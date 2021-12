Drapet på Star(1): Stemor dømt til livstid i fengsel

I september i fjor døde 16 måneder gamle Star Hobson av hjertestans på et sykehus i West Yorkshire i England. I nesten et år levde hun under grov omsorgssvikt og mishandling fra moren Frankie Smith(20) og stemoren, Savannah Brockhill(28).

Onsdag ble Brockhill dømt til livstid i fengsel med en minstetid på 25 år, for å ha drept Star. Mens moren Frankie ble dømt til åtte år for å ha forårsaket eller tillatt datterens død, skriver The Guardian.

– Hun var 16 måneder gammel da hun ble myrdet. Hennes korte liv var preget av omsorgssvikt, grusomhet og skade, sa dommer Justice Lambert i retten da dommen falt.

Lambert sa Star døde av et slag eller spark som hadde påført ettåringen «katastrofale» skader som var umulig å overleve. Hun understreket samtidig at at den dødelige volden ikke var en isolert hendelse.

– Hun ble også behandlet med, i beste fall, ubarmhjertig likegyldighet, av dere begge, og ved mange anledninger med åpenhjertig grusomhet, sa hun til de to domfelte mødrene i retten.

Både Smith og Brockhill har nektet for drapet.

NEKTER: Stars mor Frankie (t.v.) og Savannah møttes i november 2019. Det tok ikke lang tid før familie og venner merket at Smith var besatt av og underlagt kjæresten, og at Brockhill hadde et voldsomt temperament. Foto: Facebook

Grufulle Google-funn

Under rettssaken ble det ble vist bilder og videoer som dokumenterte flere tilfeller av mishandling. Brockhills søkehistorikk på Google ble også et sentralt bevis for en domfellelse. Flere ganger etter at stemoren mishandlet Star, søkte hun i etterkant på Google etter måter å skjule mishandlingen.

«Kan man død av å bli slått pusten ut av?», «Kvalm etter hodeskade», «Hvordan få ned hevelser?» og «Tegn på en misbrukt baby», var noen av søkene, ifølge avisen The Guardian. På dagen da Star døde, søkte Brockhill på «Babyer i sjokk» og «Hvordan få babyer ut av sjokk?».

Brockhill nektet for at hun slo Star så hardt at hun døde. Hun mente det var mer sannsynlig at ettåringen hadde falt fra sofaen.

I juni 2020 la paret rundt en «humoristisk» video, redigert med musikk og tekst, av en utslitt Star som faller med hode først ned fra en stol. En overvåkningsvideo viser også at Smith drar datteren langs asfalten med et tau.

Kun dager før dette, fanget et overvåkningskamera opp at Brockhill slo stedatteren 21 ganger, noe som resulterte i at ettåringen brakk benet. Brockhill uttalte i retten at videoen ikke var ekte, men innrømmet derimot å ha fiket til Star på kinnet én gang.

Flere bekymringsmeldinger

I løpet av våren og sommeren 2020 fikk sosialtjenesten bekymringsmeldinger fra venner og familie, som var bekymret fordi Star hadde flere blåmerker, hadde gått ned i vekt og var redd.

Totalt ble det sendt fem bekymringsmeldinger mellom januar og september 2020, den siste kun uker før dødsfallet. Samme dag som Star døde, skulle sosialtjenesten komme på tilsyn, skriver The Guardian.

– Vi vil aldri komme over tapet av Star. Måten det skjedde med henne, tar livet av oss. Det kunne vært unngått, hadde de handlet tidligere, sier Stars oldefar i et intervju med BBC.

Sosialtjenesten i Bradford har vist til en rapport hvor det framgår at avdelingen involvert i Stars sak, har slitt med stor saksmengde, underbemanning og høye krav.

– Vi må beskytte barna våre fra disse barbariske forbrytelsene og forsikre oss om at vi lærer av dette, sa statsminister Boris Johnsen etter at Stars forsørgere ble funnet skyldig.

Lignende drap samme år

Drapet på Star ligner et annet drap i England fra 2020. I fjor døde også seks år gamle Arthur Labinjo-Hughes fra byen Solihull etter å ha blitt utsatt for mishandling av sin far og stemor over flere måneder.

I mars 2020, samtidig som Storbritannia stengte ned, flyttet seksåringen og faren Thomas Hughes inn med farens nye kjæreste, Emma Taustin. Arthur ble raskt offer for et regime med streng disiplin og straff, skriver BBC News.

MINNES ARTHUR: Folk i Arthurs nærmiljø er dypt berørt av saken. Foto: Images via Reuters/Jason Cairnduff

Arthur ble fjernet fra soverommet han hadde delt med Taustins biologiske barn og måtte sove på gulvet i stua. Seksåringen ble regelmessig tvunget til å stå alene i gangen i opptil 14 timer i døgnet, hvorpå han fikk ytterligere straff hvis han prøvde å sette seg ned. Han ble ble isolert fra storfamilien, slått, sultet og fratatt vann. Taustin skal også ha dekket maten hans med salt, så den ble uspiselig.

Overvåkningsvideoer fra familiens hjem dokumenterer noe av mishandlingen mot seksåringen. I en video kan man høre Arthur gråte i fortvilelse og si «ingen elsker meg» og «ingen kommer til å mate meg», skriver BBC.

Livstidsdom

Arthur døde etter en voldshendelse da han var hjemme alene med stemoren, 16. juni i fjor. Hun har ikke gitt en forklaring på hva hun gjorde for å påføre seksåringen en dødelig hjerneskade, men eksperter sier skadene er forenelig med at han har blitt ristet hardt og at hodet hans er slått mot veggen eller i gulvet gjentatte ganger.

Taustin ble dømt til livstid med minstetid på 29 år. Arthurs far ble dømt til 21 år i fengsel. Dommene skal sees på på nytt for å vurdere om de er for milde, skriver BBC.

Også i denne saken var sosialtjenesten og politiet involvert før barnet ble drept. Nå er det igangsatt en stor saksgjennomgang etter at sosialarbeidere besøkte huset i månedene før han døde og ikke fant noen grunn til bekymring.

Statsminister Boris Johnson har sagt at alle steiner skal snus for å finne ut hva som gikk galt i saken.