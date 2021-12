Brann rykket ned etter vilt kvalikdrama

Brann-Jerv 4-4 (7-8 på straffer)

– Jeg er helt knust. Vi har fightet akkurat nok til å få den kvalikplassen. Å tape en sånn kamp gjør jævlig vondt – og spesielt på den måten det skjer, sier Bård Finne til Discovery.

Midtstopper Fredrik Pallesen Knudsen er helt i kjelleren etter nedrykket.

– Det er enormt vondt. Kampen i dag er bare et sammendrag av hele året. Det er nesten komisk å se hvordan det forespeiler seg. Vi bommer på fire straffer i løpet av matchen, og slipper inn håpløse mål. Det er tøft, sier en svært nedstemt Knudsen til TV 2.

Vanvittige vendinger

Brann dominerte kvalikfinalen i tåkehavet på Intility. Store deler av kampen, spesielt i andre omgang, var det spill mot ett mål.

Men Brann sløste med sjansene, og ble gang på gang stanset av en gammel kjenning.

Sotrastrilen Øystein Øvretveit reddet to straffespark mot gamleklubben, og hadde flere gode redninger som bidro sterkt til at Jerv holdt til ekstraomganger. Der utspilte det seg et drama uten like.

Først ble Brann-spiller Runar Hove utvist da ha lagde straffespark. Diego Campos var sikker fra ellevemeteren og sendte Jerv i en sjokkledelse.

Med én mann mindre på banen så det tungt ut for Brann. Enda verre ble det da Campos doblet Jervs ledelse ni minutter før slutt. Så våknet innbytterne hos bergenserne.

Kasper Skaanes reduserte, Vajebah Sakor utlignet like etterpå. Jerv tok imidlertid ledelsen tilbake umiddelbart ved Shuaibu Lalle Ibrahim.

Den ville kvalikfinalen hadde enda en vending i seg. I siste minutt fikk Sivert Heltne Nilsen kranglet inn 4-4 og utligning til Brann. Det reddet straffesparkkonkurranse for bergenserne.

DRAMA: Her setter Sivert Heltne Nilsen inn 4-4, som reddet straffesparkkonkurranse for Brann helt på tampen av andre ekstraomgang. Foto: Heiko Junge

Både Brann og Jerv bommet på straffe nummer fire. Robert Taylor bommet på Branns straffe nummer ni, mens Jerv scoret.

Dermed må Brann ta den tunge turen ned i Obosligaen.

– Jeg har sett noen tusen fotballkamper i mitt liv, men dette må være den sykeste, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Lillestrøm-Start i 2019 har til nå tronet på toppen, men dette var enda villere. Åtte scoringer, to straffebom i ordinær tid, rødt kort og straffekonk. Norsk fotball på sitt aller beste, fortsetter den tidligere Start-profilen.

STRAFFESYNDER: Her depper Robert Taylor etter det som viste seg å bli den avgjørende bommen i straffesparkkonkurransen. Foto: Heiko Junge

HELT: Her blir Jerv-trener Arne Sandstø hyllet av spillerne etter kampen. Foto: Heiko Junge

Forrige gang Brann rykket ned, tok de seg opp igjen på første forsøk etter et trenerskifte midtveis i sesongen.

– Denne kampen, denne sesongen og dette året har vært forferdelig for hele Brann. Jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne, men nå har Brann noen knalltøffe uker og måneder foran seg, varsler Mathisen.

– Hvilke spillere blir? Hvilke spillere forsvinner? Hvordan står det til med økonomien? Det er to forskjellige verdener for en klubb som Brann når det kommer til både sport og økonomi, og dette hadde de aldri sett for seg før denne kampen startet. Brann kommer garantert til å være med i toppen av Obosligaen neste sesong, og sannsynligvis er de favoritter til å vinne Obosligaen når neste sesong begynner – men vi har også sett flere eksempler på lag fra Eliteserien som har slitt med å rykke direkte opp igjen, påpeker han.

Dette sier Kvisvik

Tidligere Brann-helt Raymond Kvisvik er skuffet over det gamleklubben leverte foran mål.

– Jeg er jo skrudd sammen litt annerledes enn mange andre. Mange tenker de taper ufortjent. I fotball handler det om å score flest mål og det gjorde Jerv. Det hjelper ikke å produsere sjanser om man ikke setter dem. I slike kamper må man holde hodet kaldt, det klarte ikke Brann, mener Kvisvik.

– Kan klubben ha godt av et år i Obosligaen?

– Det er mye som har skjedd i år, men om de har godt av dette får man svaret på neste år. Det er vanskelig å rykke opp fra Obos. Det er mange solide lag der, det er andre lag som satser og skal opp. Det blir mange interessante kamper, svarer Kvisvik.

– For meg var det et lag som har selvtillit mot et lag som ikke har det. Jerv hadde vunnet 15 av 30 kamper i serien. Da har man mye selvtillit. Brann hadde vunnet 5 av 30. Brann var favoritter, men når det skal spilles, er det viktig med selvtillit. Jeg pleier å si at fotballen sitter 90 prosent i hodet.

– Man må nesten bare gratulere Jerv, Brann var ikke gode nok i dag. Kampen inneholdt alt. Det er synd at vi ender opp med syndebukker her. Heldigvis er det ikke bare én som bommer. Det er flere som må dele skylden, poengterer Kvisvik.