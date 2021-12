– Stor, stillegående og komfortabel. Dette er fortsatt en veldig bra bil, tenker jeg når jeg parkerer dette Mondeo-eksemplaret utenfor nærbutikken.

– Men du verden, den ser sannelig anonym ut, tenker jeg når jeg kommer ut igjen og slenger inn handleposene.

Det er nok ett av problemene Ford Mondeo har hatt de siste årene. Ett, men ikke det største. Mer om det snart.

Bilen jeg har fått kjøre noen dager før jul er en 2021-modell Ford Mondeo Titanium med 2-liters dieselmotor på 150 hestekrefter. Den er registrert helt i slutten av august i år, dermed blir den også en av de siste, nye Mondeoene her til lands.

For i tilfelle du ikke har fått det med deg: 2021 er det aller siste året for Ford Mondeo i Norge. Den forsvinner – og blir ikke erstattet.

Prislappen forteller egentlig ganske mye om at Mondeo ikke lenger passer så godt inn i det norske bilmarkedet – eller i avgiftssystemet vårt: 584.340 kroner, og det er før vinterhjul. Til den prisen får du mye utstyr, men bilen har for eksempel manuelt justerbare stoffseter. Og den har IKKE 4x4. Da er det ikke så rart at køen av kunder er andre steder.

På vei inn i solnedgangen. 2021 er det siste året for Ford Mondeo i Norge.

Kjøpt av «vanlige folk»

Tar du med deg disse pengene og ser på elbil i stedet, er det mye fint å velge mellom, inkludert Fords egen Mustang Mach-E. Det er naturligvis mye av problemet til Mondeo og tilsvarende biler. «Alle» vil ha SUV eller elbil – eller aller helst kombinasjonen av disse to: Elektrisk SUV. Det er den nye folkebilen.

Men på 1990- og utover på 2000-tallet ble det nesten ikke mer norsk folkebil enn Ford Mondeo. Stasjonsvogn, naturligvis.

Den ble valgt av en gruppe som (på godt og vondt) har blitt et veldig kjent begrep i år: Nemlig «vanlige folk». Da gjerne småbarnsfamilier med to normale inntekter, to eller tre unger, massevis av ting å bruke pengene på. De hadde ikke, eller tok seg ikke, råd til Volvo, Audi eller BMW. De trengte plass og fornuft, men gjerne også litt kjøreglede. Da var valget enkelt: Mondeo.

Mondeo anno 2005. Det er vel lov å si at dama er hakket mer glamorøs enn bilen?

Fikk ikke velge bil selv..?

Mondeo ble også valgt av Jonas, som var en av kollegene mine på 90-tallet. Jonas fikk firmabil og vi var så heldige å jobbe i et firma som eide bilene selv. Var du ikke direkte uvenn med Per som styrte firmabilstallen, kunne du få kjøpe det du selv ville, innenfor de økonomiske rammene. Selv kjørte jeg Golf GTI og hadde naturligvis makset den helt opp til grensen med utstyr.

Jeg glemmer aldri denne replikken, fra en av de andre på jobben:

– Men, Jonas: Ford Mondeo? Fikk du ikke velge bil selv?!?

Som du skjønner: Dette var ikke akkurat noen statusbil. Akkurat som det stort sett var for andre folkelige merker som Volkswagen, Opel og Toyota.

Mye hard plast

Og noen statusbil er heller ikke siste generasjon Mondeo. Den femte i rekken. Den hadde en trang og vanskelig fødsel. Og da det skulle begynne å gå på skinner, var det tydeligvis allerede litt for sent. Salget tok aldri av, selv om dette er den klart beste Mondeoen som har blitt produsert.

På komfort, støydemping og kjørefølelse matcher den premiumkonkurrentene. Kjøreegenskapene er ikke så spisse som de var på særlig tredje- og fjerde generasjon, men fortsatt kan du ha det morsomt bak rattet her. Plassen holder til de fleste familier. Og for veldig mange var det et stort pluss at 4x4 gjorde comeback på denne Mondeo-generasjonen.

Innvendig forsvinner premium-anslaget ganske fort. Her er det litt for tydelig at Ford har hatt fokus på å kutte kostnader. Det er mye hard plast og overflater som ser litt billige ut. Sannsynligvis hadde det ikke kostet mange tusenlapper å gjøre dette ganske annerledes. Men «noen» hos Ford har tydeligvis ment at dette får være bra nok.

Interiøret da denne Mondeo-generasjonen ble lansert. Mange hang seg opp i all hardplasten, særlig i midtkonsollen.

Trøbbel på fabrikken

Og så var det motorer og drivlinjer... Da denne generasjonen kom på markedet i 2014 var den allerede to år forsinket. Kort fortalt: Ford måtte spare penger i Europa, og et av virkemidlene var å legge ned fabrikken i Belgia, der Mondeo ble produsert.

Nå skulle den flyttes til Valencia, Spania. Vedtaket om nedleggelse ble ikke akkurat møtt med forståelse av arbeiderne i Belgia. De stoppet all produksjon ved fabrikken – og holdt det gående i flere måneder med nærmest militante aksjoner.

