Mjøndalen er stort sett et lag Brann tar null poeng mot. Stabæk er også der, så jeg hadde ikke ropt så høyt i media, sier Helstad.

– Brann må se om det er de rette folkene som sitter i de rette posisjonene. Nå har man mulighet til å renske opp. Det har vært mye rot både på og utenfor banen. Det er ekstremt mye å ta tak i, fortsetter han.

– Nachspielskandalen er et symptom

Amankwah påpeker at Obosligaen er knalltøff. Spesielt siden det kun er de to øverste plassene som gir direkte opprykk. 33-åringen mener det er ekstremt mye som skal klaffe for å klare opprykket om man havner på kvalik.

– Du er ille ute om du får en dårlig start på sesongen. Da kan toget fort ha gått allerede med tanke på de direkte opprykksplassene, analyserer Amankwah.

Nedrykket var siste akt i tragedien Brann 2021. Det mye omtalte nachspielet på Brann stadion i august fikk mye spalteplass og oppmerksomhet. Amankwah vil ikke peke på skandalen som en årsak til Brann-nedrykket.

– Nachspielskandalen er et symptom, ikke en årsak. Det er symptom på en klubb som har hatt dårlige prosesser og ukultur over tid. Jeg tviler ikke på at Horneland er riktig mann for å rydde opp i kulturen. Nachspielet var et symptom på at det var i ferd med å skli helt ut. De hadde jo hatt lignende nachspiel på Stadion før. Den eneste forskjellen var at dette kom ut. Det var forstyrrende og ble en energilekkasje, men det virker som det også var med på å samle spillergruppen. På ett tidspunkt så det også ut til å bli et vendepunkt. Faktisk har vel Brann tatt flere poeng etter nachspiel skandalen enn før, så å bruke den som argument til noe som helst blir bare nok en ansvarsfraskrivelse.

– Er det noe som er bra i Brann?

– Ikke for å frita spillerne, men jeg synes de har en del spennende spillere. De har mange spillere jeg gjerne kunne tenkt meg å ha i Stabæk. Jeg tror det har vært krevende å være spiller i Brann. Uansett hvilket stort navn du hadde hevet inn i Brann, tror jeg ikke de nødvendigvis hadde klart å løfte det laget bort fra nedrykksstriden. Problemene sitte mye høyere og dypere, mener han.

– Blitt til en vits

33-åringen forlot Brann i 2011. Han understreker at han ikke har noe uoppgjort med klubben.

– Man kan tro at jeg er bitter på Brann fordi jeg dro derfra etter å ha fått lite spilletid i 2011. Det stemmer overhodet ikke. Den eneste personen som avgjorde om jeg skulle få spilletid eller ikke var Rune Skarsfjord. Jeg er tilbøyelig til å være enig i at jeg ikke fortjente mer spilletid. Jeg var altfor ofte skadet og var ikke moden eller skolert nok til å bidra godt nok i spillet, spesielt i frispillingsfasen. Utover det har jeg alltid følt meg veldig godt behandlet av klubben, både når jeg spilte der og i årene etter jeg dro. Når jeg uttaler meg nå er det som bergenser, og mest av alt en som er glad i norsk fotball, hvor jeg synes at det er en total skam at Brann, som skal være en bjellesau og et flaggskip i norsk fotball, er blitt til en vits på grunn av inkompetent ledelse, manglende strategi og rød tråd, sier han engasjert.

– Spørsmålet mitt til alle i og rundt Brann er følgende: Hvis Brann setter himmel og jord i bevegelse, er Birger Grevstad den beste styrelederen som er tilgjengelig for Brann? Hvis svaret er ja, må han bli sittende. Hvis ikke har medlemmene et enormt stort ansvar for å sørge for at det øverste vervet i klubben til enhver tid er besatt av den beste tilgjengelige kandidaten. Det samme gjelder Vibeke Johannessen. Er hun den beste daglige lederen som er mulig å oppdrive for Brann? Er svaret på det nei er det ikke riktig at hun skal være daglig leder for Brann, sier Amankwah.

Styreleder Grevstad forteller om en tung kveld og natt.

– Jeg føler ansvaret, sier han.

– Din stilling ble nevnt i går...

– Jeg er valgt for to år og er motivert for å jobbe for at klubben skal komme seg opp igjen og stabilisere seg. Hvis medlemmer og valgkomité mener de må ha et annet ansikt med andre egenskaper, respekterer jeg det, sier han.

Likhet med Rosenborg

– Kjenner på skam og flauhet

Amankwah peker på at den kortsiktige tankegangen har vært ødeleggende for klubben.

– De har ikke jobbet strategisk. Det har vært mye ad hoc. Den dårlige spillerlogistikken er bare et resultat av manglende strategi og elendige prosesser. Hvis Brann mener det er uflaks, blir det like hult som at jeg skal si at det bare er uflaks at Stabæk har sluppet inn flest mål i ligaen. Det blir heller ikke rettferdig overfor de som er glade i klubben å skyve ansvaret fra seg. Det er en del likheter mellom Brann og Rosenborg. De øverste beslutningstakerne i begge klubbene er to personer som har tjent mye penger, men som i enhver kontakt med media viser at de ikke har peiling på å drive fotballklubb.

Helstad tror Brann har et godt utgangspunkt for å rykke opp igjen. Spesielt på grunn av de lokale ungguttene som har fått mye spilletid denne sesongen.

– Det er positivt at det er mange unge bergensere som viser at de duger og vel så det. Da kan de bygge en stamme av unge bergensere. Det er i hvert fall noe positivt å ta med seg, sier han.