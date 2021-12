Kilder til TV 2: Hege Haukeland Liadal får ikke etterlønn fra Stortinget

Saken oppdateres.

Liadal får ikke etterlønn, bekrefter kilder til TV 2. Det skal Stortingets presidentskap ha bestemt på et møte torsdag morgen



Den tidligere stortingsrepresentanten er tiltalt for forsettlig grovt bedrageri overfor Stortinget i forbindelse med reiseregninger.

Påtalemyndigheten mener at Liadal har fått 125.353 kroner for mye utbetalt fra Stortinget for reiser, skriver Aftenposten.

Liadal har erkjent straffskyld for grovt uaktsomt bedrageri, men ikke grovt forsettlig bedrageri. Hun ble anmeldt etter en artikkel i Aftenposten i april 2019.