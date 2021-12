Kommune sendte vaksine-SMS til 10.000 – kun 800 bestilte time

Bodø kommune sliter med å få innbyggerne til å ta den tredje dosen.

– Vi sendte ut tilbud om vaksine på SMS til 10.000 bodøværinger over 45 år rett før helga, men responsen var skuffende. Det var bare 800 som bestilte time, sier helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

Det er glissent i vaksinelokalene i det nedlagte posthuset i Bodø sentrum. Alle de som kommer innom får dose tre så lenge de oppfyller kravene.

– Vi har god kapasitet og masse vaksine, men vi mangler armer å stikke i, sier Wik Rasmussen.

Har nok vaksine

Kommunen har 4000 doser på lager, og i neste uke får de levert ytterligere 4400 doser.

Alle de som oppfyller kravet på minst fire og en halv måned siden dose 2 og er over 45 år, får vaksine når de møter opp.

VENTER: Ved vaksinekontoret til Bodø kommune venter man på at innbyggerne skal ta dose tre. Foto: Sigfinn Andersen/ TV 2

– Hvorfor er det så laber oppslutning?

– Vi undres litt på det selv også. Vi vet ikke helt hvorfor det er blitt slik. Alle de 10.000 smsene var sendt til personer som oppfylte kravet om dose 3. Nå blir disse sendt ut på nytt igjen, sier Wik Rasmussen.

Nå er det alvor!

Bodø kommune setter i gang en omfattende kampanje for å få folk til å ta dose tre så raskt som mulig.

– Det blir en omfattende markedsføring i avisene digitalt, på kjøpesenteret City Nord, i buss-skurene og i sosiale medier under mottoet «Nå er det alvor», sier kommunikasjonssjef Tord Berthinussen i Bodø kommune.

REKLAMEKAMPANJE: Budskapet til kommunen er krystallklar. Foto: Bodø kommune

Budskapet er ikke til å misforstås:

«Nå er det alvor! Din innsats kan berge noens jobb, mentale helse eller liv!»

Bodø kommune er ivrig i å få så mange som mulig vaksinert.

– Hvis alle som er over 45 år tar dose tre så er vi ferdige til midten av januar, sier Wik Rasmussen.

– Er dette et problem også for andre kommuner?

– Jeg har hørt at det ikke bare skjer i Bodø. Jeg leste at selv helsebyråden i Oslo slet med å få folk til å vaksinere seg. Jeg har ikke noe godt svar på hvorfor det er slik, sier Wiik Rasmussen.

KLART: Sprøytene med vaksine er allerede klar til å settes. Foto: Sigfinn Andersen/ TV 2

– Har kommune varslet FHI om at man eventuelt bør fremskynde dagens krav om fire og en halv måned?

– Nei, vi følger de intervallene som er bestemt fra nasjonale myndigheter, sier helselederen.

– Derimot håper vi at kriteriet om at alderen 45 år vil forsvinne i løpet av kort tid og at man også åpner for dose tre for de mellom 18 og 45 ganske raskt.

Takker nei til time i julen

Også i Oslo kommune har vaksineringen med dose tre bydd på utfordringer. Der opplever kommuneoverlegen, på samme måte som før påskeferien, en tendens til at flere ikke ønsker å vaksinere seg i juleferien.

– Vi ser dessverre at en del takker nei til timer i julen. Det er noe vi håper folk tenker seg godt om før de gjør. Jeg skjønner godt at man ønsker å feire jul og at noen er redde for bivirkningene. Men vi er helt avhengig av at folk møter opp nå raskest mulig, om vi skal ha en ambisjon om å gå en bedre vår i møte, sier Miert Skjoldborg Lindboe, kommuneoverlege i Oslo.

– Er det mange som takker nei?

– Problemet er ikke hvor mange det er, men at vi skal vaksinere så mange nå at det bare skal noe få til før det skaper krøll i systemet. Jeg skjønner at det kan passe dårlig, men det er mange ting som passer dårlig nå. Så det å flytte en vaksinettime, vil jeg fraråde.

Orden i Ålesund

I Ålesund opplever de ikke samme problemstillingen.

VAKSINERING: I Ålesund går vaksineringen etter planen. Dette er bilde fra massevaksinering i Sparebanken Møre Arena tidligere i år. Foto: Arne Rovick /TV 2

– Til nå har vi klart å fylle opp våre vaksinetimer. Vi har god tilgang på vaksiner, nok armer å stikke i og nok personell til å vaksinere. Vi ligger også bra an i forhold til andelen av befolkningen som har fått oppfriskningsdose, opplyser vaksineansvarlig Anne Berte Hareide til TV 2.

Kommunen har nå åpnet flere vaksinedager i uke 51 og 52, som et tiltak for å nå målet om vaksinering av 45+ før midten av januar.

– I dag sender vi ut invitasjon til aldersgruppen 45 – 54 år. De som er eldre har fått invitasjon tidligere. Alle som får invitasjon må selv bestille seg time. Vi opplever derfor at de alle fleste møter til vaksinasjon, sier Hareide.