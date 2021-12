Bodde sammen i USA - nå er bestekompisene klare for Eliteserien

Diego Campos og Iman Mafi delte en tårevåt klem etter at opprykket til Eliteserien 2022 ble sikret onsdag kveld.

– Dette er fotball! Det er en utrolig følelse. Jeg snakket akkurat med familien. Å gjøre dette i hundreårsjubileet til klubben… Det betyr så mye å se Arne. Dere forstår ikke hvor mye det betyr for meg å komme hit og oppleve dette, sa Diego Campos til TV 2 etter å ha sendt sitt Jerv til Eliteserien på bekostning av Brann.

Costaricaneren så lettere sjokkert ut etter bragden, han selv beskriver som «utrolig».

I februar 2020 signerte Campos for Grimstad-klubben. Da var målet å spille toppfotball. Onsdag kveld klarte han å oppnå det målet. Det skjedde sammen med sin bestekompis Iman Mafi.

Ble hentet til klubben av bestekompisen

De to studerte sammen på Clemton University i Sør-Carolina i USA. Campos forteller at Mafi ble uteksaminert ett år tidligere enn seg selv og dro da hjem til Norge. Campos ble tatt opp til Chicago Fire og spilte to år som høyreback i MLS.

– Da jeg var ferdig i MLS, tok han kontakt og spurte meg om situasjonen. Jeg ønsket noe annerledes. Jeg ville kjempe om noe. Han fortalte meg om Jerv, forklarer Campos.

Han sier kompisen har gjort alt for ham.

– Hadde det ikke vært for ham hadde ting sett annerledes ut. Da hadde jeg ikke vært her. Jeg skylder ham mye og han er min bestevenn.

– Håper å beholde ham

Iman Mafi var i Jerv da de var for breddeklubb å regne. Etter å ha møtt Campos under sitt opphold på college i USA, forteller Mafi at han spilte en stor rolle i å hente costaricaneren til Jerv.

Han sa til bestekompisen at han skulle spille ett år i Jerv og så ta steget videre. Nå håper han å beholde 26-åringen i Jerv for Eliteserie-spill i 2022.

– Vi hadde en god klem utpå der med litt tårer. Det betyr mye. En ting er å gjøre det med Jerv. En annen ting er å gjøre det med dine bestekompiser. Det er helt rått! Jeg kan nevne hele laget, men Diego har jeg kjent i x antall år nå, sier Mafi og smiler.

Han beskriver Campos som en bror, og har også vært i Costa Rica og møtt familien til 26-åringen.

– Faren til Diego kan jeg nærmest si er faren min. Jeg elsker ham og hele familien hans. Da jeg fikk muligheten til å få ham ned hit så visste jeg at han var en enorm spiller. Det viste han også mot Brann, sier Mafi.

– Kan være en profil

TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen, sier Campos i likhet med Willis Furtado, er en spiller som på sitt beste kan være en profil i Eliteserien.

– Det er kvalitetsspillere. Styrken til Jerv er likevel først og fremst det kollektive. Det er en lojal og hardtarbeidende gjeng, sier Mathisen, som mener Jervs opprykk er fortjent.

– De har vært hardtarbeidende og nøye. De har vært grundige i den jobben de har gjort med tanke på spillerlogistikk og aldri brukt mer penger enn de kan forsvare å bruke, sier Mathisen, som også peker på at sørlandslaget har vært nære opprykk tidligere.

Eksperten sier Jerv kommer til å være blant de svakeste lagene i neste års Eliteserie.

– Det tror jeg de selv er innforstått med, og at de ser på dette som en eventyrsesong. Man har samtidig sett tidligere at nyopprykkede lag har klart se fint. Nivåforskjellene mellom de beste lagene i Obos-ligaen og de svakeste i Eliteserien, er ikke veldig stor, sier han.