Kjetil Rekdal klar for Rosenborg

Det bekrefter Rosenborg.

Klubbens trenerjakt er dermed over, og Rekdal blir mannen som leder laget i de tre neste sesongene.

53-åringen har vært i HamKam siden 2020, og ledet i år klubben til et imponerende opprykk fra 1. divisjon. Rekdal ble også kåret til årets trener i OBOS-ligaen 2021.

Rekdal presenteres som Rosenborg-trener på en pressekonferanse klokken 13.00. Den kan du se direkte på TV 2 Nyhetskanalen og tv2.no!

Den tidligere HamKam-treneren får med seg assistenten Geir Frigård fra Briskeby til Lerkendal. De siste dagene har det vært intense forhandlinger mellom klubbene om Rosenborg skulle få med seg Frigård, som også har skrevet under for tre år.

Rekdal er stolt over å ha fått jobben som Rosenborg-trener.

– Det trigger helt enormt, selvfølgelig. Jeg har vært i bransjen som fotballtrener i 20 år og dette er første muligheten jeg får til å starte i en toppklubb. Vi skal gjøre det til en vinnerklubb igjen. Det er veldig spennende og jeg er glad jeg sitter her, sier Rekdal i et intervju på klubbens hjemmesider.

Dette sier Rekdal til supporterne som er negative til ansettelsen:

– Jeg er ganske trygg på at vi skal overbevise dem om at de skal legge bort negativiteten og følge med som positive supportere igjen. Fotball er følelser. Når det går dårlig, er det delte meninger. Når det går bra, er alle med. Vi må skape en kultur her som drar i samme retning.

TV 2 kunne onsdag erfare at et enstemmig RBK-styre hadde bestemt seg for å gå for Rekdal som ny trener. Søndag ble Rekdal hentet på Værnes av Rosenborgs styreleder Ivar Koteng og nå er det altså offisielt at Rekdal er ny hovedtrener for klubben.

Klausul i HamKam-kontrakten

Etter det TV 2 kjenner til hadde Rekdal en klausul i kontrakten med HamKam som gjør at han kunne forlate klubben, mot en allerede avtalt kompensasjon, dersom «klubber på en viss størrelse» viste interesse.

Rekdal har i løpet av sin lange trenerkarriere også trent Vålerenga, Lierse, Kaiserslautern, Aalesund og Start. I 2005 vant han Eliteserien med Vålerenga, mens han i har vunnet cupen med Aalesund to ganger.

OPPRYKK: Kjetil Rekdal ledet HamKam til opprykk fra Obos-ligaen i 2021. Foto: Beate Oma Dahle

Lang trenerjakt

Rosenborg har vært på jakt etter ny trener siden Åge Hareide i sommer bestemte seg for å legge opp etter sesongen.

Flere navn har vært koblet til RBK-jobben. Deriblant Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen, som har vært førstevalget.

Tidligere i desember var tidligere Hammarby-trener Milos Milojevic aktuell for jobben, og var i møter med RBK i Trondheim. Men etter møter med klubben hadde ifølge svenske Aftonbladet Milojevic bestemt seg for å ikke ta jobben. Han ble i etterkant av møtene med Rosenborg sparket som Hammarby-trener.