Reddit vil på børs

Reddit opplyser i en uttalelse at selskapet ennå ikke har besluttet hvor mange aksjer som skal tilbys eller hvilken pris aksjen skal få.

Reddit ble etablert i 2005 av to studenter fra delstaten Virginia. Diskusjonsplattformen ble i 2006 kjøpt av Conde Nast, utgiver av blant annet Vogue, The New Yorker og Vanity Fair. I 2011 ble Reddit et uavhengig datterselskap.

