Fryktet teststopp før jul i fjor - dette sier helsemyndighetene nå

Flere kommuner melder om svært høyt trykk på teststasjonene i førjulstiden. Helsemyndighetene er ikke bekymret for at folk vil droppe testen de neste dagene.

Lıke før jul i fjor advarte daværende helseminister Bent Høie mot å unngå å teste seg for å slippe karantene på julaften. I år er derimot situasjonen annerledes.

– Det ser ut som testaktiviteten er rekordhøy, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Samtidig påpeker han at de ikke har full oversikt over hvor mange selvtester som faktisk forbrukes hjemme hos folk.

KLAR OPPFORDRING: Espen Rostrup Nakstad ber alle som utvikler symptomer om å teste seg. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Vi forstår at folk er engstelige for at julefeiringen kan ryke, men ber likevel om at alle som får nyoppståtte symptomer tester seg slik at de kan varsle sine nærkontakter. Hvis man får påvist covid-19 har man isolasjonsplikt etter covid-19-forskriften, sier Nakstad.

Tror motivasjonen er høy

Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet, sier at de oppfordrer folk til å teste seg når man har symptomer, og dersom man skal bruke det som et middel for å unngå karantene.

– Er dere bekymret for at folk lar vær å teste seg fordi de ikke vil havne i karantene på julaften?

– Vi har ikke oppfattet det som en utfordring nå fordi folk vet at det er ekstremt rask smittespredning, så jeg tror motivasjonen for å bidra til å ikke spre smitte er ganske høy, sier Stoltenberg.

Helsedirektoratet ser en smitteøkning på mer enn 20 prosent per uke nå.

– Den økningen vil trolig fortsette hvis omikronvarianten får større utbredelse, uavhengig av om det er jul eller ikke. Det som bekymrer oss er at det høye smittepresset inn mot jul kan medføre spredning til eldre familiemedlemmer som er ekstra utsatt, sier Nakstad.

– Alltid fare for at folk ikke følger reglene

I Oslo har det i flere dager vært lange køer utenfor kommunenes drop in-testsentre. Leder for test i Oslo, Silje Thorkildson, sier at test-tallene er stabile sammenlignet med tall fra tidligere i desember.

– Nå ønsker mange å teste seg, hvilket kan være med på å avdekke smitte før jul, sier Thorkildson.

Hun påpeker at det alltid er fare for at folk ikke følger reglene.

– Men vi har tillit til at Oslos befolkning forstår alvoret i situasjonen vi står ovenfor. Oslofolk er flinke til å teste seg og følge regler og retningslinjer satt av nasjonale myndigheter, hvilket er kjempeviktig for å holde smittetallene nede, sier Thorkildsen.

TV 2 skrev torsdag at det tidvis har vært flere dagers ventetid i Oslo kommune for å få PCR-test den siste tiden.

– Mange som tester seg nå

Tove Røsstad, kommuneoverlege i Trondheim, sier at de ikke har opplevd noen nedgang på teststasjonene de siste dagene.

– Snarere tvert i mot, sier Røsstad.

– Frykter dere at færre vil teste seg for å unngå å sitte i karantene i julen?

– Det er vel ikke helt usannsynlig, sier Røsstad.

Samtidig sier hun at kommunen ikke har nok hurtigtester til å teste alle som ønsker det.

IKKE NOK: Kommuneoverlege i Trondheim Tove Røsstad sier at de ikke har nok hurtigtester til alle som ønsker å teste seg. Foto: Annika Byrde/NTB

– Vi må prioritere til dem som har luftveissymptomer og til barn som er nærkontakter. Voksne nærkontakter tilbys PCR-spyttetest. Det er mange som tester seg med PCR-test nå, noe som gir press på analysekapasiteten på sykehuset laboratorium, sier Røsstad.

– De riktige personene som tester seg

Asker kommune opplever stor pågang av innbyggere som ønsker å teste seg og har ikke opplevd noen nedgang de siste dagene.

– Det gjennomføres over 4000 PCR-tester hver uke, 24 prosent av disse er positive. Det betyr at det er de riktige personene som tester seg, sier kommuneoverlege i Asker Meera Grepp.

Hun forteller at situasjonen blir krevende dersom de må teste flere enn de gjør i dag.

– Vi jobber nå med å øke testkapasiteten i kommunen, sier Grepp.

Også i Kristiansand opplever de stor pågang på teststasjonene i juleinnspurten.

– Torsdag åpnet vi et nytt testsenter, og dette vil doble testkapasiteten. Vi har også tilstrekkelig antall selvtester, sier kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik til TV 2.

Bodø: – Kan fortsatt ta i mot alle

I Bodø ser ikke kommuneoverlege Ole Kristian Losvik noen grunn til å tro at folk lar være å teste seg.

– Tvert i mot så virker det som om folk viser god omsorg for andre, gjennom å følge test-anbefalingene, sier han.

Kommunen har for tiden fortsatt god kapasitet på teststasjonene.

– Vi kan fortsatt ta i mot alle. Alle med symptomer, som er nærkontakter, som reiser inn til landet eller av annen grunn blir anbefalt å teste seg er alltid velkommen til test hos oss, sier Losvik.

Helsesjef i Stavanger kommune Runar Johannessen sier at de ikke har opplevd noen nedgang de siste dagene, heller motsatt.

– Foreløpig har vi kapasitet til å teste alle, og får svar i løpet av et drøyt døgn, men må i samarbeid med sykehuslaboratoriet planlegge hvordan vi skal gi anbefalinger fremover. Både hurtigtester og PCR testing har begrensinger i kapasitet, sier han.

KAPASITET: Stavanger kommune sier at de foreløpig har kapasitet til å teste alle som ønsker det, men må planlegge for anbefalinger fremover.

Anbefaler å bestille time

Oslo kommune anbefaler nå at man bestiller time for testing, men også da kan man risikere å måtte vente en stund før man får komme.

– Det kommer litt an på om du tar den timen du får tilbudt eller ikke. Hvis du kan stille hvor som helst, får du stort sett time på et døgn. Men vi ser også at det tar to og noen ganger tre dager, sier Miert Skjoldborg Lindboe, kommuneoverlege i Oslo.

På drop in-stasjonene kan man risikere å vente opptil et par timer.

– Det er stor pågang særlig midt på dagen og mot dagens slutt. Køene varierer fra opptil et par timer til ganske kort tid.