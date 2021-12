Sandstø hylles etter sensasjonen

Arne Sandstø (55) har ledet lille Jerv til øverste nivå i norsk fotball for første gang i klubbens historie. Det skjedde i Grimstad-klubbens 100-årsjubileum.

– Han har jobbet med dette laget i lang tid, og det at han rykker opp med det budsjettet de har i Grimstad, er vanvittig imponerende, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Sandstø har ledet klubben siden 2016. Etter to straffesparkonkurranser i kvaliken har han tatt dem til Eliteserien.

– Det er helt sinnssykt. Det er helt uvirkelig! Vi er så små i dette selskapet her, sier Sandstø til TV 2.

– Er det personlig stolthet knyttet til dette opprykket?

– Ja, jeg tror ikke det er så veldig mange som hadde klart denne bragden her, det må jeg helt ærlig si. Jeg har vært med i veldig, veldig mange år, og stort sett vært i de to øverste nivåene, så det er deilig å lykkes med en liten klubb som ingen har tro på og rykke opp, svarer Sandstø.

Se høydepunktene fra den dramatiske kvaliken mot Brann øverst.

– Hvordan er pulsen nå?

– Jeg har frysninger i hele kroppen. Jeg tror ikke det går helt inn over oss før vi nærmer oss Grimstad – det er 3,5 timer til. Fotball er følelser, og den her skal vi nyte ass. VI skal ikke nyte i én eller to dager, vi skal nyte helt til mandag! Men så begynner det en sinnssyk jobb med tanke på å gjøre oss litt mer rustet til det som venter, varsler suksesstreneren.

I SKYENE: Tomålsscorer Diego Campos og Arne Sandstø etter kvalikbragden mot Brann. Foto: Heiko Junge

Mathisen, som kjenner til fotballen på Sørlandet bedre enn de fleste, tror Sandstø må fortsette å jobbe med begrensede ressurser i Eliteserien.

– Jerv har folk i miljøet som har enorm med penger, men det er ikke slik at de spytter inn millioner av kroner hvert eneste år – og det tror jeg heller ikke kommer til å skje selv om det nå ble opprykk, spår Mathisen.

– Klubben kommer nok til å bli driftet på ganske lik måte som tidligere, men det kreves naturligvis forsterkninger og ekstra ressurser om de skal være en del av Eliteserien også i 2023. Dette er rett og slett et eventyr for Jerv, og personlig synes jeg det er utrolig gøy at de endelig lykkes med opprykk til Eliteserien etter å ha jobbet så godt i så mange år, fortsetter den tidligere Start-profilen.

TIL ELITEN: Stemningen stod naturligvis i taket etter det historiske opprykket. Foto: Heiko Junge

Sandstø er selv rask ved å trekke frem dem rundt seg.

– Det er meg, og så har jeg et par stykker som jobber ræven av seg i teamet. Sammen med spillergruppen har vi har skapt en kultur i Jerv som aldri har vært lignende i denne klubben før. Og summen av dette her har gjort at vi rykker opp, og det er gjort en jækla bra jobb, rett og slett, mener bergenseren.



– Vi må få en slagkraftig stall inn mot neste sesong som gjør at det er realistisk at vi overlever, fortsetter han.