2020 går mot slutten – og vi i Broom benytter som vanlig anledningen til å oppsummere og mimre litt.

Nå skal du få lese hva de ulike medlemmene i Broom-redaksjonen husker aller best fra året som har gått.

I dag er det redaktør Knut Skogstad sin tur. Her er hans historie:

– Ja, hallo. Jeg står her på ladestasjonen deres på Fåvang. Alt ser riktig ut, men bilen får ikke kontakt med laderen... Kan du hjelpe?

– Et øyeblikk bare...

(Som blir til to, så tre øyeblikk. Så kommer personen i den andre enden tilbake)

– Alt ser riktig ut her. Jeg kan restarte laderen, så prøver du igjen om noen minutter.

Som sagt så gjort, Vi venter noen minutter, kobler til igjen. Men nei: Fortsatt ingen kontakt med laderen.

Det er helt sikkert hyggelige ting å si om det lille tetttstedet Fåvang i Gudbrandsdalen. Men på en iskald fredag ettermiddag i november er de ikke spesielt fremtredende. I alle fall ikke når du står på en ganske gudsforlatt ladeplass, med en bil som trenger strøm og en lader som ikke vil snakke med bilen.

Elbil-lading på Fåvang, dette er fra en tidligere stopp her, da alt faktisk fungerte!

Vi er forsøkskaniner

Vi er fire karer på vei til guttetur (eller kanskje heter det herretur i vår alder?) og egentlig skulle vi vært på hytta nå. Ja, kanskje til og med sittet med noe godt foran peisen. Men så kjører vi elbil og den har brukt mer strøm enn jeg hadde forventet, og dermed MÅ vi lade for å være sikre på å komme helt opp til hytta.

Det ordner seg til slutt, på en annen lader, fra en annen operatør. Men akkurat dette problemet har jeg hatt flere ganger i år. Og det understreker virkelig at vi nordmenn på mange måter er forsøkskaniner i det store skiftet til elbiler. Det er altfor mye som ikke fungerer, som ikke er brukervennlig og som skaper frustrasjon og problemer.

200 nye elbiler ut på norske veier – hver dag

Men Tesla klarer det...

Jeg har sans for lister. Her er en liten på det som irriterer meg med lading av elbil:

1. Køer og ventetid på utfartsdager. Å sitte i kø og vente på at noen skal presse inn de aller siste kilowattene før de ENDELIG kobler fra og kjører videre. Det er meningsløs tidsbruk, det!

2. Jungelen av apper og brikker. Hvorfor i alle dager skal det ikke gå an å betale med kort når du lader elbil? Det er tross alt mulig for det meste annet her i verden.

3. Tekniske problemer. Ladere som ikke virker eller som ikke får kontakt med bilen. Når opplevde du sist at en bensin- eller dieselpumpe ikke virket? Nei, ikke jeg heller...

I sum er dette ting som gjør det helt unødvendig tungvint å ha elbil. Det går kjempefint hvis du bare lader hjemme (eller i mange tilfeller: Har Tesla. Av en eller annen mistenkelig grunn virker det som deres ladestasjoner bare fungerer. Og det er mange av dem).

Mener Tesla lykkes mye bedre enn den norske staten

Bil under teppe: Her er det like før Toyotas nye elbil bZ4X (FOR et navn!) skal debutere i Belgia.

Korona og hjemmekontor

Hvorfor er det sånn? Jo, fordi vi er så tidlig ute med elbiler. Alt fra biler til ladesystemer er rett og slett ikke ferdig utviklet ennå. Men når norske politikere har pøst ut penger for å gjøre det så gunstig å kjøpe elbil at mange føler de ikke har noe valg: Da hopper vi på – og gjør jobben med å teste ut dette for resten av verden.

Men bare vent til store europeiske markeder som Tyskland, Frankrike og Storbritannia skal over på elbiler. Da må dette fungere på en helt annen måte. Hvis ikke, kan det spøke for hele overgangen fra fossilt til elektrisk. Det vil i så fall være et skikkelig skudd for baugen for både politikere og bilbransje.

I år har vi laget Podcast i Broom, like før jul hadde vi også besøk av selveste Broom-Larssen.

Nok klaging: Bortsett fra litt elbil-frustrasjon har mitt 2021 vært et veldig bra år! Joda, det har vært korona og hjemmekontor, lite reising og ingen ferie med sol og strender langt sør i Europa. Men det vært fint likevel. Jeg er en av dem som trives på hjemmekontor.

Over 1.500 artikler

To dager i uka har den lille gjengen i Broom vært samlet på kontoret vårt. Vi har fått til veldig mye sammen. Jobbet hardt, satt trafikkrekorder vært på tur sammen (Helt til Sverige og naturligvis med bil).

Vi har produsert over 1.500 artikler og videoer. Mats, Vegard, Benny evigunge frilanser Frank og jeg har stått for det. (Frank har forresten gitt ut bok i år, den anbefales!)

Men den viktigste personen i Broom er ikke noen av oss. Det er salgssjef Øyvind som sørger for å få inn pengene som gjør at du kan lese alle artiklene og se alle videoene våre – fullstendig gratis. Tenk det!

Påbudt med munnbind, det er noe vi har blitt godt vant til de siste årene.

To biler sto ut i år

Jeg har vært så heldig å få teste massevis av nye biler i år. Ja, jeg rakk også to jobbturer til utlandet i høst, før alt stengte ned igjen. Tilfeldigvis til Belgia begge ganger.

