– En uhyre spennende kamp. Rene skrekkfilmen i tåken og flomlys. For alle oss som heier på Brann selvfølgelig et vondt resultat.

Det skriver tidligere statsminister og partileder i Høyre Erna Solberg på Instagram etter nedrykket.

Solberg er ofte å se på Branns kamper og var også tilstede på Intility onsdag kveld.

– Så blir det ett år i OBOS, men så er det opp igjen. Stå på @sportsklubben Brann!, skriver Solberg videre.

– God natt norsk fotball

SV-leder Audun Lysbakken hadde det åpenbart vondt etter nedrykket.

– Til dere journalister fra Oslo-aviser som sender melding om en kommentar. Vis menneskelighet. Selvfølgelig orker jeg ikke si noe NÅ. Og hva skal man si? Det er den sykeste fotballkampen jeg har sett i mitt liv, skriver Lysbakken på Twitter.

Styremedlem i Branns supportergruppe Bataljonen, Gjert Moldestad, twitret hyppig under kvalikkampen.

– Dette overgår alt jeg har vært med på. Puls på 200. Kjære Brann, vær så snill, nå må dere score på straffene. Vær så snill!, skrev Moldestad like før kampen skulle avgjøres på straffer.

Etter straffesparkkonkurransen var Moldestad knust.

– God natt norsk fotball. Blytungt å være Brannsupporter nå. Klubben i mitt hjerte har rykket ned. Utrolig skuffet. Utrolig lei meg. Grusomt.

– Branns 2020-sesong i XXL-utgave

Trude Drevland uttrykte både tristhet og støtte til Brann via sin Twitter-profil.

«Heia Brann for alltid», skriver Drevland etterfulgt av et hjerte og en gråtende emoji.

Brann-blogger Alexander Osdal har tidligere vunnet prisen for årets supporter i Eliteserien.

– Denne kampen var Branns 2021-sesong i XXL-utgave. En overdreven parodi på hele året, skriver Osdal på Twitter.

Men han kommer samtidig med en oppfordring til bergenserne:

– Brann rykket ned og det har vært snakket mye om inntektstap i forbindelse med det. Men publikum kan selv bidra sterkt til at det inntektsfallet blir mindre ved å stille opp i 1. divisjon neste år. Drit i at motstanderne heter Grorud og Blink! Redd økonomien! KJØP PARTOUTKORT 2022!.

– Sinnssykt jævlig

Tidligere byråd i Bergen, Pål Hafstad Thorsen, beskriver kampen mot Jerv som helseskadelig på Twitter og skriver følgende etter kampen:

– Vi rykket ned elleve ganger i løpet av én kamp. Så sinnssykt jævlig.

Ansvarlig redaktør og daglig leder i Avisa Nordhordland, Sølva Rydland, er en av Brann-supporterne som er positive. Samtidig beklager han for positiviteten.

– Heia Brann! I 2014 var det berre pinleg. No er det ein lokal gjen gom har stått fram som heltar, etter at andre svikta. Heggebø, Kniklas, Kolskogen, Skaanes, Finne Blomberg og Wolfe. De kjem til å komme tilbake med eit smell, skriver Rydland på Twitter like etter nedrykket var et faktum.

Torsdag morgen kom Rydland med en oppdatering:

– Gløymde visst Pallesen i farten. Uansett, ikkje meininga å vera han positive. Neste år vert beinhardt.