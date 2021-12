Ut mot Brann-sjefen: – Han svekker tilliten til klubben for hvert eneste sekund han står foran en mikrofon

Branns styreleder, Birger Grevstad, var lei seg på hele Bergens vegne etter at Brann rykket ned onsdag. Han kalte degraderingen «for jævlig» og «trist».

Likevel så han et lyspunkt etter playoff-dramaet hvor Brann dominerte sjansestatistikken.

– Hvis dette er nivået i Obosligaen, så vinner vi Obosligaen lett. Vi var bare uheldig. Vi var ikke flinke nok foran mål, sa styrelederen, som også sa at enhver krise skaper nye muligheter.

Når styrelederen lander på Flesland sammen med Brann-laget torsdag, forklarer han uttalelsen.

– For det første var det ironisk sagt på en ellers tung dag. For det andre sa treneren til Jerv at de var blitt overspilt og rundspilt i 90 minutter. Jerv ble vel nummer tre i Obosligaen. Det var en ironisk kommentar, sier Grevstad, og legger til:

– Vi kommer til å gjøre alt vi kan for å komme oss opp igjen. At jeg kommer med en sånn kommentar får tas for tid og sted.

– Virker totalt uforberedt

Utsagnet får likevel tidligere Brann-spiller, og nåværende Stabæk-spiller, Yaw Ihle Amankwah, til å reagere:

– Hvis det er hans nivå, rykker Brann ned i 5. divisjon. Det er en 5. divisjonsuttalelse. Det er respektløst og viser den nonchalante småkonge-mentaliteten på sitt aller verste. Han er styreleder for Brann og skyter fra hoften. Her lirer han av seg en uttalelse som er gratis motivasjon for alle Brann sine motstandere i 2022, motstandernes trenerne trenger ikke å holde noe tale før de skal møte Brann, det holder å henge dette sitatet på veggen, sier Amaknwah, og fortsetter:

– Jeg leste at han ville satse og trykke på de rette knappene. For det første: Hvorfor har de ikke trykket på de rette knappene i hele år? Og for å trykke på de rette knappene: På et brett med mange knapper må man vite hvilke knapper som er rett å trykke på. Det er overhodet ingenting som tilsier at Birger Grevstad og Vibeke Johannessen har peiling på hva som er de rette knappene å trykke på.

Stabæk-spilleren er kritisk til styrelederens mediehåndtering.

– Grevstad svekker tilliten til klubben for hvert eneste sekund han står foran en mikrofon. Som klubbens øverste beslutningstaker må man evne å skape tillit gjennom måten man opptrer i media. Jeg tipper mediesjefen i Brann sitter og blør ut av ørene hver gang styreformannen uttaler seg. Han virker totalt uforberedt , sier han.

– Ikke forstått hva det handler om

Også TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen, reagerer på Brann-sjefens uttalelse.

– Slike idiotiske uttalelser kommer til å bli brukt som motivasjon for samtlige av deres divisjonsmotstandere. Da har du rett og slett ikke forstått hva det handler om. Jeg fatter ikke hvorfor han sier det. Det fremstår veldig amatørmessig, sier Mathisen og forklarer hvorfor:

– Brann kan absolutt ikke spasere seg til et opprykk. Det blir 16. mai for motstanderne når Brann kommer på besøk. De er laget alle vil slå, og det kommer til å bli en helt annen verden for dem å spille i Obos-ligaen.

Mathisen mener styrelederens uttalelser er med på å illustrere hvorfor Brann har havnet i den situasjonen de er i:

– Det er et problem i flere norske fotballklubber at de som sitter i styre og stell mangler erfaring eller kunnskap. Jeg vil tro at Eirik Horneland stanger i veggen når han ser den uttalelsen. Han vet hva det vil si å skulle kjempe om å rykke opp igjen til eliteserien.

Dette sier treneren

Eksperten mener Brann er en av de naturlige favorittene i neste års førstedivisjon, men tror det vil bli beintøft for bergenserne å rykke opp igjen.

Brann-trener Eirik Horneland var nedstemt dagen etter nedrykket. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– I tillegg til de to andre lagene som rykket ned fra Eliteserien, har man Fredrikstad, Sogndal, Start og Sandnes Ulf, som bare er noen av lagene som vil gjøre alt for å kjempe om opprykksplassene.

Branns trener, Eirik Horneland, er enig med Mathisen i at Brann går en tøff oppgave i møte.

Han møter TV 2 etter å ha landet på Flesland dagen etter den dramatiske playoff-kampen.

– Min analyse av Obosligaen, er at den blir ekstremt tøff. Det er mange lag der med kvalitet og ambisjoner. Den er beintøff.

– Hva tenker du om at din egen styreleder antyder at det kan bli lett for Brann å rykke opp?

– Det må du snakke med ham om. Min analyse av Obosligaen er tøff. Et lag som Brann vil være en festaften for alle lagene i Obosligaen. Det håndterte mann i 2016. Det er en voldsom oppgave som står foran oss, sier Horneland.

Hans spiller, Kasper Skaanes, er enig med sin styreleder i at det er mye positivt å ta med seg fra Jerv-kampen.

– Hvis vi spiller slik vi gjorde i går, kommer vi til å vinne de fleste av kampene. Det er så rart å si etter å ha tapt og rykket ned, men det var veldig mye bra i den kampen, sier Skaanes.

Klubbens daglige leder, Vibeke Johannesen, sier at hun tror Obosligaen blir tøff neste år.

– Mange lag der som har et ønske om å komme seg opp til Eliteserien, så vi må forberede oss godt for det året der. Vi må ikke ta for lett på den oppgaven, det blir veldig krevende, sier Johannesen.

Dagen etter nedrykket erkjenner også styrelederen at førstedivisjon kan bli krevende:

– Det blir cupkamp hver gang. Det er ikke noe «walk in the park», men vi mener at vi skal klare det på en grei måte om vi beholder stammen i laget. Vi kan ikke miste troen fordi vi hadde en svart dag, sier Grevstad.