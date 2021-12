Hadde gitt opp å finne noen å dele livet med – så fortalte Borghild sin helt spesielle historie på tv

Da Borghild Odland (36) i 2020 fortalte historien sin på TV 2, var det for å gi håp til andre som slet med selvmordstanker og indre mørke.

Selv hadde hun overlevd et brutalt selvmordsforsøk og senere erfart at livet likevel var verdt å leve. Hun ante ingenting om at denne tv-opptredenen skulle endre livet hennes på nytt, på en fantastisk måte.

– Det var jo ikke akkurat det jeg tenkte da jeg ble med på dette tv-programmet; at nå kommer drømmemannen til å dukke opp. Men hadde ikke jeg blitt med i programmet så hadde ikke dette skjedd. Det er jo det som realiteten, ler Borghild.

For etter mange år med vanskeligheter i livet, hadde hun slått fra seg alle tanker om kjærligheten og en å dele livet med.

– Forelskelse og kjærlighet er jo ikke det du tenker på når du er i en slik situasjon som jeg var i. Det eksisterer ikke egentlig, sier hun.

Broen

Det er et drøyt år siden Borghild delte sin helt spesielle historie i «Vårt lille land» på TV 2.

Hun fortalte åpent om flere vanskelige ungdomsår med stor psykisk smerte – som endte med at hun bestemte seg for å avslutte alt.

Fortsatt forstår hun ikke helt hva som skjedde den dagen for drøyt 16 år siden, da hun rømte fra psykiatrisk avdeling på Haukeland sykehus, og dro til Askøybroen for å hoppe i døden.

ASKØY: Borghild dro til Askøybroen for å avslutte livet. Foto: Frank Melhus

– I dag er det helt uvirkelig at jeg har stått utenfor rekkverket på den broen... og… ja.., sa Borghild den gangen.

– Det skulle egentlig vært slutten, men så ble det begynnelsen i stedet. Begynnelsen på et helt nytt liv.

Borghild hoppet og traff vannflaten i 125 km/h. På mirakuløst vis overlevde hun fallet, selv om hun fikk store bruddskader i hele kroppen. Bare minutter senere kom en fritidsbåt tilfeldigvis forbi. Paret som var på båttur fikk Borghild opp i båten, og ringte etter i hjelp. Det reddet livet hennes.

TILBAKE: Da Borghild fortalte sin historie i «Vårt lille land» var hun tilbake på broen for første gang etter at hun hoppet. I Foto: Frank Melhus.

Pål tar kontakt

Etter at «Vårt lille land»-programmet ble sendt var det mange seere som tok kontakt med Borghild. Blant dem var Pål Frostad (41), som en kort periode hadde vært innlagt på psykiatrisk avdeling på Haukeland sykehus samtidig med henne.

– Jeg husket Borghild fra da den gangen. Så jeg sendte henne en melding, forteller Pål.

Han hadde blitt svært berørt av Borghilds historie og ønsket bare å ta kontakt for å formidle det.

Trenger du noen å snakke med? - Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

- Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

- Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15)

- Kors På Halsen: 800 333 21 (hverdager 14-22)

Pål visste ikke at Borghild hadde vært så nær ved å dø den gangen.

For Borghild var det ikke noe spesielt med Pål. Det var mange som tok kontakt. Hun var usikker på om hun husket han fra tiden på Haukeland sykehus. Og sant og si var hun litt avmålt til henvendelsen fra en tidligere medpasient.

– Jeg var litt skeptisk. For det er noe med å lukke kapitler som er tilbakelagt, sier Borghild.

Etter mange år med hard jobbing var hun nå på et annet sted i livet. Borghild var i gang med studier for å bli helsefagarbeider med plan om selv en gang å jobbe i psykiatrien.

Datatrøbbel

Men da hun noen uker senere fikk datatrøbbel i forbindelse med en innlevering av en større oppgave på skolen, kom hun til å tenke på denne Pål. Hadde han ikke nevnt at han hadde utdanningen innen IT, og hadde jobbet med det, husket hun.

Borghild hadde det travelt og var stresset. Deadline for skoleinnleveringen nærmet seg, og datakunnskapene hennes var svært begrenset. Uten kyndig hjelp ville hun ikke klare fristen, innså hun.

Hun bestemte seg for å ringe Pål for å høre om han hadde mulighet til å bistå henne litt. Pål var glad for å være til hjelp.

– Jeg har hjulpet folk tidligere med lignende problemer. Så det syns jeg bare var hyggelig, forteller Pål.

HJELPSOM: Den NITH-utdannede Pål hjalp mer enn gjerne Borghild med hennes dataproblemer. Foto: Pål Schaathun

Det viste seg imidlertid at Borghild trengte mye datahjelp. I leiligheten til Pål i Bergen kom det stadig oppringinger fra Klepp i Rogaland og en frustrert Borghild.

De neste ukene anslår de at de sikkert snakket sammen i telefonen 30-40 timer.

Og innimellom ble det også prat om annet enn IT. Etter hvert begynte Borghild å tenke at Pål virket som en helt spesiell fyr.

Intuisjon

Hvem er denne mannen som bruker all denne tiden på å hjelpe meg med dette, undret hun seg.

