Smittekaos i Premier League:– Kan bli nødt til å dra i nødbremsen

Stappfulle tribuner og munnbindene var fjernet, slik at man kunne se smilene til supporterne. Alt så ut til å være tilbake til nærmest normalen da Premier League ble sparket i gang i august.

Fire måneder senere er situasjonen snudd helt opp ned.

Slik vil Europa begrense spredningen

Storbritannia synes å være på randen av fullstendig smittekaos. De siste syv dagene har 404.869 personer testet positivt. Det er 65.000 flere smittede enn det var de syv dagene før (en økning på 19.1 prosent).

Problemet har også gjort sitt inntog i Premier League. Selv om spillere og de som er i nærheten av laget lever i bobler, har viruset den siste uken tatt sitt grep rundt flere av klubbene.

Denne uken opplyste Premier League om at det hadde vært 42 positive tester den siste uken. En økning på 30 positive tester fra uken før.

Den siste uken har fem kamper blitt utsatt grunnet smitte innad i klubbene. Nå frykter TV 2s kommentator Mina Finstad Berg at man kan komme til det punktet hvor all fotball blir stoppet. Slik man opplevde i mars 2020.

– Jeg frykter at det kan komme en ny nedstenging av fotballen igjen. Det har allerede blitt spilt noen kamper i Champions League med tomme tribuner. Det minner meg litt om den situasjonen som var i 2020. Premier League kommer nok til å gjøre det de kan for å få gjennomført flest mulig kamper, men det må jo selvsagt være forsvarlig.

– Dersom det er flere klubber som får store utbrudd, da når man jo trolig en grense hvor man til slutt kanskje er nødt til å dra i nødbremsen.

STRENGERE: Premier League innførte denne uken krav om koronapass dersom du skal på kamp. Her viser en arsenal-supporter frem beviset på at han er vaksinert før onsdagens kamp. Foto: ANDREW COULDRIDGE TETTPAKKET: Premier League-klubbene har hatt fulle tribuner gjennom hele sesongen. Foto: Mike Egerton

Fullstendig krise i flere av klubbene

Listen over klubber med smitte innad i klubben vokser nesten dag for dag.

Ifølge Manchester Evening News-journalist, Samuel Luckhurst, skal store deler av Manchester Uniteds lag være slått ut av viruset.

#mufc had nine available players from the first-team squad for Brentford and seven available for Brighton game. — Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) December 16, 2021

Premier League går inn i årets mest hektiske fase i disse dager. De to neste ukene består av et tettpakket kampprogram.

Torsdag ettermiddag sendte Premier League ut følgende pressemelding:

«Vi erkjenner at en rekke klubber opplever smitteutbrudd. Ligaens intensjon er å fortsette den nåværende kampplanen tryggest mulig. Helse og velvære for alle berørte er fortsatt vår prioritet.»

Flere Premier League-managere har benyttet ukens pressemøter til å uttrykke bekymring. Brendan Rodgers, Graham Potter og Thomas Frank har alle reagert på at Premier League ikke tar grep.

– Det er et veldig vanskelig spørsmål, siden man må vite mer om smittevern-arbeidet enn det jeg gjør. Fotballen har jo hatt sine protokoller og prosedyrer for hvordan de skal kunne gjennomføre fotballen på en trygg måte. Man har klart det lenge, men det er ikke gitt at den samme protokollen holder i møtet med omikron, sier TV 2s kommentator Mina Finstad Berg.

Brentford-manager Thomas Frank ber Premier League-toppene utsette samtlige kamper kommende helg for å gjenvinne kontrollen over smittespredningen i ligaen.

Dansken foreslår å utsette helgens runde, samt den kommende ligacup-runden. Slik håper han at fotballen kan være tilbake etter jul.

– Vi respekterer fullt ut ønsket om å spille, det er viktig at fotballen fortsetter, og på denne måten kan vi sørge for at det kan spilles på Boxing Day. Det er jeg 100 prosent sikker på, sier Brentford-sjefen.

STOPP: Brentford-manager Thomas Frank ønsker at Premier League skal ta en pause. Foto: Nick Potts TILBAKE TIL DETTE? I 2020-sesongen gikk nesten samtlige kamper for tomme tribuner. Foto: Peter Powel

Dersom tallene fortsetter å stige, tror også TV 2s sportskommentator at en pause kan være fornuftig.