Dermed tok alt mye lenger tid enn planlagt. Ford måtte selge en gammel modell i mellomtiden. Da nye Mondeo endelig kom, visste mange at den ikke var så veldig «ny».

Når fabrikker i Norge legges ned, blir det gjerne noen sinte leserinnlegg i avisene og kanskje ett fakkeltog eller to. Riktig så sivilisert gikk det ikke for seg ved den daværende Ford-fabrikken i Belgia. Her var det voldsomme protester og biler inne på fabrikkområdet ble satt i brann. (Foto: NTB Scanpix)

Gammeldags løsning

Men dette ga Ford litt ekstra tid og den brukte de smart. På kort tid tok de nemlig frem en ladbar hybrid-drivlinje og var dermed raskere ute enn erkerival VW Passat med dette.

Nei forresten, det gjorde de ikke. Ford tenkte tydeligvis noe sånt som at «har det vært bra nok med bensin- og dieselmotor siden 1993, får det være bra nok nå også».

Mondeo ble lansert med bensin- og dieselmotor. Punktum. Og slik holdt det seg til Ford etter mye om og men kom med en tradisjonell (noen vil si gammeldags) hybridløsning av typen som ikke kan lades. I det norske markedet var det skivebom og absolutt ikke det Mondeo egentlig trengte.

Hybridløsning av typen «dette kom vi på litt sent». Batteriene gjorde at Ford måtte lage en forhøyning på bagasjeromsgulvet.

Velstandsutviklingen

Bilmodeller kommer og bilmodeller går. Slik har det alltid vært. Men det er ikke ofte storselgere som Ford Mondeo bare forsvinner. Likevel er det vel neppe mange som synes dette er veldig trist.

I fjor ble Audi e-tron Norges mest solgte. Tygg litt på det. Vi snakker biler til en stykkpris av fort 700.000-800.000 kroner. En god del enda dyrere. Mange av dem har blitt kjøpt av folk med godt over gjennomsnittlig økonomi, Mange, men ikke alle. En god del av dem som har kjøpt og kjøper biler i denne prisklassen nå, er typisk folk som for 10-15 år siden ville kjøpt en Mondeo. Rett og slett «vanlige folk».

Det sier mye om velstandsutviklingen i Norge. Og helt sikkert også at mange tar seg råd til finere og dyrere bil nå, enn tidligere.

Også Mondeo forsøkte seg med litt snobbing. Den mer påkostede Vignale-versjonen tok imidlertid aldri helt av.

Seriøst mye bil for pengene

Derfor har både Mondeo og klassen den tilhører, gått litt av moten. Nye og mer attraktive kandidater har kommet til og tatt over. Det kalles utvikling og den skjer, enten man liker det eller ikke.

Muligens er det med biler som det er med politiske partier. De kan gjøre det bra i perioder. Vinne valg og ha høy oppslutning. Men til slutt blir velgerne likevel litt lei. Er det ikke på tide med noen nye ansikter? Noen nye tanker, litt ny politikk? Kanskje er det så enkelt.

Nå er det flere måneder siden siste ladning Mondeo kom til landet. Forhandlerne har solgt de siste bilene. For nyere, brukte eksemplarer kan du nå få seriøst mye bil for pengene. Du må nok også regne med en del verditap de kommende årene, hvis du velger én av dem.

Stor, praktisk og komfortabel stasjonsvogn. Den kombinasjonen er ikke lenger så hot...

Her er alle generasjonene

Men som Jan Erik Larssen sa da han gjestet podcast-studioet hos oss i Broom nå før jul:

– En pent brukt Ford Mondeo Vignale med 4x4 og massevis av utstyr. Det er en av de mest komfortable og støysvake bilene jeg noen gang har kjørt. Den har jeg skikkelig lyst på fortsatt!

Jeg har aldri eid en Mondeo, det har egentlig aldri vært nære på heller. Men jeg ser poenget hans. Og selv om den nå er borte som nybil, kommer Mondeo til å være med oss på bruktmarkedet i mange år fremover. Du kan definitivt gjøre dummere ting enn å kjøpe en brukt Mondeo, hvis ikke MÅ ha SUV eller elbil. Eller begge deler.

Hva så med de ulike Mondeo-generasjonene? Jo, de har vi i Broom tatt for oss tidligere. Under skal du få et lite tilbakeblikk på dem:

Det har blitt solgt nesten 80.000 eksemplarer av Ford Mondeo i Norge. De første generasjonene begynner å bli sjeldne, men av de tre siste er det fortsatt mye å velge mellom på bruktmarkedet.

Første generasjon

Første generasjon Mondeo hadde et svært aerodynamisk design, med glatte linjer.

Bilen ble vist første gang 23. november 1992, men salget startet ikke før utpå vårparten 1993, nærmere bestemt i mars.

Den kom fra starten av som firedørs sedan, femdørs kombi og ikke minst stasjonsvogn. Bilene for Europa ble produsert ved Fords anlegg i Gent, Belgia.

