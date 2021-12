Fikk slakt forrige gang Brann rykket ned – ble den store helten i kvalikdramaet

– Øystein Øvretveit spiller sitt livs kamp, og det er ingen tvil om at det er han som er den aller største helten på Intility i kveld, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Sotrastrilen spilte for Brann forrige gang bergenserne rykket ned. Da fikk han hard medfart etter kvalikfiaskoen mot Mjøndalen.

I Bergens Tidende fikk han ener på spillerbørsen.

Onsdag ble han den store helten mot gamleklubben. Øvretveit reddet to straffespark i ordinær tid, i tillegg til flere gode redninger.

Så reddet han to til i straffesparkkonkurransen.

– Går det an å delta i noe mer dramatisk på en fotballbane?

– Nei, det gjør det faktisk ikke. Ikke i det hele tatt. Fire strafferedninger? Det er personlig rekord, altså, sier en ekstatisk Øvretveit til Discovery.

TV 2s fotballekspert hyller målvakten.

– Han fortjener 10-er på børsen i morgendagens aviser, mener Mathisen.

– Det å redde to straffespark i én og samme kamp er det ikke mange keepere som får oppleve, og han gjør det i tidenes viktigste kamp for både Jerv og sin egen del. Det første straffesparket fra Finne er svakt, men den redningen han leverer på Rasmussens straffespark er verdensklasse. I tillegg har han flere gode redninger og involveringer, og dette ble rett og slett en perfekt kamp for den tidligere Brann-keeperen, konstaterer den tidligere Start-profilen.

Jerv-trener Arne Sandstø er i skyene etter opprykket.

– Hva skal vi si? Det er helt vanvittig. Vi har griseflaks i 90 minutter, men så får vi litt momentum vi også. Også skjer jo det som skjer – og det er jo helt unikt, sier Sandstø til Discovery.