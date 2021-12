Stoltenberg om nye tiltak før jul: – Det er ikke planen

FHI-Direktør Camilla Stoltenberg sier at de ikke planlegger å sette inn nye tiltak før jul. Samtidig er hun klar på at situasjonen raskt kan endre seg.

Aldri før har smitten vært så høy, og aldri før har så mange koronapasienter vært innlagt på sykehus som i desember.

Selv om den utfordrende smittesituasjonen skyldes deltavarianten, er FHI særlig bekymret for at omikron vil ta over.

– I øyeblikket er omikron en stor trussel, fordi smittespredningen er så rask og mange kan bli syke samtidig. Da får vi problemer med å drifte helsetjenestene og samfunnet, og det vil ramme den enkelte hardt, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Tidligere i uken slo risikorapporten til FHI alarm om at omikron i verste fall kan føre til 200 innleggelser og 200.000 smittede daglig, dersom tiltak ikke har effekt.

Stoltenberg forteller at de er usikre på tallene i rapporten, men at modelleringer i Norge, Danmark og Storbritannia peker på samme utvikling.

– Grafene går rett til værs. Å gi et nøyaktig tall er vanskelig, men at mange vil bli smittet, er det ingen tvil om, sier hun.

Planlegger ikke nye tiltak nå

Natt til onsdag ble det innført en rekke nye tiltak i Norge, blant annet nasjonal skjenkestopp og en anbefaling om færrest mulig nærkontakter.

Mens noen mener tiltakene er for milde, sørger andre over det de opplever er en ny nedstengning.

FHI forteller at situasjonen er svært usikker og at de kontinuerlig vurderer behovet for nye tiltak.

– Vi vurderer alltid flere tiltak, selvsagt i denne situasjonen. Vi må ha planene klare for hva som trengs hvis det er behov for enda flere tiltak, sier Stoltenberg.

Samtidig kommer hun med en gladnyhet til alle som bekymrer seg for at ytterligere innstramninger skal sette en stopper for julefeiringen.

– Vil det komme nye tiltak før jul?

– Ikke etter planen, men vi kan ikke utelukke noen ting. Her skjer endringene så raskt, sier Stoltenberg.

Hun viser til at virusvarianten er svært smittsom og anslått å doble antall smittetilfeller hver andre eller tredje dag.

– Det er uhyre raskt. Derfor vet vi ikke hvordan det vil utvikle seg, men det er ikke planen å innføre nye tiltak før jul, sier hun.

TILTAK: Camilla Stoltenberg understreker at hvor flinke nordmenn er til å følge tiltakene vil bli avgjørende for situasjonen fremover. Foto: Aage Aune / TV 2

Vil komme justeringer

Først og fremst ønsker helsemyndighetene å se effekten av tiltakene som allerede er innført.

– Vi må vente og se om tiltakene virker. Alle regler og anbefalinger er avhengig av folks egen innsats og hva folk faktisk gjør. Vi skal se så få som mulig og bare velge noen få nærkontakter. Å være lite sosial i en periode som dette, er krevende, sier Stoltenberg.

Selv om det foreløpig ikke er planlagt å innføre nye tiltak, mener direktøren at vi må vi belage oss på at det kan komme justeringer.

– Vi må være åpne for justeringer av tiltakene, da vi ser at de ikke alltid fungerer i praksis.

Stoltenberg viser blant annet til at skolene i Oslo kommune så seg nødt til å innføre hjemmeskole på grunn av smittesituasjon.

– Vurdering av tiltak er det behov for hele veien, og justering av tiltak vil det være behov for.

Et mulig håp

Stoltenberg mener situasjonen er alvorlig, men er også opptatt av å formidle at det kan finnes lyspunkter.

– Vi står i en helt spesiell situasjon med en så smittsom variant, men det kan også være noen lyspunkter. Det kan være håp om at dette er en variant som ikke så ofte gir alvorlig sykdom. Dersom risikoen for hver enkelt viser seg å være lavere lavere, er det en veldig god nyhet, sier direktøren.