– Vi ser nå det vi har sett tidligere. Når smitten stiger i samfunnet, så stiger den også i fotballen. Det kommer nok an på hvor store utbruddene er. Er det veldig mange klubber som har store pågående utbrudd og mange kamper blir påvirket, så kan det sikkert være fornuftig å dra i nødbremsen og si at man tar to ukers pause, sier Finstad Berg.

Fem kamper har allerede blitt utsatt den siste uken. Tottenham-Brighton, Brentford-Manchester United, Burnley-Watford, Leicester-Tottenham og Manchester United-Brighton.

På nåværende tidspunkt er det kjent at følgende klubber har smittetilfeller i laget:

Manchester United: Minst 19 positive tester blant spillere og støtteapparat.

Brentford: Minst 13 positive tester blant spillere og støtteapparat.

Tottenham: Ukjent antall, men ifølge The Times skal det kun være 13 tilgjengelige førstelagsspillere.

Brighton: Minst 4 positive tester blant spillere og støtteapparat.

Watford: Ukjent antall, men Premier League uttalte at Joshua Kings lag ikke hadde nok førstelagsspillere til midtukens kamp.

Norwich: 4-5 spillere skal ha testet positivt.

Leicester: Flere tilfeller. Klubben har fått utsatt torsdagens kamp mot Tottenham, og har stengt treningsanlegget i 48 timer.

Chelsea: Ifølge nettstedet Goal skal minst tre Chelsea-spillere ha testet positivt.

Aston Villa: Steven Gerrard har bekreftet at 2 spillere har testet positivt.

Slik behandler Premier League søknader om utsettelse På Premier League sine hjemmesider opplyser de om følgende: «Styret vurderer søknader om å utsette kamper fra sak til sak. Avgjørelsene tas basert på eksisterende regler og koronaveilederen for utsettelse av kamper, som alle klubbene har fått.» «Styret vil vurdere en rekke faktorer. Evnen for en klubb til å stille med et lag, status på troppen, alvorlighetsgraden og den potensielle effekten av utbruddet. Samt spillernes evne til å kunne trygt forberede seg til og spille kampen.» «Styret må også vurdere den bredere risikoen for motstanderen og andre personer som klubben kan komme i kontakt med.» «For å opprettholde spillerne og støtteapparatets helse og velvære etter smitteøkningen i landet, har Premier League reintrodusert nødtiltak.» «Disse inkluderer protokoller som hyppigere testing, bruk av ansiktsmaske innendørs, sosial distansering og kortere tid på behandlingsrom.»

Norwich-sjefen etterlyser tydeligere rutiner fra Premier League

Mens fem Premier League-kamper har blitt utsatt den siste uken, har andre klubber fått beskjed om at det ikke får utsatt kampene sine.

Det fikk Norwich-manager Dean Smith til å reagere. Klubben søkte om utsettelse ettersom 4-5 av spillerne deres var slått ut av koronaviruset, men fikk avslag fra Premier League.

Smith uttalte at han ikke ante hvordan man fikk en kamp utsatt. Om det var regler for hvor mange positive tester man må ha for å få en kamp utsatt, eller om det gikk på kjønn.

REAGERER: Dean Smith måtte fylle opp benken med juniorspillere i midtuke-kampen mot Aston Villa. Foto: CHRIS RADBURN

– Det har virkelig begynt å brenne. Ikke bare i fotballen, men i hele landet, uttalte Smith til Sky Sports.

Onsdag sa Leicester-manager Brendan Rodgers at han hadde ni spillere som var uaktuelle til torsdagens kamp mot Tottenham. Dette skal dreie seg om både koronatilfeller og skader.

Da hevdet Leicester-sjefen at klubben hadde fått avslått forespørselen om å utsette kampen. Torsdag kom likevel kontrameldingen om at kampen var utsatt og at Leicester stenger treningsfeltet i 48 timer.

– Det er jo vanskelig. Hvor store må utbruddene være før man utsetter kamper? Slik jeg har forstått det, så tar de tilfellene i klubbene sak for sak. Det forstår jeg kan oppfattes som urettferdig for enkelte klubber, sier Finstad Berg.

Brighton og Norwich måtte i midtuken fylle opp benken sin med juniorspillere for å ha nok spillere for å gjennomføre kampene sine.

I LaLiga er det også trøbbel. Real Madrid-spillerne Luka Modric, Marcelo, Marco Asensio, Gareth Bale, Andrij Lunin og Rodrygo har alle testet positivt for koronaviruset. Det har også assistenttrener Davide Ancelotti.