Første generasjon Mondeo hadde et svært aerodynamisk design, med glatte linjer.

Mondeo ble lansert som «verdensbil». Det vil si en modell som med få endringer skulle selges over hele verden. Søstermodeller ble markedsført som Ford Contour og Mercury Mystique på det nordamerikanske markedet.

Under utviklingen av Mondeo brukte Ford konkurrentene Nissan Primera og Honda Accord som sammenligning. Plattformen var helt ny for Monedo, mens noen av motorene var kjent fra Fiesta og Escort tidligere. En var imidlertid helt ny, nemlig den populære 2-literen på 136 hk. Vi fikk også Mondeo med dieselmotor.

Sikkerhet var viktig. Det var den første bilmodellen som ble levert med airbag som standard i alle modeller helt fra starten av.

Andre generasjon

Stor facelift eller ny bil? Det er det mange og delte meninger om. Men det skjedde i alle fall mye her.

I 1996 var det tid for en oppdatering. Ford hadde fått en del kjeft for kjønnsløst og intetsigende utseende, og for dårlig effekt på frontlysene.

Bilen gjennomgikk en av bilhistoriens største facelifter. Det er nesten bare dører og tak igjen av det opprinnelige.

Nytt var nå at Ford hadde fått ideen med oval grill. Som resten av Ford-familien fikk også Mondeo dette. Nye og ganske annerledes hovedlamper var også på plass.

I motsetning til Fiesta og Scorpio som også fikk facelifter – ble Mondeo tatt vel imot, og fikk definitivt en ny vår.

Tredje generasjon

Mondeo tok et betydelig skritt oppover med tredje generasjon, blant annet ble plassen betydelig bedre.

Tredje generasjon Mondo ble lansert i oktober 2000. Bilen fikk nå mye større innvendig plass, særlig gjelder det beinplassen bak. Tidligere modeller hadde fått kritikk for dette.

I tillegg fikk bilene nå de nye, moderne Duratorq dieselmotorene. Helt i rett tid, for oss i Norge. Det var nemlig da dieselracet for alvor startet her hjemme og veldig mange norske familier valgte sin Mondeo med nettopp dieselmotor.

Designet på tredje generasjon var pent, modent og behersket, men langt fra utagerende.

Den hadde blant annet Intelligent Protection System, som brukte sensorer for å beregne de mest effektive sikkerhetssystemene som skulle utløses ved en ulykke.

I tillegg fikk Mondeo oppvarmede bakseter, automatisk tenning av frontlyktene og regnsensor, som for første gang ble tilgjengelig for Ford-kundene.

I 2003 fikk den – i motsetning til forrige gang – en av tidens mest forsiktige facelifter. Justering er vel et mer riktig ord her.

Fjerde generasjon

Fjerde generasjon Mondeo solgte svært bra, særlig i starten. Her er det nå svært mye å velge mellom i bruktmarkedet.

Med fjerde generasjon som kom 2007, skapte Ford furore i klassen. Bilen så bra ut, hadde best plass i klassen og var rent fram morsom å kjøre! Mye takket være eksepsjonelt god styring.

Mondeo hadde nå fått helt ny EUCD-plattform, utviklet i samarbeid med Volvo. Et par flerbruksvarianter – S-Max og Galaxy – kom også på samme plattform.

Den nye modellen gjorde at Ford-sjåførene var blant de første som kunne ha fordelene av teknologier som adaptiv cruisekontroll, støtdemperkontroll og Ford Easy Fuel, som kom uten tanklokk og hindret fylling av feil drivstoff.

Mondeo ble igjen forsiktig oppdatert i 2010 med ny bensinmotor-teknologi og utstyr som filskiftevarsling, føreroppmerksomhetsovervåkning og automatisk nær- og fjernlys.

Femte generasjon

Det er stasjonsvogn som gjelder (eller gjaldt...) i denne klassen. Men Ford fikk mye skryt for designet på sedan-utgaven av Mondeo. Dette er for øvrig en Vignale.

Starten var altså ikke uten problemer. Men sammenlignet med fjerde generasjon skjedde det mye her. Mondeo ble større og mye mer komfortabel. Både understell og støydemping gir premium-assosiasjoner. Endelig fikk Mondeo også 4x4 igjen.

Særlig sedanutgaven har fått mye skryt for designet. Det mange motorjournalister (inkludert oss i Broom) har pirket på her, er at interiøret har for mye billig og hard plast, det ødelegger litt for en bil som ellers har mange sterke og gode egenskaper.

Prisene starter nå på helt ned mot 100.000 kroner, da snakker vi tidlige eksemplarer som har gått langt, gjerne over 200.000 kilometer.

Førstevalget for mange som vil ha brukt Mondeo av denne generasjonen er stasjonsvogn med 180-hesters dieselmotor og 4x4. Her starter prisene nå rett under 200.000 kroner.

Går du opp til 300.000 kroner, kan du velge og vrake i kurante biler. For eksempel en 2017/2018 stasjonsvogn i Vignale-versjon og med 4x4. Kilometerstanden trenger heller ikke være veldig høy.

