Brann-sjefen: – Hvis dette er nivået i Obosligaen, vinner vi den lett

– Det er jo for jævlig. Det er jo trist. Jeg er lei meg på hele byens vegne. Vi må samles i bånn og bygge på nytt igjen. Det er ikke noe annet å gjøre. Enhver krise skaper nye muligheter, sier Branns styreleder Birger Grevstad jr.

Han tar likevel med seg et lyspunkt fra marerittkvelden.

– Hvis dette er nivået i Obosligaen, så vinner vi Obosligaen lett. Vi var bare uheldig. Vi var ikke flinke nok foran mål, sier styrelederen.

Sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen har tidligere varslet at Brann skal ha en kraftig evaluering av sesongen.

Den blir trolig lang og omfattende.

Fotball-flaggskipet i Norges nest største by har nemlig lagt bak seg en sesong som trolig hadde fortjent både én og to oppfølgere om den ble utgitt i bokform.

Trenersparking, sportssjefsparking, kunstgressdebatt, nachspiel-skandalen og toppen av kransekaken. Et nedrykk.

– Kjenner på skam og flauhet

Nedrykket koster trolig Brann 20 millioner kroner

«2021 har vært Branns verste år i fredstid», skrev BTs Anders Pamer på kommentatorplass etter at nedrykket var et faktum.

Overfor Bergens Tidende sier Grevstad at han ikke har planer om å trekke seg. Han sier også at daglig leder Vibeke Johannesen har 100 prosent støtte.

Torsdag venter likevel det første styremøtet etter at nedrykket ble et faktum. Der vil hovedfokuset være budsjetter og planlegging for et år i Obosligaen.

– Vi skal gå gjennom budsjetter. Vi skal se hvordan vi får tingene til å henge sammen i 2022. Samtidig skal vi satse slik at vi rykker opp så raskt som mulig, sier Grevstad til TV 2.

HEKTISK ÅR: Vibeke Johannesen har ledet Brann gjennom et svært hektisk år. Foto: Marit Hommedal

Den som har det øverste ansvaret i Sportsklubben Brann er daglig leder Vibeke Johannesen. Hun uttalte i forrige uke til TV 2 at et nedrykk trolig vil koste Brann 20 millioner kroner.

Litt over 20 millioner kroner. Det var Jervs budsjett denne sesongen.

Kampen som sørget for nedrykk oppsummerer Johannesen slik:

– Det var en følelsesmessig berg-og-dal-bane. Det var håp og fortvilelse om hverandre. Det er utrolig leit for spillerne og supporterne som har det tungt i kveld.

– Hva blir konsekvensene nå?

– Vi må redusere inntektene våre. Vi må jobbe med å redusere kostnadene. Vi har jobbet med det over en tid. Nå må vi makulere Eliteserie-budsjettet og hente frem Obos-budsjettet. Det arbeidet må starte i morgen, sier Johannesen.