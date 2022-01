Søsteren fikk alzheimer: – Det å være pårørende er et maratonløp

Det var i 2008 at livene til Gisle Erlien (69) og kona Randi Kveine (69) ble snudd på hodet. Gisles lillesøster Bente, som bare var 53 år, hadde begynt å merke at noe ikke var som det skulle.

Gjennom åtte år hadde Bente og svigerinnen Randi holdt kurs sammen, og det var på et av disse kursene at Randi fikk den overraskende beskjeden.

– Bente sa plutselig: «Jeg kan ikke holde disse kursene lenger, fordi jeg husker ingenting», forteller Randi til God morgen Norge.

Verken Randi eller Gisle hadde merket noe til Bentes sviktende hukommelse.

– Vi hadde en god del kontakt. Hun bodde like i nærheten av oss, så det var naturlig å treffes ofte. Men hun sa ingenting om det, og jeg merket ingenting på henne. Det å få den beskjeden var som å få himmelen i hodet, forteller Gisle.

Den alvorlige diagnosen

Det skulle gå flere år før Bente fikk den endelige diagnosen, Alzheimers sykdom, og storebror Gisle syntes lenge det var vanskelig å akseptere situasjonen.

– Jeg vegret meg litt for å ta det helt innover meg en god stund. Men vi skjønte etter hvert at det var et eller annet alvorlig på ferde. Det gikk veldig sakte i mange år, så legen ville ikke gi noen diagnose. Men vi merket jo at hun trengte mer og mer hjelp, sier han.

ÅPENHET: Bente ville ha åpenhet rundt sykdommen og stilte blant annet opp til intervju i Allers. Foto: Allers/Anders Bergersen

Bente, som hadde vært journalist i alle år, var opptatt av at det skulle være åpenhet rundt sykdommen hennes.

– Hun sa: «Jeg har vært en sånn åpenhetsambassadør og det har jeg tenkt å være. Dessuten vil jeg alminneliggjøre det å ha fått alzheimer», mimrer Randi.

Et nytt sjokk

Midt oppi lillesøster Bentes sykdom opplevde Gisle å bli pårørende på nytt. Kona Randi fikk nemlig påvist tykktarmskreft.

– Den store pårørendehelten for meg er Gisle. Hvordan han klarte det vet ikke jeg, sier Randi.

– Det eneste håpet var å være en god støttespiller, fortsetter Gisle.

Etter sykehusopphold og flere runder med cellegift ble Randi heldigvis frisk igjen. Men Bente ble stadig sykere. Sommeren 2020, etter tolv år med alzheimer, gikk hun bort.

Slik vil de hjelpe andre

Underveis i sykdomsforløpet til Bente savnet Randi og Gisle et oppslagsverk som kunne gi dem svar på alle spørsmålene de hadde.

– Jeg syntes vi lette på så mange felt. Hvordan er jussen oppi dette? Det var vanskelig å finne alt innenfor en bokperm, forklarer Randi.

SAKEN I EGNE HENDER: Gisle og Randi har skrevet boka de selv savnet som demenspårørende. Foto: Ellen Johanne Jarli

Med over ti års erfaring som demenspårørende bestemte ekteparet seg for å ta saken i egne hender.

– Vi gjorde så grundig research at til slutt så sa jeg: «Vet du hva? Denne boka skriver vi bare, Gisle». Så gjorde vi det, da, sier Randi.

Resultatet ble boka Pårørendesjokket – GPS for alzheimer-pårørende.

De er imidlertid tydelige på at det ikke finnes noen mal for hvordan man bør opptre som pårørende.

– Vi er ikke utdannede eksperter på demenssykdommer. Men vi kan en del om kommunikasjon, vi kan en del om mestring, og vi har lært oss en del praktiske og formelle ting som er nyttige uansett hvilken type demenssykdom du står oppi, sier Gisle.

På det praktiske plan trekker de frem det å ha laget en fremtidsfullmakt som det viktigste rådet til andre. Altså et dokument som forteller hva du ønsker skal skje med deg og din økonomi hvis du får en demenssykdom.

Men det er også viktig at pårørende tar vare på seg selv oppi det hele.

– Vi lærte på pårørendeskole at man må ta noen pauser av og til og komme seg litt ut av situasjonen. De var så freidige at de kalte det alzheimer-frie soner. Det syntes vi hørtes ganske drøyt ut. Men det å være pårørende er et maratonløp og da må du ha næringsstasjoner underveis, forklarer Gisle.

I tillegg til boka har Randi og Gisle begynt å holde kurs og foredrag for helsepersonell rundt om i Norge.

– Vi trener det profesjonelle hjelpeapparatet til å ha mer pårørendefokus, sier Randi.