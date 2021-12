Det tok sin tid. Men nå har interessen for elbiler begynt å gjøre seg gjeldende andre steder enn i Norge også. Enkelte markeder med en slik tyngde at det har tatt bilprodusentene på sengen.

Ford, for eksempel, hadde ikke sett for seg hvor mange som ville ha Mustang Mach-E og pickupen F-150 Lightning.

Dermed har det oppstått et luksusproblem: Kapasiteten på fabrikkene er ikke høy nok – og noe må gjøres.

Tredoble produksjonen

Nå går Ford-sjef, Jim Farley, ut og sier at de rett og slett vil tredoble produksjonen av Mach-E innen 2023.

Målet er å produsere over 200.000 eksemplarer av den populære el-SUVen i Europa og Nord-Amerika neste år.

Flere tusen av disse skal hit til Norge. Rundt 6.000 eksemplarer er registrert så langt i år.

Nå er også toppmodellen Mach-E GT lansert, med 487 hestekrefter og rekkevidde på 500 kilometer.

Etter det Broom kjenner til, er estimert levering for denne til sommeren 2022, hvis du bestiller nå.

Populær pickup

Mach-E er på mange måter starten på Fords ordentlige elbil-satsning (Focus Electric får ha oss unnskyldt, for det var halvhjerta greier). Men snart får den selskap av flere utslippsfrie modeller.

Til våren starter nemlig produksjonen av den elektriske pickupen F-150 Lightning.

Også her har mottakelsen overgått alle forventninger. Så langt har det kommet inn rundt 200.000 ordre, som gjør at man nå midlertidig har stengt for muligheten til å bestille bilen. Etterslepet ville rett og slett blitt for stort, ellers.

Interiøret i el-pickupen Ford F-150 Lightning.

160.000 biler i året

Ford har fra før sagt at de vil øke produksjonen av den elektriske pickupen F-150 Lightning.

Nå er planen ifølge den amerikanske nettsiden insideev.com, å gire opp enda mer – til 160.000 biler i året i 2023. Dobbelt så mye som først planlagt.

I tillegg har dessuten Ford en elektrisk varebil: E-Transit.

Insideev.com har beregnet seg fram til at den totale produksjonen av elbiler vil ligge på rundt 50.000 biler per måned, innen utgangen av 2023. Da snakker vi årlig volum på rundt 600.000 elbiler bare fra Ford i 2024.

Batterier en utfordring

Farley sier at den største utfordringen for å holde høy takt på produksjonen er batterier.

De har derfor investert i tre nye gigafabrikker i Tennessee og Kentucky. Men det vil ta noen år før disse er på plass. I utgangspunktet ser man for seg oppstart i 2025.

Det sier noe om hvilke enorme investering dette er, at de nye fabrikkene skal bidra med over 11.000 arbeidsplasser.

