Oslo kommune skal prioritere hvem som får selvtester

Enorm pågang på selvtester gjør at Oslo kommune må prioritere hvilke innbyggere som skal få selvtest først.

Det er kommunen selv som melder dette i en pressemelding. Så langt denne uken har kommunen delt ut over 500.000 selvtester.

– Det er fortsatt et begrenset tilfang av selvtester, og det er derfor blitt etablert en prioriteringsrekkefølge for utdeling av selvtester. De som er prioritert for selvtest vil få beskjed fra kommunen eller sin arbeidsgiver, med informasjon om hvordan man mottar selvtest, skriver kommunen.

Til tross for at kommunen må fordele selvtester etter beste evne, jobber de med å få inn flere tester.

– At folk som mistenker smitte eller har symptomer tester seg, er fortsatt ekstremt viktig for å oppdage og kontrollere smitten. Derfor jobber vi kontinuerlig med å få tilgang til flere selvtester, slik at disse etter hvert kan deles ut gratis til en større del av befolkningen, sier helsebyråd Robert Steen.

Slik vil kommunen prioritere:

Samfunnskritisk personell inkludert helse- og omsorgspersonell som er nærkontakter dersom det er vurdert at de må være tilstede på arbeidsplassen – testing hver morgen Utbruddstesting hjemmetjenesten, institusjoner og omsorgsboliger Ved symptomer: Barn og unge (7 til 18 år) + (barnehagebarn)og ansatte i helse- og omsorgstjenestene inkludert fastleger, samfunnskritisk personell og i barneverninstitusjoner, psykisk utviklingshemmede og lignende. Jevnlig massetesting barn og unge (1.- 10. trinn) i Osloskolen og jevnlig testing barnehageansatte Utbruddstesting barnehage og videregående skole Innreisetesting Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære inn i karantene Jevnlig testing uvaksinert helsepersonell Kommunale arbeidsgivere som ønsker tester utover dette til egne ansatte (inkludert lærere)

Kommunen skriver at denne prioriteringslisten er basert på føringer fra Helsedirektoratet, og at disse kan prioriteringsrekkefølgen kan endre seg fortløpende.