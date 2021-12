Bystyret har vedtatt at bybanen skal gå over Bryggen

Flertallet i bystyret i Bergen har snudd og i bystyremøtet onsdag vedtok politikerne å legge bybanen over Bryggen i stedet for i tunnel gjennom sentrum.

Vedtaket ble gjort med én stemmes overvekt, skriver Bergens Tidende.

Årsaken til at bystyret nå har snudd er at Rødts Odd Arild Viste har brutt med partiet sitt i saken. Sammen med utbryterne Steinulf Tungesvik og Stig Torgersen fra Senterpartiet er det dermed flertall for byrådets bybaneløsning over Bryggen.

Uavhengig representant i bystyret, Tor Woldseth, sier til avisa at han ikke tror saken er avgjort med onsdagens vedtak.

– I dag vinner de kampen. Men det gjenstår å se hvem som vinner krigen, sier han.

Forlengning av banen til Åsane har vært et meget omdiskutert tema, og det førte til at byrådet nylig gikk av etter å ha tapt avstemningen om trasévalget i bystyret.

Etter at de to Sp-representantene og den ene Rødt-representanten snudde i saken ble det imidlertid 4. desember signert en avtale om Bryggen-alternativer mellom dem og de gamle byrådspartiene, og 6. desember ble et nytt Valhammer-byråd i Bergen konstituert.

I avtalen med utbryterne heter det blant annet at det ikke skal oppføres kjøreledninger på Bryggen.



Det vil innebære at de skal kjøre på batteri på denne strekningen. I tillegg skal det sikres et godt, sammenhengende sykkeltilbud langs Bryggen.