Skal ha blitt voldtatt av realityprofil: – Han slo meg to ganger i ansiktet

Påtalemyndigheten mener at realitydeltakeren i 20-årene voldtok jenta da hun var 14 år gammel. Selv forklarer jenta at hun var veldig redd.

– Jeg prøvde fysisk å vri meg vekk, men han slo meg i ansiktet med knyttet neve. Jeg begynte å blø neseblod, forteller jenta fra vitneboksen i en norsk tingrett.

På tiltalebenken sitter en mann i 20-årene tiltalt for voldtekt og seksuell omgang et barn mellom 14 og 16 år.

Årsaken er at jenta i vitneboksen var 14 år gammel i juli 2019. Tiltalte var i begynnelsen av 20-årene da hendelsen skjedde.

Frivillig samleie

Påtalemyndigheten mener også at mannen var voldelig mot jenta.

«Han opptrådte fysisk pågående bl.a. ved at han slo henne i ansiktet og sa at det var slikt som kunne skje dersom hun motsatte seg, eller lignende» står det i tiltalen.

Den tiltalte mannen har forklart at han ikke kjenner jenta, at de kun har møttes én gang, og at de aldri har hatt seksuell omgang. Han nekter derfor straffskyld.

Senere torsdag skal han forklare seg for retten.

Ifølge jenta hadde hun kort tid før hendelsen blitt kjent med tiltalte på Snapchat. Hun og en venninne hadde avtalt med tiltalte og en kamerat av ham at de fire skulle møtes hos tiltalte en lørdag i juli 2019.

På vei dit fikk hun vite at venninnen ikke ble med, men hun reiste likevel hjem til tiltalte og traff ham og kameraten i 21-tiden.

De tre begynte raskt å drikke alkohol og gjennomførte drikkeleker. Jenta hadde ikke med seg egen alkohol, men ble tilbudt sprit og rusbrus, forklarer hun.

– Så bestemte jeg og N.N. (den tiltalte realityprofilen) oss for å gå på rommet og ha samleie, sier hun i retten.

Viste blodig bilde

På et tidspunkt etter samleiet, som altså var frivillig, reiste tiltaltes kamerat fra leiligheten. Da var det kun jenta og den tiltalte mannen igjen.

– Da ville jeg også dra hjem, men N.N. (tiltalte) sa at jeg ikke fikk dra før vi hadde hatt sex på nytt, sier jenta, som er tydelig preget i retten.

Hun forteller deretter om en voldtekt der hun forsøkte å slippe unna, men hvor tiltalte truet henne.

Ifølge jenta ble hun slått to ganger i ansiktet med knyttet neve, slik at hun begynte å blø.

– Jeg var veldig redd, så jeg fikk ikke med meg hvor vondt det var. Etter at han hadde slått meg, så turte jeg ikke å gjøre noe mer, sier hun.

Jenta sier hun husker veldig klart fra voldtekten, men at hun deretter ikke kan huske helt hvordan hun kom seg ut av huset. Hun mener imidlertid at han forsøkte å hindre henne også da hun reiste derfra.

Et bilde som jenta har tatt av seg selv klokken 2.08 samme natt, viser en hevelse rundt nesa og størknet blod i ansiktet. Bildet ble torsdag vist i retten.

Fordi jenta ikke ønsket at faren hennes skulle få vite hva som hadde skjedd, forsøkte hun ifølge egen forklaring å undertrykke alt hun kjente på. Det tok et halvt år før hun fortalte om voldtekten til en profesjonell aktør i helsevesenet.

Fjernet ikke realityserie

Den påståtte voldtekten ble først anmeldt i august 2020, mer enn et år etter hendelsen.

Da tiltalen ble kjent denne høsten, hadde mannen i mellomtiden vært med på innspillingen av en realityserie som ennå ikke var sendt på TV. Dermed oppsto en offentlig debatt om hvorvidt sesongen skulle trekkes.

Produksjonsselskapet besluttet å sende sesongen, men straffet mannen ved å ilegge ham en økonomisk sanksjon. Årsaken var at mannen i castingprosessen hadde unnlatt å fortelle at han var under etterforskning for voldtekt, hvilket er et kontraktsbrudd.

For den fornærmede kvinnen har det vært svært belastende å se tiltalte på TV, ifølge hennes bistandsadvokat.

Produksjonsselskapet har svart at de ikke legger seg opp i straffesaken, som retten må avgjøre, og mannens forsvarer mener det ville bidratt til forhåndsdømming å trekke sesongen.

I sine innledningsprosedyrer poengterer både statsadvokaten og forsvareren at deltakelsen i realityprogrammet har svært lite eller ingen relevans for voldtektssaken som retten skal ta stilling til.

Det er satt av fire dager til rettssaken som begynte torsdag, men det er ventet at hovedforhandlingen er ferdig etter tre dager.