Første gang var for å få kjøre nye Volvo C40 og besøke fabrikken til Volvo i Belgia. Andre gang var stort informasjonsmøte med Toyota, der de fortalte om teknologi, bilmodeller og planer for de neste årene. Da ble forresten flyet hjem med SAS korona-kansellert, men det ordnet seg det også.

Av alle bilene jeg har kjørt i år er det to som står ut. De er også omtrent så forskjellige som biler kan bli.

Gjett om den vekker oppsikt, blant både små og store!

Primitiv og grovbygd

Den første er Ford Mustang Mach-1. I et år der elektriske Mach-E har solgt i tusentall her hjemme, er dette noe helt, helt annet.

Skal vi ta noen hyggelige fakta? Jo, her finner vi en 5-liters V8-motor under panseret. Den yter 460 hestekrefter, girkassen er en sekstrinns manuell. 0-100 km/t går unna på 4,6 sekunder. Og lyden – den er magisk!

Den er både mer primitiv og mer grovbygd enn de beste konkurrentene fra Tyskland. Men det Mustangen mangler her, tar den igjen på sjel og personlighet.

VW har kommet med en helt ny Multivan, den er også en forsmak på noe annet og spennende.

Det samme interiøret

Så var det den andre bilen. Og her må jeg forklare litt først: En av bilene jeg virkelig gleder meg til neste år kommer fra Volkswagen og heter ID.Buzz. Det er hippiebussen som endelig skal komme tilbake, 20 år etter at VW viste den første konseptversjonen av den.

Jeg krysser fingre for at Volkswagen virkelig gjør den så kul og særpreget som en slik modell fortjener å være, både utenpå og inni.

Og apropos inni: Det fikk jeg en solid forsmak nå før jul, da jeg testet nye VW Multivan. «Ingen kommentar», er svaret når jeg spør importøren om interiøret i disse to bilene er tilnærmet det samme. Men det vil overraske meg stort om det ikke er det.

– Den kuleste bilen vi noen gang har hatt

Og her er ting på stell. Setene sklir på smarte skinner, de kan felles ned, klappes sammen eller tas helt ut. Det smarte bordet går også på skinner og kan justeres i høyden.

Ungene elsket den:

– Pappa dette er den kuleste bilen vi noen gang har hatt. Kan vi ikke kjøpe den, spurte 11-åringen min etter første kjøretur.

Multivan gjorde mer inntrykk enn Bentley Bentayga, Range Rover Sport og Mustang Mach-1. Ja, mer enn noen andre biler ungene mine har vært med og kjørt de siste årene. Da tenker jeg VW har gjort noe riktig.

Multivan har et av de smarteste bilinteriørene noensinne. Dette får vi også i kommende ID.BUZZ.

Solgte svigerfars Mercedes

I 2021 setter vi rekord for nybilsalg i Norge. Jeg har ikke bidratt til den. Privat kjører jeg fortsatt Ford S-Max med dieselmotor. Planen er å gå over til en elektrisk «hovedbil» om ikke lenge, men den må innfri et absolutt krav: Få oss helt opp på hytta på Venabygdsfjellet, uten å lade. Også når det er 20 minus. Og det er det sannelig ikke mange elbiler som klarer ennå. Så det er nok ganske gode muligheter for at det står en S-Max ute på hyttetunet også neste jul.

Svigerfars gamle Mercedes fikk et nytt hjem i år.

Men om jeg ikke har kjøpt bil, har jeg i alle fall vært sterkt delaktig i å selge. Jeg hjalp nemlig svigerfar med å selge hans 1995-modell Mercedes E-Klasse i år. En skikkelig godbil som hadde vært bil nummer to de siste 15 årene.

Det tok ikke veldig lang tid før dette spørsmålet dukket opp via Finn: «Kan du garantere at det ikke er noe rust på den?».

Det er da det er fristende å svare «Ja, selvfølgelig kan jeg garantere det. Du tror vel ikke det kan være noe rust på en 25 år gammel bil?».

Vi solgte ikke til den karen. Derimot dukket det opp en annen som hadde en eldre E-Klasse fra før, som tydeligvis kjente modellen ut og inn og ville gi den et trygt og godt liv videre. Sånn skal det være!

Å starte bilferien med ferge - det blir aldri feil!

Ingen rekkeviddeangst i år

Et annet fint minne fra året som snart er over: Korona-optimist Knut hadde kjøpt flybilletter til Portugal i juli. Den turen måtte vi bare avlyse. Da ble det i stedet bilferie, først til Danmark, så til Sverige. Det å pakke bilen til ferietur, stå opp tidlig, kjøre til fergeleiet og så rulle i land i Danmark noen timer senere. Det er en helt spesiell følelse, mye mer reise-følelse enn å bare gå ombord i et fly og forflytte seg flere hundre mil på den samme tiden.

Neste sommer håper jeg på Portugal igjen. Men det skal også bli bilferie de kommende årene, noe bra har det kommet ut av koronatiden!

1. januar 2021 startet jeg dagen med å gå på ski til Venabu Fjellhotell og hente en Volvo XC40 som hadde stått til lading der (den fant nemlig ikke helt tonen med strømnettet på hytta). Det blir skitur i år også, men ikke for å hente bil. Den står nemlig klar med nesten 1.000 kilometer rekkevidde på diesel. Det bør holde til et godt stykke inn i det nye og spennende året vi har foran oss!

Ett stykk ganske frossen dieselbil er snart klar for hjemtur - og et nytt år!