– Etter hvert som vi snakket sammen ble jeg mer og mer fascinert av ham, sier Borghild.

– Jeg fikk en følelse av at her kunne det være noe mer. Kall det en intuisjon, ler hun.

Det å tenke på en mann på denne måten var en ny opplevelse for henne, forklarer Borghild.

For når man er så langt nede om hun hadde vært tidligere i livet er det vanskelig å se for seg at man skal finne noen å dele livet med.

– Du ser ingen grunn til at du skal bli elsket, sier Borghild.

– Jeg har alltid tenkt at jeg aldri ville finne noen.

Sjokk

Men nå, etter mange timers telefonsamtaler med den fascinerende og svært datakyndige karen fra Bergen, bestemte hun seg likevel for å gjøre noe hun aldri hadde gjort før.

Hun sendte en sms og spurte rett ut om han trodde det kunne være en mulighet for at det en gang kunne bli noe mer mellom de to.

– Jeg vet ærlig talt ikke hvordan jeg turte det, sier Borghild.

– Men jeg tror han fikk panikk.

SMS: Borghild vet ikke helt hvordan hun turte å sende en så direkte sms til Pål som hun gjorde. Foto: Pål Schaathun

Borghilds sms kom litt brått på Pål, innrømmer han.

– Jeg fikk litt sjokk, det må jeg innrømme, sier Pål.

Han visste ikke helt hva han skulle svare først. Men han tenkte at det var best å være diplomatisk og svarte derfor at han nok ikke hadde tenkt i de baner, men at han ikke ville utelukke noe som helst.

Pål liker ikke å såre mennesker. Og man kan jo aldri vite.

– Men jeg lurte litt på hva slags signaler jeg hadde sendt ut.

Holdt på å gi opp

I ukene som fulgte ble det mange telefonsamtaler og sms-er mellom Bergen og Klepp.

– Jeg skjønte allerede da at dette var noe jeg ville. Så jeg var nok ganske på, ler Borghild.

Hun forsøkte å sjarmere Pål så godt hun kunne, men følte ikke at hun helt fikk den responsen som hun håpet på.

– Jeg holdt rett og slett på å gi opp, sier hun.

Så en dag kom det en hjerte-emoji på slutten av en sms fra Pål. Da skjønte hun at noe var i ferd med å skje.

– Etter hvert begynte jeg å tenke at dette faktisk kunne være noe, ler Pål.

– Jeg fant jo ut at vi er veldig like på mange områder. Vi har deler samme syn på livet, vi har samme tro, samme humor – og det viste seg at vi liker mye av de samme tingene.

De var også begge på et helt annet sted i livet enn da de møttes første gang på Haukeland sykehus for over 15 år siden. Pål hadde utdanning innen IT og jobb i psykiatrien, mens Borghild var i gang med studier og hadde klare planer for et fremtidig yrkesliv.

Flytting og frieri

Etter en lengre periode med daglig flørt over telefonen bestemte Borghild seg for å dra til Bergen på besøk.

– Vi måtte jo finne ut om dette var så bra som vi følte, sier Borghild.

FULL KLAFF: Etter at Borghild besøkte Pål første gang har de vært kjærester. Foto: Pål Schaathun

Det var det. For siden det besøket har Borghild og Pål vært et par.

Og etter noen måneder flyttet Borghild fra leiligheten sin på Klepp til Bergen, for å være nær ham hun følte var drømmemannen.

Ikke lenge etter tok Pål mot til seg. Han fridde.

– Jeg var nervøs. Men tenkte at det bare var å kaste seg ut i det.

– Jeg husker ikke helt hva jeg sa, sier Pål.

Det viktigste var uansett at Borghild svarte ja.

FRIERI: Etter noen måneder kom spørsmålet Borghild hadde ventet på: Vil du gifte deg med meg? Foto: Privat.

– Det har vært en prosess å binde seg til en når du har vært alene hele livet. Det å komme i en posisjon til å elske noen så høyt at du vil dele livet med det mennesket, sier Pål.

– Jeg har aldri kjent på en sånn type forelskelse før. Vi klikker på en dyp måte, sier Borghild.

Spesiell mann

Bryllupet skal stå i april. Borghild har allerede kjøpt brudekjolen.

– Livet med Pål er fantastisk. Han er en spesiell mann. Jeg har aldri vært lykkeligere, sier hun.

FØRSTE JUL: Dette blir den første julen Borghild og Pål skal feire som kjærester. Foto: Pål Schaathun

PAKKE: Og Pål har hatt julegaven til Borghild klar lenge. Foto: Pål Schaathun

Det er nesten litt uvirkelig for henne det som har skjedd, og hun gleder seg til fremtiden med drømmemannen. Først skal de feire sin første jul sammen.

Kontrasten til den fortvilte jenta som stod på Askøybroen for 16 år siden kunne ikke vært større.

– Det at Pål er så glad i meg at han faktisk vil gifte seg med meg, det er ...

Borghild leter etter ordene.

– Jeg hadde aldri sett for meg at noe sånt kunne skje meg. Det er en dimensjon i livet, en bonus, som jeg ikke så komme.

FORELSKET: Borghild forteller at livet har fått en ny dimensjon etter at hun møtte Pål. Foto: Pål Schaathun