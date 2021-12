Merker endring etter avsløring om politikerne: – Aldri opplevd maken til frustrasjon

Aftenpostens avsløringer om politikere som utnytter Stortingets regelverk til sin egen økonomiske fordel har skapt en rekke reaksjoner.

De såkalte pendlerbolig-sakene har ført til grundige undersøkelser, og onsdag ble det klart at Stortinget skjerper reglene og innfører dokumentasjonskrav for pendlerboliger.

En utbredt oppfatning er at handlingene til de aktuelle stortingspolitikerne både i pendlerboligsakene og tidligere rot med reiseregninger, skaper et bilde av at det er greit å trikse med regelverket for å betale mindre skatt enn man skal.

Noen av de aktuelle politikerne skylder på misforståelser, og noen har beklaget dette i etterkant. Advokat og rådgiver Per-Ole Hegdahl i Skattebetalerforeningen mener imidlertid skaden allerede har skjedd.

– Jeg har selv jobbet som skatterådgiver i snart 30 år, og jeg har aldri opplevd maken til irritasjon og frustrasjon hos skattebetalerne, sier Hegdahl.

Merker endring

Ingen har lyst til å betale mer skatt enn de må, og Hegdahl legger ikke skjul på at skatteregler kan være kompliserte. Samtidig understreker han at skatteordningen i Norge i stor grad er basert på tillit til skattebetalerne, og at disse følger regelverket og fyller ut skattemeldingen på korrekt måte.

– Det er mange nordmenn som ulovlig kunne unndratt skatt hvis de ønsket det. Vi som skatterådgivere bruker først og fremst tiden vår på å veilede og hjelpe skattebetalere med å skatterapportere korrekt. Men noen må også korrigeres og styres slik at ikke skatterapporteringen blir feil, sier Hegdahl.

Han blir derfor svært frustrert når politikere tilsynelatende utnytter eller «misforstår» regelverket til sin fordel. Skattebetalerforeningen, som bistår bedrifter og privatpersoner gjennom kurs og rådgivning, har i det siste merket en endring hos flere av kundene.

– Nå blir vi ikke bare møtt med at «jeg ønsker å betale minst mulig skatt», som er en naturlig tankegang for de fleste. Nå blir vi i tillegg møtt med at «hvis stortingspolitikere utnytter og «feiler» på regelverket, så er det vel ikke så nøye om jeg også tøyer regelverket litt», forteller Hegdahl.

– Svært uheldig

Kanskje er noen av kommentarene Skattebetalerforeningen får høre ment som fleip, men Hegdahls poeng er at eksempelets makt er sterk.

– Eller mer presist, særlig når det kommer til skattereglene. Både fordi skatterapporteringssystemet i stor grad er basert på tillit, og fordi politikere generelt er raskt ute med å kritisere andre som ikke følger reglene.

Hegdahl tror enkelte politikeres lemfeldige holdning til skattereglene vil sette spor i lang tid fremover.

– Jo flere tillitspersoner som gjør feil eller utnytter regelverket, jo større er faren for at også andre vil senke listen for å gjøre feil – bevisst eller ubevisst. Det utvikles en tankegang om at det ikke er så nøye, og det er svært uheldig for oss alle, sier Hegdahl.

– Viktig å følge opp

Skattedirektør Nina Schanke Funnemark understreker viktigheten av at folk har tillit til skattesystemet.

Nina Schanke Funnemark, direktør i Skatteetaten. Foto: Per Haugen / TV 2

– Vi ser at folk er opptatt av likebehandling i denne typen saker. La meg understreke at det er de samme reglene som gjelder for alle, sier Funnemark, og fortsetter:

– Derfor arbeider Skatteetaten for at skatten skal bli korrekt, for alle. Fordi denne saken er av stor samfunnsmessig betydning, mener Skatteetaten at det er riktig og viktig å følge den opp. Det er i alles interesse.

– Må gjenvinne folkets tillit

Onsdag publiserte TV 2 et intervju med Masud Gharahkhani (Ap), som for noen uker siden ble Norges nye stortingspresident. Ved å innføre nye dokumentasjonskrav til stortingsrepresentanter som skal ha pendlerbolig, tar han sine første steg i ryddejobben.

– VI har hatt store utfordringer over lang tid, og vi er nødt til å rydde opp for å gjenvinne tilliten hos folket vi skal tjene, sier Gharahkhani.

Han understreker at Stortinget ikke skal handle om kaos rundt stortingsrepresentantenes ulike ordninger, men i stedet om å løfte utfordringer folk har i hverdagen og løse dem politisk.

Gharahkhani forstår at de mange avsløringene skader Stortingets omdømme blant befolkningen.

– Folk er skuffa, og det forstår jeg. Derfor er jeg i gang med presidentskapet og alle de politiske partiene med å rydde opp. Vi har igangsatt mange prosesser hvor vi går gjennom de ulike ordningene vi har, sier Gharahkhani.

Utvalg skal vurdere ordningene

Stortingspresidenten forteller at de stiller seg noen spørsmål når de gjennomgår endringene.

– Er de rettferdige? Har de legitimitet hos folk? Har vi ordninger som ikke kan misforstås? Vi må ha ordninger som kan kontrolleres og gir tillit og åpenhet om alt, sier Gharahkhani.

Det er nedsatt et utvalg som skal granske stortingsrepresentantenes ordninger, hvor blant annet parter i arbeidslivet og tidligere stortingsrepresentanter er representert. Stortingspresidenten forventer at utvalget vil vurdere alle ordninger og goder.

– Jeg mener selv at det er noen ordninger som er for gode og som må endres på. Jeg er rimelig sikker på at når utvalget legger frem sine anbefalinger, så er det med utgangspunkt i ordninger som er rettferdige, legitime og ikke kan misforstås, sier Gharahkhani.