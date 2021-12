Ahlholm sparket av Storhamar etter overfallet

Videoen av Rasmus Ahlholm som gikk til angrep på lagkamerat Jacob Lundell Noer på isen rystet det norske hockeymiljøet tidligere i uken.

Fredag ettermiddag bekrefter styreleder i Storhamar, Stein Onsrud, at Ahlholm er ferdig i klubben.

– Vi har valgt å avslutte kontrakten med Rasmus med umiddelbar virkning. Bakgrunnen for det er den mye omtalte hendelsen på trening denne uken. En en sånn handling som skjedde der, er helt uakseptabel og svært alvorlig. Vi ser ikke noen formildende omstendigheter rundt det som skjedde, sier Onsrud.

TV 2 har ikke lyktes i å få en kommentar fra Ahlholm. 31-åringen har fredag sendt ut en uttalelse.

– Aller først ønsker jeg å beklage til Jacob Noer, de andre lagkameratene og alle andre berørte for hendelsen som fant sted på trening mandag formiddag. Uansett hvor mye jeg ønsker hendelsen ugjort, så er det er ikke mulig, skriver Ahlholm, ifølge NRK.

– Jeg synes det er utrolig trist at mitt forhold til SIL avsluttes på denne måten. Jeg hadde håpet på å fortsette å spille for SIL også i tiden fremover, og at saken kunne løses internt, slik at jeg på den måten hadde fått sjansen til rette opp i det som beklageligvis har skjedd, fortsetter han, som nå håper at han og familien kan få ro.

STORHAMAR-SJEFEN: Stein Onsrud informerte om Ahlholm-sparkingen under et pressemøte fredag ettermiddag. Foto: TV 2.

Det har de siste dagene pågått en prosess for å gjøre dette på riktig måte. Klubben hadde tatt sin avgjørelse onsdag, men for sakens beste har ikke denne blitt offentliggjort før fredag.

– Vi har også vært i dialog med Rasmus for å se om vi kunne komme til en minnelig ordning med Rasmus, før vi nå valgte å gå til det skrittet å si opp kontrakten med umiddelbar virkning, hevder Onsrud.

Overfor TV 2 utdyper han:

– Det var et helt moderat og fair tilbud, som man vanligvis ville sett i en vanlig oppsigelsessak.

– Hvorfor valgte dere å gi det tilbudet?

– Fordi vi ønsket å avslutte saken i minnelighet, og at vi kunne legge dette bak oss så fort som mulig.

I kjølvannet av saken har det kommet frem at Ahlholm tidligere har grisetaklet en annen lagkamerat, Markus Aas-Eng Mikkelsen. Ifølge Storhamar-sjefen ville utfallet blitt det samme, også uten den hendelsen i vurderingen.

– Det som skjedde på mandag, ville fått samme utfall uavhengig av Mikkelsen-saken. Men det er klart at det legger jo enda mer på den vurderingen vi har gjort.

Se video av taklingen på Mikkelsen her:

Han sier at klubben tar sterk avstand fra handlingen, og at samhold og gode verdier står sentralt i klubben og hockeymiljøet på Hamar.

– Vi håper at vi aldri ser noe sånt på isen igjen, lyder det fra Storhamar-sjefen.

Til TV 2 sier han også at Ahlholm har vært en spiller som har gitt veldig gode bidrag til klubben, og at de samtidig føler omsorg for ham som en av deres spillere.



Ahlholm kom til klubben fra Vålerenga i 2019.

Tidligere i uken forklarte han seg slik til svenske Aftonbladet:

– Vi hadde vært på hverandre, frem og tilbake, noe som hadde bygget seg opp under hele treningen. Siden feiltolket jeg situasjonen fullstendig og alt fikk et veldig uheldig utfall der jeg gikk etter ham og han etter puck.

Lundell Noer var onsdag tilbake på isen da Storhamar trente. Sportssjef Mads Hansen har forsikret om at det går bra med 23-åringen.

Da TV 2 var på plass på fredagens trening, var Lundell Noer igjen på isen. Han ønsket ikke å kommentere saken.

Heller ikke kaptein Patrick Thoresen ønsket å uttale seg.

Politiet åpnet sak

Torsdag ble det kjent at politiet har åpnet sak. Fredag morgen avslørte politifullmektig Hildegunn Tronsli i Innlandet politidistrikt til TV 2 at det var politiet selv som åpnet sak.

– Politiet startet etterforskning på eget initiativ torsdag 16.12.2021, etter å ha innhentet noen opplysninger i saken, skriver hun i en e-post til TV 2.

Styreleder i Storhamar, Stein Onsrud, var klar på at de ville bistå politiet med det de trengte fra deres side.

Hadde advarsel

Onsdag bekreftet Onsrud til TV 2 at svensken allerede hadde en advarsel fra klubben etter en annen skrekktakling, som fant sted på trening 23. oktober.

Der kan man se 21 år gamle Markus Aas-Eng Mikkelsen som står helt rolig ved vantet frem til Ahlholm kommer susende og meier han ned. Mikkelsen var da på vei tilbake fra to års skademareritt, og spilte med en grønn trøye for å vise at han ikke skulle i dueller.

Også der har en video av hendelsen kommet ut, og den sirkulerer nå på sosiale medier.

Onsdag ville ikke styrelederen gi TV 2 et svar på å om det var mulig å la Ahlholm fortsette i klubben etter de to skrekktaklingene.

Onsrud var imidlertid klar på at allerede etter situasjonen den 23. oktober ble Ahlholm innkalt til et møte.

– Episoden ble håndtert gjennom at det ble innkalt til en samtale. Der ble det gitt en advarsel til Ahlholm. Vi har tatt det på alvor, sa han.

SPESIELLE DAGER: Storhamar-trener Anders Gjøse er åpen om at de siste dagene har vært spesielle. Foto: Carina Johansen

Ikke snakket sammen

Storhamar-trener Anders Gjøse ledet laget på en formiddagsøkt i CC Amfi fredag. Han er åpen om at det har vært spesielle dager.

– Situasjonen som har vært er kjedelig for alle parter. Det er en situasjon vi selvfølgelig ikke ønsket å være i, sier Gjøse.

– Hvordan har de siste dagene vært for deg?

– Det er klart at det blir en del ekstra tanker, først og fremst om de involverte partene. Så har det vært mye ekstra kommunikasjon med andre ledd i klubben, men samtidig har det vært godt å være sammen med gruppa. Vi har hatt gode treninger hele uka. Det er med å holde fokus på det vi kan få gjort noe med, svarer han.

– Har du snakket med Ahlholm de siste dagene?

– Nei, for vi har fordelt oppgaver for hvem som gjør hva i denne saken. Vi har blitt enige om at jeg tar det som er innenfor disse dørene, svarer treneren og peker bort på garderoben.

Stavanger-mannen tror spillerne har vært ekstra skjerpet på trening denne uka.

– Det er mye følelser. Jeg har inntrykk av at spillerne også synes det er bra å være her på isen. Vi vet at det kommer kamper om ikke altfor lenge. I utgangspunktet gleder vi oss veldig til det. Det har virket litt skjerpende. På trening har spillerne vært fokuserte. Det har vært bra trøkk, sier han.