Stoltenberg advarer uvaksinerte: – Risikoen for at de blir alvorlig syke er skyhøy

Cirka 110.000 nordmenn over 45 år er ikke vaksinert. Samtidig utgjorde disse 40 prosent av de innlagte med korona på norske sykehus.

Til sammenligning har langt mer enn to millioner nordmenn over 45 år tatt vaksinen. I denne gruppen finner man de resterende 60 prosentene av de innlagte.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg har en klar oppfordring til alle som ikke har tatt vaksinen.

– Vi vil anbefale alle å ta vaksinen nå, fordi de vil bli smittet. Vi har en virusvariant som er så smittsom at det er nesten umulig å beskytte seg, og da er risikoen for at de blir alvorlig syke skyhøy. Den er mye høyere enn for vaksinerte, sier hun.

Kan bruke koronasertifikat

FHI anbefaler innføring av koronasertifikat i Norge.

– Vi har anbefalt det, men bare for vaksinerte og personer som har gjennomgått sykdom. Ikke for uvaksinerte. Det har ikke vært anbefalingen hittil, så det vil kreve en lovendring, spesielt hvis det brukes i situasjoner hvor det ikke er ment som nedtrapping av tiltak, sier Stoltenberg.

Et av målene med en slik innføring, er at uvaksinerte skal ta vaksinen. FHI-direktøren er imidlertid klar på at det ikke er primærmålet.

– Det kan være et virkemiddel som får folk til å ville vaksinere seg, men det primære målet med å utelukke uvaksinerte er å beskytte dem mot smitte, sier Stoltenberg.

12.000 har sagt ja i desember

Bare i desember har ytterligere 12.000 personer takket ja til første dose koronavaksine, sier Stoltenberg.

– Jeg håper vi ser en økning i det antallet slik at flere kan beskytte seg selv.

Blant de gruppene som ikke har vaksinert seg, anslår FHI at noen få tusen har avslått på grunn av medisinske årsaker.

Stoltenberg opplever at det er mange ulike grunner til at nordmenn har takket nei til vaksinen.

– Det er en mangfoldig gruppe. Noen kan ikke vaksineres, andre er redde for vaksiner, andre igjen er skeptiske og tror ikke at vaksinene virker. Noen kommer også fra land hvor de har en annen holdning og tillitt til myndighetenes råd, sier hun.

Ifølge direktøren jobber FHI aktivt opp mot gruppene som ikke har vaksinert seg enda.

– Folk må prioritere vaksinasjon med situasjonen vi er i nå med så raskt økning av smitten, høy risiko for at mange blir alvorlig syke, belastningen på sykehusene, kommunene og hele samfunnet.